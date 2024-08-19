В украинском случае Россия имеет дело с не государством у своих границ. Поэтому взаимодействие с такой территорией, в том числе переговоры, находится за пределами норм и обычаев, регулирующих отношения между суверенными странами.0 комментариев
МИД прокомментировал действия сотрудников The Washington Post в Курской области
Захарова заявила об изучении правоохранителями фактов по действиям журналистов из США в Курской области
Правоохранительные органы начали изучать факты, связанные с действиями журналистов американской Washington Post в Судже Курской области, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Российские правоохранительные органы изучают фактологию в связи с действиями американских журналистов», – цитирует ТАСС Захарову.
Напомним, американская The Washington Post опубликовала «репортаж из Суджи». Журналисты утверждают, что прибыли в город с территории Украины в сопровождении ВСУ, чтобы «задокументировать расширение украинского контроля и лично увидеть условия содержания мирных жителей». В опубликованном репортаже замалчиваются факты террора и преступлений украинских военных против жителей Курской области.
При этом в понедельник стало известно, что сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлекли для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице западных журналистов, об этом сообщил источник на месте. Их целью было обвинить российских военных в «обстреле гражданского населения в Курской области».