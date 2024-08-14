  • Новость часаВСУ за сутки в Курской области потеряли до 270 военных и 16 единиц бронетехники
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Радоваться смерти и горю сограждан – дело погибельное

    Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.

    11 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Атаки будут устроены так, чтобы кричать «позор»

    Мы ведь не думаем, что вот прямо сейчас всё закончится? Увы. Ну так надо ожидать по логике событий, что они будут всякий раз устроены именно так: чтобы зацепиться языком и кричать «позор».

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с украинским ядерным терроризмом

    Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.

    9 комментариев
    14 августа 2024, 14:51 • Новости дня

    На Украине подтвердили гибель украинского пилота МиГ-29 Мигули

    Подтверждена гибель украинского пилота МиГ-29 Александра Мигули

    На Украине подтвердили гибель украинского пилота МиГ-29 Мигули
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе выполнения боевого задания погиб украинский летчик Александр Мигуля, командир авиационного звена МиГ-29, сообщила 40-я бригада тактической авиации Украины.

    Как стало известно, при выполнении боевого задания погиб командир авиационного звена, за время службы он совершил более 160 боевых вылетов и был награжден орденами «За мужество» ІІ и ІІІ степени, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинские СМИ.

    Ранее ВС России уничтожили два МиГ-29 на украинском аэродроме базирования.

    12 августа 2024, 06:44 • Новости дня
    Алаудинов заявил, что появилась возможность ускорить уничтожение ВСУ

    Алаудинов заявил о возможности уничтожать рекордное число боевиков и техники ВСУ из-за вторжения в Курскую область

    Алаудинов заявил, что появилась возможность ускорить уничтожение ВСУ
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины вторжением в Курскую область ускорили свое полное уничтожение, поскольку прежде не удавалось уничтожать украинские силы в таких количествах, заявил замначальника главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    Алаудинов в Telegram указал, что за сутки у Мартыновки и Суджанского направления «Ахмат» и вторая бригада спецназа и ССО Минобороны уничтожили танк, семь БТР и БМП, 13 боевых бронированных машин, грузовик, микроавтобус, девять пикапов, гаубицу Д-30. «И на закуску: станция РЭР «Пластун» и огромное количество фашистов», – добавил он.

    Алаудинов заявил, что «охота была удачной», и выразил надежду, что «просроченный и его банда осознали провал блицкрига». «И это только у нас. Представьте, сколько фашистов сожгли по всему Курскому участку», – отметил он.

    По его словам, «такого количества уничтоженного противника в день у нас не было ни разу за все СВО», поскольку солдаты ВСУ «не в норах сидят», откуда их нужно «по отдельности выковыривать». «Этим действом вы сами решили вопрос ускорения вашего полного уничтожения», – заявил он.

    Напомним, Алаудинов считает, что бои в Курской области являются «решающей битвой», после которой Украина падет.

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    13 августа 2024, 10:22 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о потерях ВСУ за два дня в Курской области

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВСУ за два дня в Курской области потеряли 45 единиц техники

    Алаудинов рассказал о потерях ВСУ за два дня в Курской области
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Бесконтрольное передвижение украинских подразделений на Курском направлении уже остановлено, ВСУ за два дня потеряли 45 единиц техники, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, «катание» ВСУ по Курской области остановлено, живая сила и техника уничтожается третий день, украинского запланированного блицкрига не получилось, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что тремя подразделениями за один день было уничтожено 32 единицы техники, в понедельник – 13 единиц техники.

    Ранее Минобороны показало уничтожение «Искандером» командного пункта ВСУ в Курской области.

    Кроме того, в Минобороны указали, что ВСУ за время боевых действий на Курском направлении потеряли до 1610 человек, 32 танка, 23 БТР, 17 БМП, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре ЗРК, установку РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    12 августа 2024, 10:20 • Новости дня
    Группировка ВСУ попала в оперативное окружение между Торецком и Нью-Йорком

    Кимаковский: ВСУ попали в окружение между Торецком и украинским Нью-Йорком

    Группировка ВСУ попала в оперативное окружение между Торецком и Нью-Йорком
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка украинских сил между Дзержинском (украинское название – Торецк) и поселком Новгородское (украинское название – Нью-Йорк) попала в оперативное окружение, сообщил в эфире «Соловьев Life» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, группировка между украинским Нью-Йорком и Торецком находится под постоянным огневым контролем, передает ТАСС.

