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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Курская область расколола радикалов и умеренных на Западе

    Наблюдается раскол между двумя базовыми «украинскими нарративами» Запада. «Умеренные», оценивающие ситуацию в логике старой холодной войны, и «радикалы», требующие победить Россию здесь и сейчас, разошлись в оценках нападения на Курскую область.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему среди народов-колонизаторов нет русских

    Мы не жили за счет других народов, не использовали их в качестве природного ресурса. Где бы ни появлялся русский человек: на Кавказе, в Сибири, в Средней Азии или в таких далеких уголках, как Форт-Росс, Гавайские острова и берег Маклая в Новой Гвинее, – он никого не обращал в скот, никого не лишал человеческого достоинства.

    0 комментариев
    Алексей Наумов Алексей Наумов Эмоциональные качели против русской холодности

    Россия выбрала для себя тактику тоннелепроходческого комплекса: медленно, спокойно и безэмоционально идти к поставленной цели. В то же время Украина сделала выбор в пользу эмоций.

    11 комментариев
    12 августа 2024, 10:40 • Новости дня

    ФСИН начала проверку после сообщений о банкете заключенных в мордовской колонии

    Tекст: Александра Юдина

    Федеральная служба исполнения наказаний начала служебную проверку после того, как фотографии с банкета заключенных в одной из исправительных колоний Мордовии попали в социальную сеть.

    Скандальные фотографии с пышного застолья в исправительной колонии №7 Зубово-Полянского района Мордовии вызвали широкий общественный резонанс, передают «Известия».

    На снимках, сделанных 20 июля 2024 года, запечатлены осужденные за тяжкие преступления, включая членов организованных преступных групп, которые устраивают банкет прямо в колонии.

    Управление ФСИН по Республике Мордовия подтвердило факт проведения проверки по данному инциденту. Представители ведомства отметили, что подобные мероприятия категорически запрещены правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений.

    Отмечается, что заключенные имеют ограниченные возможности для приобретения продуктов питания. В этой связи банкет указывает на то, что осужденные имели доступ к значительным средствам и, возможно, использовали постороннюю помощь для организации мероприятия.

    11 августа 2024, 17:52 • Новости дня
    Охлобыстин назвал ошибку покинувших Россию артистов

    Охлобыстин: Покинувшие Россию артисты не имели права «уходить с боевого поста»

    Охлобыстин назвал ошибку покинувших Россию артистов
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Актер Иван Охлобыстин, комментируя отъезд российских артистов, отметил, что представители творческих профессий не имели права «уходить с боевого поста» и не должны были оставлять своих соотечественников в трудные времена.

    Охлобыстин, сопровождая группу детей из Донецка, приехавших в «Остров Фортов» в Кронштадте, сравнил ситуацию в стране с военным временем и заявил, что артисты, как и врачи, несут определенную ответственность перед обществом. «В тяжелые сложные времена артисты и культурная среда должны развлекать, отвлекать, утешать. Почти пастырская такая миссия», – подчеркнул актер. Он выразил недоумение по поводу решения коллег покинуть Россию, отметив, что считает такой поступок «не очень приличным», передает РИА «Новости».

    «Мы не имеем права уходить с боевого поста, поскольку такая ситуация. Лучше бы это был такой светский пост, но вот так получилось, что боевой», – подчеркнул он.

    Вместе с тем Охлобыстин признал, что каждый человек имеет право на выбор, и не стал осуждать уехавших артистов за их личные решения. Однако он подчеркнул, что чувствует себя востребованным в России и считает своим долгом поддерживать соотечественников. «Каждый раз, когда я на новые территории выезжаю, меня не оставляет ощущение, что я вот здесь по-настоящему нужен», – добавил он.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил уехавшим артистам о судьбе «белых эмигрантов».

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    11 августа 2024, 16:15 • Новости дня
    Умер экс-советник президента России Асламбек Аслаханов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Выдающийся российский спортсмен, общественный деятель и бывший советник президента РФ Владимира Путина по вопросам Северного Кавказа Асламбек Аслаханов скончался на 83-м году жизни, сообщил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

    Аслаханов родился 11 марта 1942 года в селе Новые Атаги Чечено-Ингушской АССР. В 2003-2008 годах был советником президента РФ по вопросам Северо-Кавказского региона.

    Как указал Елисеев, прославленный самбист, мастер спорта СССР по спортивной борьбе и дзюдо, доктор юридических наук и профессор Аслаханов посвятил свою жизнь служению Родине. По его словам, он внес неоценимый вклад в развитие самбо, активно способствуя включению этого вида спорта в олимпийскую программу, передает ТАСС.

