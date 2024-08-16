Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.0 комментариев
Анонсирован новый раунд переговоров по Газе в Каире
Посредники в лице Египта, Катара и США объявили о проведении нового раунда переговоров по вопросу перемирия в секторе Газа, он состоится в течение недели в Каире.
«Высокопоставленные представители наших правительств вновь встретятся в Каире до конца грядущей недели с целью достичь соглашения по обсуждавшимся сегодня пунктам», – сказано в заявлении, передает ТАСС.
В ближайшие несколько дней технические группы будут заниматься разработкой механизмов реализации основных принципов соглашения, включая те, что касаются гуманитарной ситуации в палестинском анклаве и обмена израильских заложников на палестинских заключенных, следует из документа.
Ранее газета Times of Israel сообщила, что участники консультаций в Дохе о введении режима прекращения огня в секторе Газа и освобождении заложников достигли прогресса в ходе первого дня переговоров.