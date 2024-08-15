Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.17 комментариев
На Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса
На той стороне Солнца, которая обращена к Земле, произошла вспышка X уровня – то есть высочайшего класса мощности, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
Богачев сообщил, что «на Солнце новая вспышка X уровня – точно на линии Солнце – Земля». Вспышка произошла утром в среду. «Зарегистрирован новый взрыв высшего балла, по предварительной оценке – уровня X1.1», – приводит его слова РИА «Новости».
Отмечается, что вспышка зафиксирована в северном полушарии Солнца, что достаточно необычно для нынешнего солнечного цикла. Она произошла, «по сути, в центре видимого солнечного диска, откуда воздействие на Землю в случае выбросов массы является неизбежным и происходит с максимальной эффективностью», сказал Богачев.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс – A0.0, передает ТАСС.
Напомним, до этого вспышки самого высокого класса X на Солнце происходили в июне.