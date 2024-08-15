На Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса

Tекст: Антон Антонов

Богачев сообщил, что «на Солнце новая вспышка X уровня – точно на линии Солнце – Земля». Вспышка произошла утром в среду. «Зарегистрирован новый взрыв высшего балла, по предварительной оценке – уровня X1.1», – приводит его слова РИА «Новости».

Отмечается, что вспышка зафиксирована в северном полушарии Солнца, что достаточно необычно для нынешнего солнечного цикла. Она произошла, «по сути, в центре видимого солнечного диска, откуда воздействие на Землю в случае выбросов массы является неизбежным и происходит с максимальной эффективностью», сказал Богачев.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс – A0.0, передает ТАСС.

Напомним, до этого вспышки самого высокого класса X на Солнце происходили в июне.