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У племянника Назарбаева изъяли недвижимость в Москве на 10,4 млн долларов
У осужденного племянника Назарбаева изъяли недвижимость в Москве на 10,4 млн долларов
Московская недвижимость, принадлежащая племяннику экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрату Сатыбалдыулы, который в 2022 году был осужден за хищения, передана Казахстану, сообщила Генпрокуратура республики.
Речь идет о 15 объектах в престижных жилых комплексах Москвы на сумму 10,4 млн долларов, уточнило ведомство, передает РИА «Новости».
В рамках соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов конфискации также подлежат две виллы в Дубае стоимостью 41,7 млн долларов, четыре элитные квартиры на побережье Лазурного Берега Франции стоимостью 8,3 млн долларов, две элитные виллы и квартиру в городах Бодрум и Стамбул (Турция) стоимостью 8,3 млн долларов, сообщили в Генпрокуратуре Казахстана.
Кроме того, государству возвращены наличные доллары и предметы роскоши, люксовые автомашины марки Rolls-Royce Cullinan и Aston Martin и объекты недвижимости в Алма-Ате и Астане.
Всего за 2,5 года Сатыбалдыулы вернул Казахстану активы на 1,6 млрд долларов.
В сентябре 2022 года суд в Астане приговорил Кайрата Сатыбалдыулы, племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, к шести годам заключения по делу о хищениях.
Сатыбалдыулы 53 года. В 1990 году он окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, затем восемь лет служил в вооруженных силах и в органах национальной безопасности Казахстана. Позже в разные годы занимал посты заммэра столицы страны, вице-президента национальной нефтегазовой компании Kazakh Oil, первого вице-президента железнодорожной нацкомпании «Казахстан темир жолы», в период с 2003 по 2005 годы был главой кадрового департамента этой спецслужбы. Занимал должность секретаря партии власти «Нур Отан» (сейчас – «Аманат»), в последние годы занимался бизнесом. Входил в состав акционеров одного из крупнейших банков страны – Kaspi.