Заместитель представителя Пентагона Сингх признала обеспокоенность угрозой эскалации на Украине

Tекст: Антон Антонов

«Конечно же мы обеспокоены эскалацией. Если Россия не отвечает на что-то, не означает, что они не могут или не захотят сделать это в будущем», – приводит слова Сингх РИА «Новости».

Она заявила, что Вашингтон постоянно оценивает риск эскалации, но при этом США не собираются прекращать поддержку Киева в долгосрочной перспективе. Также Сингх сообщила, что Пентагон «пытается узнать больше» о «целях и задачах» нападения ВСУ на Курскую область.

Сингх сообщила, что США не исключают никаких возможных изменений политики использования американского оружия и его видов украинскими военными с учетом динамики на поле боя. США намерены продолжить адаптировать виды поставляемых Украине вооружений под нужды Киева.

Напомним, США заявили, что не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область. Однако помощник президента России Николай Патрушев выразил уверенность, что нападение вооруженных сил Украины на Курскую область готовилось при участии НАТО и западных спецслужб. Он отверг заверения США в непричастности к преступлениям Киева в Курской области.