    Кимаковский отметил существенные успехи российской армии по всей линии боевого соприкосновения: особенно на Покровском направлении, в поселке Гродовка и городе Новогродовке. Он сообщил, что российские войска выровняли линию обороны возле Константиновки вдоль трассы снабжения украинской группировки в Угледаре.

    Ранее украинские военнослужащие ушли с позиций на окраине поселка Гродовка в ДНР.

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    12 августа 2024, 14:46 • Новости дня
    Эксперт объяснил сложность ударов по логистике ВСУ в Сумской области

    Военный аналитик Онуфринко: Авиация и артиллерия не могут полностью нарушить логистику ВСУ в Сумской области

    Эксперт объяснил сложность ударов по логистике ВСУ в Сумской области
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Логистические возможности ВСУ в Сумской области значительно выше, чем в Запорожской области или Донбассе. Это обуславливается разветвленной сетью дорог и широкой лесополосой. Силы российской авиации или артиллерии в данном случае ограничены, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Напомним, ВСУ продолжают атаки на приграничные регионы России.

    «Военная логистика ВСУ в Сумской области развита достаточно хорошо. В регионе имеется разветвленная сеть автодорог, созданная еще в советское время. При этом сохраняется прямая трасса до города Суджи. По ней и ведется основное снабжение сил противника», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Села в этой области связаны небольшими дорогами. По ним может передвигаться как гусеничная, так и колесная техника. Кроме того, регион покрыт густыми лесами. Украинская армия активно пользуется данной особенностью местности, скрывая передвижение небольших групп в зарослях деревьев», – отмечает он.

    «В принципе, инфраструктурные и топографические характеристики Сумской области можно оценить значительно выше, чем, например, в Запорожской области или Донбассе. Помешать логистике противника крайне непросто. В настоящий момент мы работаем по необходимым целям с помощью авиации и артиллерии, но их возможности ограничены», – подчеркивает собеседник.

    «В настоящий момент Россия может ослабить противника в Сумской области лишь активизацией боевых действий на других участках фронта. Любое усиление давления, скажем, на Харьковском направлении, поставит ВСУ перед необходимостью перебрасывать часть сил из приграничья на наиболее востребованный участок», – заключил Онуфриенко.

    Напомним, ВСУ продолжают атаки на российское приграничье. По данным Министерства обороны, за минувшие сутки активными действиями подразделений группировки войск «Север» и подошедших резервов отражены семь атак штурмовых групп 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мартыновка, Борки и Коренево.

    Кроме того, в районе Каучук пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории. Авиацией и ракетными войсками поражались резервы ВСУ в районах Мирополья и Могрицы на территории Сумской области.

    За сутки потери ВСУ составили до 260 военнослужащих и 31 единица бронетехники, в то числе три танка. Всего с момента активизации боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1610 военнослужащих, 32 танка и другую технику.

    Между тем издание The Economist сообщает о значительных потерях противника в рамках операции в российском приграничье. Раненые солдаты, проходящие лечение в городе Сумы, жалуются на большое количество смертей в результате ударов авиации. Отмечается, что в атаку были направлены элитные части ВСУ.

    Первые результаты начатой операции газета оценивает как «неубедительные». «Россия перебросила войска с Харьковского направления, но гораздо меньше солдат ушло с жизненно важного участка в Донбассе», – пишет издание. По словам одного из раненых, Москва переводит подразделения в приграничье «не так быстро, как хотелось бы Украине».

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о реакции западных СМИ на действия противника в российском приграничье. Издания подчеркивают, что операция украинской армии носит рискованный характер, при этом многие не понимают истинных целей офиса Зеленского.

