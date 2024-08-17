В кабмине ФРГ заявили, что в 2025 году страна останется крупнейшим сторонником Украины в ЕС

Tекст: Кристина Цыцура

«Мы приняли к сведению данную публикацию. Просим понять, что мы не комментируем внутренние обсуждения», – отметила она, добавив, что Германия является крупнейшим сторонником Украины в Европе с точки зрения финансовой, экономической и военной помощи, передает ТАСС.

Кроме того, она подтвердила, что обучение украинских военных также продолжится. Представитель кабмина напомнила, что проект федерального бюджета на 2025 год включает выделение 4 млрд евро на военную поддержку Украины.

Ранее сообщалось, что до конца года Германия отправит Украине десятки танков Leopard и сотни бронемашин.

