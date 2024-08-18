В США раскрыли причину, почему Вашингтон отказывает Киеву в передаче данных

Tекст: Ольга Иванова

Газета подчеркивает, что для достижения успеха в атаке на территорию России у Украины нет достаточного уровня поддержки от США и их союзников, передает РИА «Новости».

Также высокопоставленный чиновник рассказал газете, что администрация президента США Джо Байдена «не верит», что ВСУ переместили системы HIMARS на территорию России.

Ранее сообщалось, что США считают, что Украина не должна использовать американские ракеты большой дальности для ударов по Курской области, их лучше применить для ударов по Крыму.