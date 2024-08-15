В Курской области боец с помощью канистры сжег заглохшую БМП ВСУ под носом у противника

Shaman выступил с концертом в Мариуполе

Певец Shaman выступил с концертом в Мариуполе в рамках тура по городам Новороссии

Tекст: Александра Юдина

«Две композиции, которые сегодня будут исполнены, это песня «Мы» и песня «Мой бой», они как раз таки были созданы под впечатлением моих поездок на территорию Новороссии», – передает РИА «Новости» его слова.

Певец заявил, что тур посвящен победе России. Также он поделился своими впечатлениями об изменениях в городе, которые произошли с момента его первого концерта.

«Площадка, город радикально изменились... я, конечно, восхищен – и школы, и районы вообще новые, жилые новостройки, это все красиво выглядит, и город, конечно, за полтора года поменялся», – подчеркнул Shaman.

Ранее Shaman провел концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube. Концерт состоялся 19 июля у посольства США в центре Москвы.

Кроме того, в свете событий в Курской области в Сети появилась новая версия хита Shaman «Я курский».