  • Новость часаМинобороны рассказало об отражении атак противника в Курской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Бороться с ракетами для F-16 Россия научилась еще в Сирии
    Эксперт рассказал о воровстве россиян Украиной
    В Киеве рассказали о длительных сроках подготовки операции в Курской области
    На станции метро в центре Москвы сработал гермозатвор
    В Минобороны предупредили о жестких мерах в случае удара ВСУ по Курской АЭС
    Более двадцати украинских военных сдались в плен в Курской области
    Минобороны показало уничтожение ЗРК Patriot в Днепропетровской области
    В США назвали большими потери ВСУ в Курской области
    Вильфанд предупредил о сильной жаре во многих регионах России
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем Запад стравливает народы

    Нормой для англосаксов является «система противовесов» – когда их конкуренты непрерывно с кем-то воюют, приближая долгожданную минуту, когда серьезных противников не останется. Постоянно воюя чужими руками и на чужой территории, англосаксы по-детски страстно и горячо полюбили играть с геополитическими спичками.

    6 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Бойцы на «передке» постоянно нуждаются в нас

    Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Атака на Курскую область может лишить Европу остатков российского газа

    Дефицит газа в отдельно взятых Австрии и Словакии станет проблемой для всей Европы. Как и в 2022 году, вновь начнутся, казалось бы, поутихшие «голодные игры». Борьба за дефицитный ресурс поведет к дальнейшему распаду объединенных рынков.

    6 комментариев
    17 августа 2024, 14:34 • Новости дня

    Минобороны рассказало об отражении атак противника в Курской области

    Минобороны: Потери ВСУ в Курской области за сутки составили до 300 военных

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России отразили атаки штурмовых групп 22 и 115 механизированных и 95 штурмовой бригад при поддержке бронетехники в направлении населенных пунктов Коренево, Русское и Черкасское Поречное в Курской области, потери противника за сутки составили до 300 военных, сообщили в Министерстве обороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, группировка войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии ищет и уничтожает лесных массивах мобильные группы ВСУ, которые пытались проникнуть вглубь российской территории в направлении Алексеевского и Каучука.

    В Минобороны сообщили, что отражены атаки штурмовых групп 22 и 115 механизированных и 95 штурмовой бригад ВСУ в направлении Коренево, Русское и Черкасское Поречное. Противник потерял танк и 11 боевых бронированных машин.

    Кроме того, нанесено поражение 22, 61, 115 механизированных, 82 десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новой Сорочины, Любимовки, юго-восточнее Коренево, Леонидово и Косицы.

    Также в Сумской возле пункта Сенное ракетным ударом уничтожены пусковая установка ЗРК «Ирис-Т» и многофункциональная радиолокационная станция «ТРМЛ-4Д». Авиация нанесла удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в районах Кияница, Косица, Хотень и Бояро-Лежачи Сумской области.

    За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили до 300 военнослужащих, 31 единица бронетехники, в том числе три танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, 25 боевых бронемашин, а также восемь автомобилей, пусковая установка ЗРК «Ирис-Т», орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 3160 военнослужащих, 44 танка, 43 бронетранспортера, 24 боевые машины пехоты, 244 боевые бронированные машины, 111 автомобилей, пять установок зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок РСЗО, в том числе три РСЗО «Химарс», 24 орудия полевой артиллерии и четыре станции РЭБ.

    16 августа 2024, 22:13 • Новости дня
    ВСУ планируют применить радиоактивные боеголовки для атаки на две АЭС в России
    ВСУ планируют применить радиоактивные боеголовки для атаки на две АЭС в России
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в ходе атаки на атомные электростанции в Курчатове и в Энергодаре намерены использовать боеголовки с радиоактивным веществом, сообщил источник в силовом ведомстве.

    При атаке на Курскую АЭС в Курчатове и Запорожскую АЭС в Энергодаре ВСУ намереваются применить боеголовки с радиоактивным веществом, сообщили собеседники РИА «Новости».