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    12 августа 2024, 20:50 • Новости дня
    Гагин: В нападении на Курскую область участвовали наемники из Польши, Франции и США
    Гагин: В нападении на Курскую область участвовали наемники из Польши, Франции и США
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Кристина Цыцура

    Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что среди бойцов, участвовавших в нападении на Курскую область, находятся поляки, французы и американцы, возможно, включая офицеров и личный состав НАТО.

    По его мнению, это нападение со стороны ВСУ было заранее спланировано и в нем участвуют исключительно хорошо подготовленные бойцы, передает РИА «Новости».

    Гагин отметил, что противник может понести значительные потери, включая иностранных наемников, среди которых могут быть и офицеры НАТО. Он заявил, что точно определить, кто из солдат ВСУ наемник, а кто – регулярный военный, сложно.

    «Однако все они обречены на уничтожение, поскольку наши Военно-космические силы эффективно работают по их тылам и нарушают логистику», – подчеркнул он в эфире телеканала «Россия–1». Он также добавил, что все, кто прорвался на территорию России, будут рассеяны и уничтожены.

    Ранее президент Владимир Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России.

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    13 августа 2024, 15:28 • Новости дня
    Севернее Часова Яра ВС России начали успешные наступательные действия
    Севернее Часова Яра ВС России начали успешные наступательные действия
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские войска сейчас ведут успешные наступательные действия на Артемовском направлении, севернее Часова Яра.

    Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает РИА «Новости». По его словам, эти бои являются важным успехом.

    «На Артемовском направлении, в районе Часова Яра, наши ребята очень хорошо ведут успешные наступательные штурмовые действия – севернее Часова Яра, то есть в районе Григорьевки со стороны Богдановки», – сказал Кимаковский в эфире Первого канала.

    Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Лисичное в ДНР.

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    13 августа 2024, 12:32 • Новости дня
    Эксперт: Замена Зеленского на неонациста Авакова не устроит Россию

    Политолог Скачко: Украинский неонацист Аваков абсолютно управляем спецслужбами США и Британии

    Эксперт: Замена Зеленского на неонациста Авакова не устроит Россию
    @ Nazar Furyk/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Арсен Аваков – жестокий, подлый, коррумпированный украинский неонацист. Замена Зеленского на Авакова для России значила бы поменять шило на мыло. Более того, человек, который в 2014 году залил кровью Харьков, вряд ли сгодится на роль переговорщика с Москвой. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Скачко. Ранее в СВР заявили о недовольстве Владимиром Зеленским в элитах США. Согласно данным разведки, подходящим кандидатом на смену ему может стать Арсен Аваков.

    «Сигналы о том, что Запад подбирает замену Владимиру Зеленскому, появляются с завидной периодичностью. Дело в том, что человек, который незаконно продолжает занимать пост украинского президента, – пустышка, которая не блещет умом. Но Зеленский пока сохраняет свои позиции, поскольку американцам нужна своего рода губка, впитывающая весь негатив происходящего на Украине», – сказал политолог Владимир Скачко.

    Он убежден: на Зеленского повесят провал провокации под Курском, уничтожение в этой авантюре значительной части боеспособных украинских частей, а также западной техники, поражение на других направлениях, последствия мобилизации. «Зеленскому неминуемо придется за все отвечать. На этом фоне представляется вполне логичным, что западные элиты вновь подняли вопрос о его замене», – считает собеседник.

    По словам Скачко, выбор кандидатуры экс-главы МВД Украины Арсена Авакова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объясним. «Во-первых, он давно сидит на кукане западных спецслужб. И ЦРУ, и MI6 прекрасно знают, как он начинал свою карьеру, где за границей у него находятся объекты недвижимости, которые при желании можно всегда конфисковать. Таким образом, Аваков – абсолютно управляемая фигура», – уточнил политолог.

    «Во-вторых, после отставки в 2021 году его репутация не была запятнана безобразиями, которые творились в стране. В частности, на нем нет крови мобилизации», – продолжил эксперт. Аваков может быть удобен западным странам, но он не устроит Москву.