    «Настоящий чеченец, патриот не на словах, а на деле. Всегда боролся с несправедливостью как в жизни, так и в спорте. Он многое сделал для того, чтобы самбо стало олимпийским видом спорта», – подчеркнул Елисеев.

    Турнир по самбо на призы Аслаханова был одним из самых престижных в мире. Даже после завершения профессиональной спортивной карьеры, он продолжал активно участвовать в жизни спортивного сообщества, многократно становясь чемпионом мира среди ветеранов.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    11 августа 2024, 14:35 • Новости дня
    В Германии предупредили о возможной войне с Россией через пять лет

    Командующий бундесвера призвал готовиться к возможной через пять лет войне с Россией

    В Германии предупредили о возможной войне с Россией через пять лет
    @ REUTERS/Fabian Bimmer

    Tекст: Дарья Григоренко

    Германия должна быть готова к прямому военному конфликту с Россией, который может разразиться в течение ближайших пяти лет, заявил начальник регионального командования бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс.

    Как указал Гисс в беседе с Welt, его военный опыт подсказывает, что ФРГ необходимо предпринять срочные меры для укрепления своей обороноспособности. Он подчеркнул, что вся страна, включая политиков, военных, бизнес и гражданское общество, должна осознать серьезность угрозы и принять участие в подготовке к возможной войне, передает Газета.Ru.

    Командующий бундесвером отметил, что социальная стабильность страны является одним из ключевых факторов, обеспечивающих успешное противодействие внешней агрессии.

    Ранее обозреватель Драголюб Боснич в статье для портала InfoBRICS сообщил, что ЕС во главе с Германией готовится вступить в вооруженный конфликт с Россией, на это указывает план Берлина перебросить сотни тысяч солдат западных стран к российской границе.

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    11 августа 2024, 14:23 • Новости дня
    ВС России перехватили украинские мобильные группы у трех курских сел
    ВС России перехватили украинские мобильные группы у трех курских сел
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки пресекли попытки прорыва украинских боевиков у Толпино, Журавлей и Общего Колодезя в Курской области, сообщило Минобороны России.

    Группировка «Север» и подошедшие резервы, армейская авиация, артиллерия и дроны не дали группам боевиков на бронетехнике пройти вглубь российской территории, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Уничтожены четыре БТРа, включая три американских Stryker, семь боевых бронированных машин и два автомобиля.

    Украинская армия в районах Старой Сорочницы, Коренево, Суджи и Борков потеряла до 35 человек, поражены скопления живой силы и техники подразделений 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Также она потеряла пять танков, четыре боевые бронированные машины.

    Пресечена попытка прорыва ВСУ в Беловский район Курской области. У Озерков и Ивановского авиация уничтожила два танка, боевую бронированную машину, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами.

    Комплекс «Искандер-М» своим ударом уничтожил самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1» в районе Любимовки.

    У Лебедина (Сумская область) поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 ЗРК Patriot. Авиация и ракетные войска поразили резервы ВСУ в этом регионе.

    Средства ПРО над Курской областью сбили четыре тактические ракеты «Точка-У» и 14 украинских дронов.

    За сутки украинская сторона потеряла до 230 человек, 38 единиц бронетехники, включая семь танков, три БТР Stryker, БМП, 28 боевых бронированных машин, четыре орудия полевой артиллерии, ЗРК «Бук-М1», три установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 ЗРК Patriot.

    Всего за время боевых действий ВСУ на Курском направлении потеряли до 1350 человек, 29 танков, 23 БТРа, девять БМП, 116 боевых бронированных машин, три ЗРК Бук М1, три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 ЗРК Patriot, РСЗО «Град» и 10 орудий полевой артиллерии.

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    11 августа 2024, 20:37 • Новости дня
    Кадыров показал доказательства причастности НАТО к атаке на Курскую область

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Натовские структуры имеют отношение к нападению ВСУ на Курскую область, об этом говорит амуниция, найденная после уничтожения украинской колонны, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, он опубликовал соответствующее видео.

    Характер амуниции и вооружения доказывает, что НАТО имеет прямое отношение к диверсионному плану атаки на регион, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что те, кто планировал нападение, рассчитывали на долгое пребывание ВСУ в Курской области.

    По словам Кадырова, уцелевших украинских боевиков заблокировали недалеко от места боестолкновения.

    Ранее врио главы региона Алексей Смирнов сообщал, что в область пребывают дополнительные подразделения.