    Они намереваются атаковать места хранения отработавшего ядерного топлива, боеголовки уже завезли в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области Украины.

    Между тем координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что атаку на обе АЭС курируют западные спецслужбы, в основном Британия.

    По его словам, в города Сумы и Запорожье съехалось множество западных журналистов на фоне подготовки киевским режимом атаки на станции.

    Также военкор Марат Хайруллин сообщил в своем Telegram-канале, что боеголовки доставили на предприятие «Восточный Горно-обогатительный комбинат» в Желтых Водах. Он предположил, что атака может быть предпринята во время попытки захода ВСУ со стороны Глухова на Рыльск в Курской области.

    Коментарии (38)
    16 августа 2024, 21:05 • Новости дня
    Послу Италии заявлен протест из-за проникновения журналистов в Курскую область
    Послу Италии заявлен протест из-за проникновения журналистов в Курскую область
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Посла Италии в России Чечилию Пиччони вызвали в МИД, где ей выразили решительный протест из-за незаконного проникновения журналистов итальянской государственной телерадиокомпании RAI в Курскую область для освещения атаки ВСУ.

    «Итальянские корреспонденты грубо нарушили российское законодательство и основы журналистской этики, использовав свое пребывание на нашей территории для поддержки преступлений киевского режима», – говорится в заявлении министерства.

    Проникновение итальянских журналистов в Курскую область для освещения действий ВСУ рассматривается в рамках Уголовного кодекса, и компетентные органы устанавливают обстоятельства данного инцидента, добавили в дипведомстве.

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что в числе нападавших на Курскую область были носители английского, польского и французского языков.

    Коментарии (35)
    17 августа 2024, 13:35 • Видео
    Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

    Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

    Коментарии (0)
    16 августа 2024, 18:46 • Новости дня
    СМИ: Сжегшего украинскую БМП российского бойца решили наградить
    СМИ: Сжегшего украинскую БМП российского бойца решили наградить
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России, который с помощью канистры с топливом поджег вражескую БМП-1 на Курском направлении, будет представлен к награде.

    Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot. По данным канала, российский боец с позывным «Армян» добровольно вызвался доехать до украинской БМП на гражданском автомобиле и поджечь ее. В этот момент в лесу неподалеку прятались шесть солдат ВСУ.

    Напомним, в Сети появилось видео, как российский военный на Курском направлении под носом у противника сжег украинскую БМП-1, использовав для этого канистру с топливом.

    Коментарии (11)
    16 августа 2024, 19:04 • Новости дня
    ВСУ уничтожили мост через реку Сейм в Курской области
    ВСУ уничтожили мост через реку Сейм в Курской области
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области, что осложнило эвакуацию мирных жителей из соседних населенных пунктов.

    «Подтверждаем информацию, что противник нанес удар по мосту через Сейм. Часть Глушковского района сейчас отрезана от эвакуации наземным способом», – передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

    По словам местных жителей, оказались отрезаны поселок Теткино, села Попово-Лежачи и Волфино и еще около 27 населенных пунктов. Они также сообщают, что ударам со стороны ВСУ подвергается также мост в селе Званное.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов создал совет по безопасности приграничных территорий.

    Коментарии (40)
    16 августа 2024, 17:34 • Новости дня
    ВС России дистанционно заминировали подступы к курскому приграничью

    Минобороны: Силы России дистанционно заминировали подступы к курскому приграничью

    ВС России дистанционно заминировали подступы к курскому приграничью
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инженерные подразделения Вооруженных сил России дистанционно минируют местность в Сумской области с целью пресечения попыток украинских войск прорваться к границе Курской области, сообщило Минобороны.

    «Расчеты инженерных систем дистанционного минирования «Земледелие» провели минирование местности в районах сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области для закрытия проходов к приграничным районам Курской области», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли до 220 военных, четыре танка и три РСЗО HIMARS.

