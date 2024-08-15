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Взрывотехники за сутки очистили от снарядов 2,5 га Курской области
Взрывотехники за сутки очистили от снарядов 2,5 га территории Курской области
Специалисты-взрывотехники МЧС России за сутки очистили 2,5 га территории Курской области от взрывоопасных предметов, сообщил на пресс-брифинге официальный представитель МЧС РФ Артем Шаров.
«За сутки было очищено более 2,5 га, а также обезврежено почти 50 боеприпасов», – передает ТАСС его слова.
МЧС призвало жителей региона не трогать найденные предметы и их части, а в случае обнаружения обращаться в экстренные службы.
Ранее сообщалось, что ВС России в последние сутки в Курской области освободили населенный пункт Крупец от ВСУ.