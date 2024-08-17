Нормой для англосаксов является «система противовесов» – когда их конкуренты непрерывно с кем-то воюют, приближая долгожданную минуту, когда серьезных противников не останется. Постоянно воюя чужими руками и на чужой территории, англосаксы по-детски страстно и горячо полюбили играть с геополитическими спичками.6 комментариев
В кабмине ФРГ заявили, что в 2025 году страна останется крупнейшим сторонником Украины в ЕС
Правительство Германии в следующем году останется главным сторонником Украины в Европейском Союзе, заявила представитель кабмина ФРГ, комментируя статью газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, в которой утверждается, что в федеральном бюджете нет новых средств для военной помощи Киеву.
«Мы приняли к сведению данную публикацию. Просим понять, что мы не комментируем внутренние обсуждения», – отметила она, добавив, что Германия является крупнейшим сторонником Украины в Европе с точки зрения финансовой, экономической и военной помощи, передает ТАСС.
Кроме того, она подтвердила, что обучение украинских военных также продолжится. Представитель кабмина напомнила, что проект федерального бюджета на 2025 год включает выделение 4 млрд евро на военную поддержку Украины.
Ранее сообщалось, что до конца года Германия отправит Украине десятки танков Leopard и сотни бронемашин.