    Коментарии (48)
    16 августа 2024, 18:55 • Новости дня
    Бывшего советника Шойгу уволили из Минобороны

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывшего советника экс-министра обороны России Сергея Шойгу Андрея Ильницкого уволили из министерства.

    В агентстве ТАСС попросили Андрея Ильницкого прокомментировать вторжение ВСУ на территорию Курской области. В публикации его сначала подписали как военного эксперта, а затем указали, что он бывший советник министра обороны РФ, добавив, что он был уволен из военного ведомства.

    В ходе комментария бывший советник экс-министра обороны заявил, что стратегия Запада заключается в уничтожении России как независимого суверенного государства. Он добавил, что вторжение ВСУ в приграничные районы Курской области курирует тоже Запад. «Они просто сделали из Украины большой такой ЧВК», – добавил эксперт.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад, используя украинцев, ведет войну с Россией.

    Коментарии (9)
    16 августа 2024, 15:48 • Новости дня
    Сотрудники Народного фронта погибли при атаке ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В приграничном районе Курской области украинский снаряд попал в автомобиль с сотрудниками и активистами Народного фронта, помогавшими вывозить мирных жителей в пункты временного размещения.

    В результате погибли два человека, один получил ранения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Погибшие – медик гуманитарной миссии Молодежного крыла Народного фронта в ДНР Николай Ковалев с позывным «Чапай» и координатор по СМИ регионального исполкома Народного фронта в ДНР Давид Соколов с позывным «Тюр».

    Осколочные ранения и ожоги получил замруководителя регионального исполкома Народного фронта в Краснодарском крае, директор АНО «Цифровые технологии производительности» Федор Геращенко с позывным «Архангел».

    Ранее Народный фронт снабдил бойцов на Курском приграничье системами РЭБ и дронами.

    Коментарии (0)
    17 августа 2024, 03:02 • Новости дня
    Выданный в США Кара-Мурза похвалил ВСУ за вандализм в Судже
    Выданный в США Кара-Мурза похвалил ВСУ за вандализм в Судже
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Публицист Владимир Кара-Мурза (признан иностранным агентом), уехавший после обменного процесса в США, с одобрением высказался о сносе памятника Владимиру Ленину в городе Суджа в Курской области.

    Украинские боевики совершили в Судже акт вандализма – они снесли памятник Ленину. Фотографии со пустым постаментом опубликовала советница главы офиса украинского президента Дарья Заривная, передают «Аргументы и Факты».

    По мнению Кара-Мурзы, это было «красиво». «То, что сама Россия должна была сделать еще в 90-е, но так и не сделала», – написал он в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в России и признанной экстремистской).

    Напомним, 1 августа президент России Владимир Путин помиловал нескольких россиян и иностранцев, участвовавших в обмене заключенными с американской стороной, в их числе оказался и Владимир Кара-Мурза.

    Другой иностранный агент и аналитик нефтегазовых инвестиций Михаил Крутихин поиздевался над Курской областью в момент начала вторжения туда ВСУ.

    Коментарии (27)
    16 августа 2024, 23:58 • Новости дня
    В Харьковской области заявили, что пленные ВСУ раскрыли планы атаки Киева на АЭС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Информацию об атаке на две российские атомные электростанции сообщили украинские военнопленные, участвовавшие во вторжении в Курскую область, заявили в ВГА Харьковской области.

    Военнослужащие 82-й бригады ВСУ, которая участвовала в нападении на Курскую область, раскрыли данные об атаке на Запорожскую АЭС и АЭС в городе Курчатов в Курской области, сообщили в администрации РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что ВСУ намереваются напасть на эти две атомные станции, в ходе атаки они намерены использовать боеголовки с радиоактивным веществом.

    Коментарии (2)
    16 августа 2024, 18:37 • Новости дня
    СК завел дело после издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области

    СК: По факту издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области возбуждено дело о реабилитации нацизма

    СК завел дело после издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные следователи возбудили уголовное дело по факту издевательств украинских военнослужащих в касках СС над пожилым мужчиной в Курской области, сообщило Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК России.

