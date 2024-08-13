Военкор рассказал о терроре без терактов и способах сберечь психику на войне

Военкор Безсонов рассказал о терроре без терактов и способах сберечь психику на войне

Tекст: Александра Юдина

«Украинские ЦИПсО активно используют технологии для информационного терроризма, и потому важно заниматься образованием населения, рассказывать о методах ведения информационной войны, противодействия им, повышать уровень критического мышления россиян», – передает Telegram-канал «Донецкое агентство новостей» слова публициста.

Военкор привел в пример сообщение о ЧП, например, о взрыве бытового газа в жилом доме, когда властям нужно некоторое время, чтобы сделать официальное заявление о причинах происшествия.

«Именно в это время противник не дремлет, начиная вбросы о том, что это якобы теракт, на месте захвачены заложники, огромное число жертв», – указал Безсонов.

По словам обозревателя, главной задачей террора является намерение именно запугать максимальное количество людей.

«У нас позиция белых и пушистых правдорубов, нужно расширять рамки сознания», – подчеркнул он.

Также Безсонов рассказал, что, выстраивая свою жизнь в условиях боевых действий, самым главным является проработка всех тяжелых моментов с самим собой, не растрачивая силы на размышления о прошлом или будущем.

«Чтобы эффективнее выполнять свою работу и максимально сохранить свою психику, ты должен максимально постараться зачеркнуть свое прошлое – пока ты на войне, ты не должен думать о том, что когда-то было хорошо, когда-то было по-другому. Ты должен убедить себя в том, что на войне – это единственная нормальная жизнь на этой планете», – поделился публицист.

Безсонов заметил, что многим людям мешает страх, однако нужно принять, что боятся все, и это нормальное чувство, а в некоторых случаях он может быть помощником и инструментом.

«Ты должен сам себе ответить на все вопросы, почему ты должен убивать, почему тебя убивают, почему убивают твоих друзей, почему так страшно, почему все так взрывается – причем заранее. То есть как только ты попадаешь на войну, ты должен заранее все простые вопросы для себя проговорить», – указал он.

В прошлом Безсонов – официальный представитель Народной милиции ДНР и первый замминистра информации республики, до этого – участник ополчения Донбасса. Уроженец Киевской области, в 2014 году он встал на борьбу против «майданного» режима, уже более 10 лет Даниил участвует в войне, сперва «обычной», затем информационной.