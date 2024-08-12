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ФСИН начала проверку после сообщений о банкете заключенных в мордовской колонии
Федеральная служба исполнения наказаний начала служебную проверку после того, как фотографии с банкета заключенных в одной из исправительных колоний Мордовии попали в социальную сеть.
Скандальные фотографии с пышного застолья в исправительной колонии №7 Зубово-Полянского района Мордовии вызвали широкий общественный резонанс, передают «Известия».
На снимках, сделанных 20 июля 2024 года, запечатлены осужденные за тяжкие преступления, включая членов организованных преступных групп, которые устраивают банкет прямо в колонии.
Управление ФСИН по Республике Мордовия подтвердило факт проведения проверки по данному инциденту. Представители ведомства отметили, что подобные мероприятия категорически запрещены правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений.
Отмечается, что заключенные имеют ограниченные возможности для приобретения продуктов питания. В этой связи банкет указывает на то, что осужденные имели доступ к значительным средствам и, возможно, использовали постороннюю помощь для организации мероприятия.