Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.7 комментариев
В США раскрыли причину, почему Вашингтон отказывает Киеву в передаче данных
США не передают с Киеву разведданные об объектах на российской территории, чтобы их действия не выглядели так, что американские власти поддерживают нападение Украины на Курскую область, сообщает газета Wall Street Journal.
Газета подчеркивает, что для достижения успеха в атаке на территорию России у Украины нет достаточного уровня поддержки от США и их союзников, передает РИА «Новости».
Также высокопоставленный чиновник рассказал газете, что администрация президента США Джо Байдена «не верит», что ВСУ переместили системы HIMARS на территорию России.
Ранее сообщалось, что США считают, что Украина не должна использовать американские ракеты большой дальности для ударов по Курской области, их лучше применить для ударов по Крыму.