    «Фактически это украинский неонацист – жестокий, подлый, коррумпированный. Замена Зеленского на Авакова для России значила бы поменять шило на мыло. Более того, человек, который в 2014 году залил кровью Харьков, на мой взгляд, вряд ли сгодится на роль переговорщика с Москвой», – детализировал спикер.

    Таким образом, «золотой трон» Авакову если и светит, то явно нескоро, полагает Скачко. Тем не менее, как считает собеседник, экс-главу МВД Украины могут подтянуть на «предстартовые позиции», чтобы он «втянулся в дело, перехватил рычаги управления и ознакомился с настроениями внутри».

    «Так, возможен сценарий, при котором Аваков займет пост премьер-министра вместо Дениса Шмыгаля, о смещении которого также часто сообщают СМИ, или должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Кроме того, его могут продвинуть на место руководителя офиса президента вместо Андрея Ермака, тем самым ослабив Зеленского. Если будет реализовано что-то подобное, то Запад обозначит своего нового фаворита», – заключил Скачко.

    Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что власти США недовольны Владимиром Зеленским и ищут ему замену. В Демократической и Республиканской партиях «все громче звучат голоса тех, кто выражает сомнения в целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи, которую получает Киев», уточнили в СВР.

    «Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины», – отметили там. В службе считают, что Зеленский «перешел к лихорадочным действиям», чтобы сохранить позицию во власти из-за того, что 20 мая истек срок его президентских полномочий.

    «В складывающейся ситуации в Вашингтоне прорабатывают варианты замены украинского руководителя на более управляемую и менее коррумпированную фигуру, которая устроила бы большинство западных союзников», – указано в сообщении пресс-бюро СВР России. Так, по мнению властей США, согласно данным разведки, экс-глава МВД Украины Арсен Аваков может стать подходящим кандидатом на смену Зеленскому.

    О том, что в США ищут альтернативу Зеленскому, СВР сообщает не в первый раз. В июле служба рассекретила донесение резидента о поисках Вашингтоном альтернативы украинскому президенту. В шифрограмме человека, подписавшегося Стоуном, от 5 мая также говорилось о Виталии Кличко и Петре Порошенко.

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    12 августа 2024, 21:08 • Новости дня
    Алаудинов опроверг слухи о сдаче в плен бойцов «Ахмата» в Курской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ни один боец этого подразделения не сдался в плен на Курском направлении.

    Он указал, что противник распространяет ложные сообщения о сдаче в плен бойцов спецназа «Ахмат» и «Аида». «Много слухов, но самое важное – ни один наш боец не оказался в плену», – отметил Алаудинов в опубликованном видео в своем Telegram-канале.

    Ранее Алаудинов заявил о возможности уничтожать рекордное число боевиков и техники ВСУ из-за вторжения в Курскую область.

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    13 августа 2024, 08:23 • Новости дня
    Российские войска захватили станцию Starlink при штурме позиции ВСУ в Курской области
    Российские войска захватили станцию Starlink при штурме позиции ВСУ в Курской области
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В приграничном районе Курской области уничтожено четверо украинских военнослужащих и захвачена станция Starlink, сообщили в Министерстве обороны России.

    Украинских боевиков обнаружила штурмовая группа мотострелкового подразделения группировки войск «Север» благодаря разведке с помощью БПЛА, захвачена станция Starlink, передает RT.

    Ранее Минобороны показало уничтожение «Искандером» командного пункта ВСУ в Курской области.

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    13 августа 2024, 11:14 • Новости дня
    Ракетным ударом поражены склады с военными грузами из Румынии под Одессой

    Подполье: Под Одессой взорвались склады с военными грузами

    Ракетным ударом поражены склады с военными грузами из Румынии под Одессой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Одесской области после ракетного удара взорвались склады, куда прибывали военные грузы, предположительно из Румынии, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Информаторы Лебедева сообщили, что взрывы произошли в селе Визирка рядом с портом и трассой, через которые поступают вооружение и боеприпасы.

