Tекст: Александра Юдина

В своем репортаже журналист подчеркнул, что российская армия обладает значительным опытом боевых действий и более высокой боеспособностью по сравнению с украинскими подразделениями. Особенно остро эта проблема ощущается на Донбассе, где украинские войска вынуждены противостоять более опытным российским подразделениям, передает РИА «Новости».

Ваннер также обратил внимание на то, что для организации наступления на Курскую область украинское командование перебросило значительные силы с других участков фронта. Это привело к ослаблению украинской обороны на Донбассе и позволило российским войскам активизировать свои наступательные действия.

Ранее в Guardian писали, что украинские военные выразили недовольство решением командования перебросить элитные части из зоны активных боевых действий в Донбассе для проведения операции в Курской области.