    Коментарии (9)
    11 августа 2024, 12:58 • Новости дня
    Появилось новое видео с убитыми боевиками ВСУ на Кинбурнской косе
    Появилось новое видео с убитыми боевиками ВСУ на Кинбурнской косе
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Источник, знакомый с ситуацией, предоставил новое видео последствий сорванной попытки высадки ВСУ на Кинбурнскую косу, совершенную 9 августа.

    На видео РИА «Новости» видны тела военнослужащих ВСУ, лежащие на берегу, остатки снаряжения и лодка, на которой они пытались высадиться.

    «Вот... на берегу лежат», – сказал один из бойцов ВС России.

    Ранее Минобороны показало видео уничтожения диверсантов ВСУ у Кинбурской косы.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинский десант гибнет на Кинбурнской косе.

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    11 августа 2024, 19:51 • Новости дня
    Смирнов: В Курскую область прибывают дополнительные силы
    Смирнов: В Курскую область прибывают дополнительные силы
    @ Скрин из видео Минобороны России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дополнительные подразделения подъезжают в Курскую область, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов после встречи с заместителем министра обороны Андреем Булыгой.

    Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что в ходе беседы обсудил с замминистра ситуацию в приграничных районах, принимаемые меры по противодействию ВСУ.

    «Сейчас в наш регион прибывают дополнительные силы и средства. В то же самое время военные делают все необходимое для обеспечения безопасности мирных жителей», – подчеркнул врио губернатора.

    Также в ходе беседы поднималась тема участия добровольной народной дружины в стабилизации обстановки. По словам Смирнова, дружинники обеспечивают безопасность в рамках операции и помогают вывозить жителей приграничья в ПВР.

    Ситуация продолжает оставаться сложной, но Минобороны и все силовые структуры принимают «весь комплекс мер» для стабилизации обстановки, заключил Смирнов.

    Напомним, в Курской области из приграничных районов эвакуированы свыше 8 тыс. человек.

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    11 августа 2024, 19:36 • Новости дня
    В США указали на отчаянное положение Зеленского

    Экс-советник Пентагона Фриман указал на отчаянные действия Зеленского

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нападение украинской стороны на Курскую область было необходимо Владимиру Зеленскому для поднятия морального духа войск, заявил бывший помощник главы Пентагона по международной безопасности Час Фриман.

    Зеленский и его клика намеревались «поднять моральный дух Украины», который оставался на низком уровне из-за больших потерь, сказал Фриман YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА «Новости».

    Руководитель украинского государства намеревался показать банкирам из ЕС и США, что все еще способен причинить ущерб России, но по мнению, Фримана, ему этого не удалось. Его действия он счел актом отчаяния.

    ВСУ в Курской области придется нелегко, поскольку при атаке потери всегда больше, чем при обороне, украинские подразделения попали в этом регионе в ловушку, заключил эксперт.

    Ранее в Курской области из приграничных районов эвакуировались более 8 тыс. человек, в пункты временного размещения направилось более 6 тыс. человек. В то же время западные СМИ считают, что ВСУ придется покинуть Курскую область.

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    11 августа 2024, 14:30 • Новости дня
    Стало известно о предложенной Мадуро сделке с США

    WSJ: США предложили Мадуро амнистию в обмен на отказ от власти

    Стало известно о предложенной Мадуро сделке с США
    @ Cristian Hernandez/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США в ходе тайных переговоров предложили амнистировать президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его сторонников в обмен на его отставку до окончания срока полномочий, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    По словам источников, речь идет об отказе от обвинений в причастности к наркотерроризму, которые Минюст США предъявил Мадуро в 2020 году, передает ТАСС. Издание утверждает, что США сделали такое предложение, так как уверены в том, что у них есть доказательства поражения Мадуро на прошедших президентских выборах.

    Согласно WSJ, в случае победы Трампа на выборах президента США переговоры могут сорваться, если экс-президент возобновит свою «агрессивную политику» в отношении Мадуро.

    Напомним, в апреле 2020 года министерство юстиции США обвинило президента Венесуэлы Николаса Мадуро и других представителей властей Боливарианской Республики «в причастности к наркотерроризму», назначив за него награду 15 млн долларов.

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    11 августа 2024, 19:15 • Новости дня
    Коц рассказал про «тероборону здорового человека» в Курской области
    Коц рассказал про «тероборону здорового человека» в Курской области
    @ rpgu.rkursk.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группа граждан из Курской области несколько лет назад по своей инициативе начала заниматься подготовкой к боевым действиям, они учились стрелять на полигонах, изучали полевую медицину и с самого начала вторжения в регион отправились оборонять свою землю, рассказал военкор Александр Коц.