    Лебедев отметил, что складские помещения с «зерном» в Визирке, как их называли в украинских СМИ, горели продолжительное время. Местные жители слышали не только взрыв, но и продолжительную детонацию «зерна». Сообщается, что на эти склады ранее в течение недели проехало множество фур и военных грузовиков, передает РИА «Новости».

    Ранее Лебедев сообщал, что ВС России нанесли удар по складам в поселке Нерубайское Одесской области.

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    13 августа 2024, 14:23 • Новости дня
    Ассоциация ветеранов СВО сформировала отряд для поддержки Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Члены Ассоциации ветеранов СВО из Москвы, Тверской области, ЛНР, Чувашии прибыли в Курскую область для оказания помощи гражданскому населению и региональным органам власти.

    Группа укомплектована ветеранами боевых действий, отличившимися при исполнении долга в зоне проведения спецоперации, обладающими навыками организации работы в чрезвычайных условиях, сопряженных с риском для жизни.

    Отряд Ассоциации ветеранов СВО занимается эвакуацией гражданского населения на личных автомобилях из опасных населенных пунктов. Члены Ассоциации ветеранов СВО уже помогают с эвакуацией из Кореново, Беловского, Льговского и Рыльского районов, проведена работа в Черемошках и Кромских Быках.

    Также ветеранами спецоперации обеспечено усиление безопасности на некоторых гражданских объектах.

    Эвакуируемых доставляют к родственникам или на пункты регистрации в Курске. Отряд Ассоциации ветеранов СВО работает в полной координации с региональным правительством, военнослужащими ВС РФ и муниципальными властями.

    Ветераны заявили, что готовы к решению любых поставленных задач, в том числе к участию в операциях прикрытия российских военнослужащих.

    Присоединиться ко второму заезду с 18 августа уже готовы ветераны боевых действий из других субъектов России, в том числе из Сибири.

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    12 августа 2024, 12:23 • Новости дня
    Белоусов назвал четыре условия успеха для противостояния с Западом

    Белоусов назвал высокоточное оружие условием успеха в войне с Западом

    Белоусов назвал четыре условия успеха для противостояния с Западом
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны России Андрей Белоусов назвал высокоточное оружие одним из условий достижения успеха в вооруженном противостоянии с коллективным Западом во главе с США.

    По его словам, достижение успеха в современных военных конфликтах возможно только при обеспечении войск высокоточным оружием, применением новых тактических приемов ведения боевых действий, в том числе с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов, передает ТАСС.

    Третьим условием он назвал «создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект», а четвертым – постоянное совершенствование подготовки военных кадров, командного состава.

    Министр обороны подчеркнул, что полноценное преимущество перед противником можно получить только при комплексном подходе.

    Ранее Белоусов назвал СВО вооруженным противостоянием России и Запада.

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    13 августа 2024, 21:54 • Новости дня
    Опубликовано видео буксировки трофейной американской бронемашины Stryker

    Появилось видео, как российские бойцы везут трофейный американский бронетранспортер Stryker

    Опубликовано видео буксировки трофейной американской бронемашины Stryker
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Кристина Цыцура

    В телеграм-канале журналиста Владимира Соловьева опубликовано видео, как бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты буксируют трофейную американскую бронированную машину Stryker.

    По словам водителя, машина – то еще «ведро», отмечается публикации.  В видео сидящий за рулем Страйкера боец рассказывает, что в американской боевой машине много датчиков, она оснащена автоматической коробкой передач.  По его словам, американский БТР удалось завести, он поехал своим ходом, но затем у Stryker задымилась коробка передач и машину пришлось взять на буксир.


    Stryker – семейство колесных боевых бронированных машин, разработанных и производимых американской компанией General Dynamics Land Systems. Состоит на вооружении ВС США.

    Ранее бойцы группировки «Восток» захватили на Угледарском направлении танк Т-64 ВСУ.

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    11 августа 2024, 22:58 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в «ядерном терроре»

    Захарова заявила о «ядерном терроре» со стороны Киева в связи с украинской атакой на ЗАЭС

    Захарова обвинила Киев в «ядерном терроре»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти «принялись за ядерный террор континента», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя пожар в районе охладительных систем ЗАЭС после обстрела со стороны ВСУ.