    Дело возбуждено по статье о реабилитации нацизма, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    В ГВСУ СК отметили, что в Сети появилось видео, на котором солдаты ВСУ «в форме с элементами обмундирования немецких военнослужащих времен Второй мировой войны, имитируя немецкую речь и героизируя нацизм, негативно и пренебрежительно высказываются в адрес пожилого мужчины, проходящего мимо, а также в целом в отношении русских».

    Напомним, двое представителей ВСУ в касках СС сняли на видео издевательства над 74-летним пенсионером. Они называли его «русский Иван» и «руссише швайне» (русская свинья). Позже стало известно, что мужчина пропал. Дочь пенсионера рассказала, что семья разыскивает его с 7 августа.

    Коментарии (9)
    17 августа 2024, 08:53 • Новости дня
    Более двадцати украинских военных сдались в плен в Курской области
    Более двадцати украинских военных сдались в плен в Курской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Близ села Комаровка Курской области более двадцати военнослужащих ВСУ из 22-й отдельной механизированной бригады организованно сдались в плен российским подразделениям, представитель российских силовых структур.

    Отмечается, что украинские военнослужащие приняли решение сложить оружие и сдаться в плен из-за тяжелых условий ведения боевых действий и отсутствия поддержки со стороны командования, передает РИА «Новости».

    Известно, что для выхода на связь с российскими подразделениями украинские военнослужащие использовали специальный Telegram-канал.

    Ранее сообщалось, что на Курском направлении в плен за два дня попали пять украинских военных, один из них – боевик батальона «Азов» (запрещен в России и признан террористическим).

    Коментарии (11)
    16 августа 2024, 20:02 • Новости дня
    Российские военные уничтожили Су-24 ВСУ на аэродроме Днепр
    Российские военные уничтожили Су-24 ВСУ на аэродроме Днепр
    @ Максим Платонов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России ударом комплекса «Искандер-М» уничтожили бомбардировщик Су-24 ВСУ на аэродроме Днепр в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

    По стоянке авиационной техники во время подвеса к бомбардировщику Су-24 ВСУ крылатых ракет Storm Shadow был нанесен ракетный удар российским расчетом ОТРК «Искандер-М», передает ТАСС.


    «В результате ракетного удара полностью был уничтожен бомбардировщик Су-24 ВСУ, а также авиационные средства поражения», – сообщили в ведомстве.

    Ранее российские войска уничтожили две РСЗО HIMARS в Сумской области.

    Коментарии (11)
    17 августа 2024, 10:14 • Новости дня
    В США назвали большими потери ВСУ в Курской области

    Military Watch: ВСУ несут большие потери ВСУ в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Американские эксперты выразили обеспокоенность значительными потерями ВСУ в ходе наступления на Курскую область, куда Киев направил свои наиболее боеспособные подразделения, включая западную бронетехнику, пишет военный журнал Military Watch.

    По данным журнала, ВСУ понесли серьезные потери в ходе наступления на Курскую область, Киев направил в этот район свои наиболее подготовленные подразделения, оснащенные современной западной техникой, такой как танки Challenger 2, Т-80 и Leopard, передает РИА «Новости».

    Напомним, США заявили, что не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область. Однако помощник президента России Николай Патрушев выразил уверенность, что нападение вооруженных сил Украины на Курскую область готовилось при участии НАТО и западных спецслужб. Он отверг заверения США в непричастности к преступлениям Киева в Курской области.

    Коментарии (5)
    16 августа 2024, 14:55 • Новости дня
    В ДНР заявили о серьезном продвижении российских войск в районе Торецка

    Советник главы ДНР Кимаковский: ВС России серьезно продвинулись в районе Торецка

    В ДНР заявили о серьезном продвижении российских войск в районе Торецка
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России серьезно продвинулись вперед в районе Дзержинска (украинское название – Торецк) в ДНР, закрепляют свои позиции, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

    По его словам, серьезное противодействие было оказано противнику в районе шахт Северная и им. Артема, откуда ВСУ вели корректировку в районе Торецка, передает РИА «Новости».

