В Тбилиси сообщили о ставке Запада в Грузии на Зурабишвили

Грузинские СМИ сообщили о ставке Запада в Грузии на Зурабишвили

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Открытая поддержка президента Грузии Западом, регулярные контакты с ней свидетельствуют об этом. Особое значение это приобретает перед выборами в парламент 26 октября», – пишет «Резонанси».

Издание напоминает, что президент США Джо Байден на днях направил Зурабишвили письмо с неприкрытой критикой правительства Грузии из-за закона «О прозрачности иностранного влияния».

«Общество Грузии приучают к тому, что США поддерживают Зурабишвили. Именно с ней провели первую встречу во время визита в Тбилиси сенатор Джин Шахин и конгрессмен Майк Тернер. В вертикали грузинской власти Запад сделал ставку на президента, которая находится в оппозиции к правительству», – следует из публикации газеты.

Также «Резонанси» отмечает, что Зурабишвили сейчас старается консолидировать оппозицию Грузии.

«В случае убедительной победы «Грузинской мечты» 26 октября США и другие страны Запада могут не признать итоги выборов в парламент», – полагает газета.

Вместе с тем, политолог Рамаз Сакварелидзе в интервью «Резонанси» отметил, что в конце года истекает срок полномочий Зурабишвили на посту президента, «поэтому такая ее поддержка и ставка на нее кажутся преувеличенными».

Другой аналитик Вахтанг Дзабирадзе отмечает, что Саломе Зурабишвили озвучивает прозападные устремления, которые есть у большинства населения в Грузии», поэтому ее рейтинг растет в последнее время.