    «Где Рафаэль Гросси и все МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры на данном критическом направлении?» – заявила она в Telegram.

    Захарова подчеркнула, что прежде «террористы в Киеве под руководством коллективного Запада» разрушили собственную страну, «угробили» ее население, нанесли ущерб «мировой энергетической и продовольственной безопасности», а сейчас «принялись за ядерный террор континента».

    Напомним, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что вооруженные силы Украины обстреляли Энергодар, на объекте охладительных систем Запорожской АЭС произошло возгорание. На ЗАЭС уточнили, что пожар начался «в районе расположения градирен».

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    13 августа 2024, 14:06 • Новости дня
    В Совфеде объяснили гордость сенатора США Грэма за вторжение ВСУ в Курскую область

    Сенатор Долгов назвал враньем слова сенатора США Грэма о неожиданности вторжения ВСУ в Курскую область

    В Совфеде объяснили гордость сенатора США Грэма за вторжение ВСУ в Курскую область
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Татьяна Алабугина

    Нападение ВСУ на Курскую область не стало сюрпризом для Вашингтона. Более того, операция готовилась при непосредственном участии США и НАТО. И слова Линдси Грэма это лишь подтвердили, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее американский сенатор похвалил Владимира Зеленского за нападение на российский регион.

    «Если официальный Вашингтон стыдливо тушевался, пытаясь убедить всех в том, что якобы не знал о планах Киева, то Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) всех сдал. Кстати, он уже не в первый раз публично подтверждает, что за всеми подобными действиями офиса Владимира Зеленского стоят США и администрация Байдена», – отметил сенатор Константин Долгов.

    Слова американского политика о том, что Украина якобы не предупредила США об атаке на Курскую область, собеседник счел враньем. «Может быть, лично Грэм ничего и не знал, но это и не та фигура, которую будут посвящать в военно-оперативное планирование. Я напомню, что это достаточно маргинальный сенатор, который не пользуется большим влиянием в вашингтонских коридорах власти», – пояснил парламентарий.

    Долгов убежден: нападение ВСУ на Курскую область не было сюрпризом для Вашингтона и готовилось при непосредственном участии США и НАТО. «Нет сомнений в том, что операция спланирована и подготовлена западными странами: они обеспечили украинских боевиков вооружением и техникой, а также передавали разведданные», – детализировал спикер. 

    По мнению сенатора, лучшим ответом России на заявление Грэма станут успехи российских военных на поле боя. «Американские политики понимают только язык силы, а вступать в какие-то словесные перепалки с ними бессмысленно. Поэтому мы сосредоточимся на решении задач, которые озвучил Владимир Путин: выкинуть противника за пределы российской территории и достичь целей спецоперации. Для этого сейчас делается все необходимое», – заключил Долгов.

    Ранее американский сенатор Линдси Грэм во время визита в Киев похвалил Владимира Зеленского за нападение на Курскую область. По его словам, после 2,5 лет Зеленский продолжает стоять на своих позициях, да и еще зашел в Россию, в США гордятся его руководством. Грэм также добавил, что рад нападению, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети.

    Накануне Зеленский публично подтвердил, что украинские военные ведут операцию в Курской области. На этом фоне бывший помощник главы Пентагона по международной безопасности Час Фриман заявил, что нападение украинской стороны на Курск было необходимо Зеленскому для поднятия морального духа войск. Тот якобы намеревался показать ЕС и США, что все еще способен причинить ущерб России. Однако, по мнению Фримана, ему этого не удалось. Действия Киева он счел актом отчаяния.

    Накануне Владимир Путин провел оперативное совещание по ситуации в приграничных регионах России, которые подвержены атакам ВСУ. Президент заявил, что потери Киева «драматически для них увеличиваются», в том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые перебрасываются к границе России.

    «Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», – заверил Путин. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Киев выбрал военное поражение вместо мирных переговоров.

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