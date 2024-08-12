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В Тбилиси сообщили о ставке Запада в Грузии на Зурабишвили
Грузинские СМИ сообщили о ставке Запада в Грузии на Зурабишвили
Запад в преддверии выборов в парламент Грузии на фоне критики правящей «Грузинской мечты» сделал открытую ставку на президента Саломе Зурабишвили, сообщила авторитетная тбилисская газета «Резонанси», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Открытая поддержка президента Грузии Западом, регулярные контакты с ней свидетельствуют об этом. Особое значение это приобретает перед выборами в парламент 26 октября», – пишет «Резонанси».
Издание напоминает, что президент США Джо Байден на днях направил Зурабишвили письмо с неприкрытой критикой правительства Грузии из-за закона «О прозрачности иностранного влияния».
«Общество Грузии приучают к тому, что США поддерживают Зурабишвили. Именно с ней провели первую встречу во время визита в Тбилиси сенатор Джин Шахин и конгрессмен Майк Тернер. В вертикали грузинской власти Запад сделал ставку на президента, которая находится в оппозиции к правительству», – следует из публикации газеты.
Также «Резонанси» отмечает, что Зурабишвили сейчас старается консолидировать оппозицию Грузии.
«В случае убедительной победы «Грузинской мечты» 26 октября США и другие страны Запада могут не признать итоги выборов в парламент», – полагает газета.
Вместе с тем, политолог Рамаз Сакварелидзе в интервью «Резонанси» отметил, что в конце года истекает срок полномочий Зурабишвили на посту президента, «поэтому такая ее поддержка и ставка на нее кажутся преувеличенными».
Другой аналитик Вахтанг Дзабирадзе отмечает, что Саломе Зурабишвили озвучивает прозападные устремления, которые есть у большинства населения в Грузии», поэтому ее рейтинг растет в последнее время.