    ВС России купировали ситуацию в этом районе за счет глубоких охватов этих шахт, позиции продвинулись достаточно серьезно вперед, идет закрепление позиций.

    Ранее сообщалось, что российские военные в понедельник продвинулись в город Дзержинск (украинское название – Торецк) в ДНР.

    Коментарии (2)
    16 августа 2024, 14:52 • Новости дня
    Дочь пропавшего в Курской области пенсионера рассказала о поисках отца
    Дочь пропавшего в Курской области пенсионера рассказала о поисках отца
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новой информации о судьбе 74-летнего жителя Курской области, над которым издевались двое украинских военных в касках СС, нет, сообщила его дочь Светлана Петренко.

    По словам Петренко, новых данных об отце пока не удалось получить, передает РИА «Новости».

    «Мы обратились во все структуры, везде. Не прекращаем поиски с первого дня – с 7 августа не прекращаем это делать. Кроме того видео, которое опубликовано, мы ничего не знаем», – сказала женщина.

    Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщил, что пенсионер до сих пор не вышел на связь, родственники продолжают его поиски.

    «Что они, эти украинские боевики, снимавшие видео, с ним сделали, не знаем – может, с собой забрали, может, еще что. Это снимали в Заолешенке, почти пригороде Суджи. Все наши службы и волонтеры оповещены о пропаже, все в силу возможностей занимаются поисками», – сказал он.

    Напомним, в Сети появилось видео, где двое представителей ВСУ в касках СС издеваются над 74-летним пенсионером, называя его «русский Иван» и «руссише швайне» (русская свинья).

    Коментарии (0)
    Главное
    Выданный в США Кара-Мурза похвалил ВСУ за вандализм в Судже
    Иран предложил России использовать свои газотранспортные мощности
    Выявлен новый подозреваемый в деле о покушении на Прилепина
    Замглавы МЧС по Кубани снят с должности после ареста
    Газпром сообщил о продолжении подачи газа через Украину и ГИС «Суджа»
    Минобороны: Рядовой на танке решительной атакой обратил в бегство ВСУ
    «Прогресс МС-28» с научной аппаратурой и фруктами причалил к МКС

    США помогли снизить отток капитала из России

    Один из последних крупных банков в России, который проводил трансграничные переводы в валюте, прекращает оказывать такие услуги. Российскому Райффайзенбанку приказал его австрийский хозяин после ужесточения американских санкций. Интересно, что эта ситуация несет не только проблемы и негативные последствия, но и может позитивно сказаться на российской экономике. Как именно? Подробности

    Перейти в раздел

    Эсэсовцы в ВСУ гордятся издевательствами над русскими

    «Руссише швайне», – кричали в Курской области 74-летнему пенсионеру двое военных ВСУ, одетых в каски с символикой СС. Произошедшее – не первый случай издевательств украинских военных над гражданскими. При этом украинцев никто не заставлял издеваться над пожилым мужчиной: они сами надели каски, записали происходящее на видео и выложили издевательства в интернет. Почему солдаты ВСУ во всем копируют немецких нацистов? Подробности

    Перейти в раздел

    Как отогнать американские подлодки от баз ВМФ России

    Прошедшая на текущей неделе выставка «Армия-2024» запомнилась целой серией перспективных образцов российского оружия. И одним из самых интересных стал проект малого корвета «Каракурт-Э». Перед нами облик корабля, который способен решить ключевые задачи ВМФ России в ближней морской зоне. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    США направили HIMARS против Китая

    США начинают поставки особо ценных вооружений на Тайвань, включая комплексы HIMARS, которые выпрашивает Киев. Почему тайваньцам отдан приоритет? Чем отличаются Тайвань и Украина с точки зрения стратегических интересов США? И почему эти интересы делают китайский вариант СВО вопросом времени? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

      Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

    • Планы Зеленского на будущее Курской области

      В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

    • Как взрывали «Северный поток». Новая версия

      Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............