    Коц в своем Telegram-канале пояснил, что с группой молодых людей познакомился под Суджей, она самоорганизовалась, нашла инструкторов, проводила регулярные занятия по стрельбе, тактике, медицине и беспилотникам.

    Местные жители получили разрешения на оружие, покупали гражданское огнестрельное оружие, построили свой полигон, посещали другие полигоны учиться военному делу.

    «Не по отмашке, не по разнарядке, а по собственной инициативе», – подчеркнул он.

    С начала вторжения в регион группа заняла оборону на Суджанском кругу, когда пошел поток раненых, они развернули медпункт. Там оказывается первая помощь, на своих машинах жители отвозят пострадавших в больницы.

    Коц пояснил, что именно эта группа оказывала помощь получившему ранение военкору Евгению Поддубному.

    «Тероборона здорового человека, не потешная, а вот такая, реальная, должна быть в каждом приграничном регионе России. И не только в украинском приграничье», – заключил Коц.

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    12 августа 2024, 06:44 • Новости дня
    Алаудинов заявил, что появилась возможность ускорить уничтожение ВСУ

    Алаудинов заявил о возможности уничтожать рекордное число боевиков и техники ВСУ из-за вторжения в Курскую область

    Алаудинов заявил, что появилась возможность ускорить уничтожение ВСУ
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины вторжением в Курскую область ускорили свое полное уничтожение, поскольку прежде не удавалось уничтожать украинские силы в таких количествах, заявил замначальника главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    Алаудинов в Telegram указал, что за сутки у Мартыновки и Суджанского направления «Ахмат» и вторая бригада спецназа и ССО Минобороны уничтожили танк, семь БТР и БМП, 13 боевых бронированных машин, грузовик, микроавтобус, девять пикапов, гаубицу Д-30. «И на закуску: станция РЭР «Пластун» и огромное количество фашистов», – добавил он.

    Алаудинов заявил, что «охота была удачной», и выразил надежду, что «просроченный и его банда осознали провал блицкрига». «И это только у нас. Представьте, сколько фашистов сожгли по всему Курскому участку», – отметил он.

    По его словам, «такого количества уничтоженного противника в день у нас не было ни разу за все СВО», поскольку солдаты ВСУ «не в норах сидят», откуда их нужно «по отдельности выковыривать». «Этим действом вы сами решили вопрос ускорения вашего полного уничтожения», – заявил он.

    Напомним, Алаудинов считает, что бои в Курской области являются «решающей битвой», после которой Украина падет.

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    11 августа 2024, 12:19 • Новости дня
    В Британии рассказали о самом рискованном решении Зеленского
    В Британии рассказали о самом рискованном решении Зеленского
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский, начав атаку на Курскую область, принял самое рискованное решение с начала военных действий на Украине, пишет газета The Times.

    Как пишет The Times, Зеленский давно давил на военных, чтобы те начали летнее наступление, что связано с «отчаянной попыткой» украинского лидера изменить мнение о том, что Киев проигрывает, пишет РБК.

    Газета сравнивает «рискованную стратегию контрудара» Украины с высадкой американского морского десанта в корейском порту Инчхон в сентябре 1950 года, которая изменила ход войны. Издание предупреждает, что в отличие от этой операции, контратака Киева достигнет лишь «ограниченной цели» и не способна переломить ход военных действий. При этом Киев рассчитывает, что атака отвлечет российские войска от других участков фронта, где ВСУ испытывают трудности из-за наступления России.

    Газета отмечает, что атака ВСУ на Курскую область застала врасплох как Москву, так и западных союзников Киева и, если бы украинские власти заранее запросили разрешение Запада, они бы его не получили.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что атака ВСУ на Курскую область приведет украинскую армию к истощению, не повлияв на ход конфликта, украинские военные уничтожаются сотнями, а может, и тысячами.

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    11 августа 2024, 15:16 • Новости дня
    Соловьев: Атака ВСУ на Курскую область увеличила поток добровольцев
    Соловьев: Атака ВСУ на Курскую область увеличила поток добровольцев
    @ Авилов Александр/Агентство «Москва»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Количество граждан, желающих заключить контракт с Министерством обороны, значительно увеличилось после недавних атак со стороны ВСУ на Курскую область, сообщил телеведущий Владимир Соловьев, посетивший московский пункт отбора на военную службу.

    По словам Соловьева, рост интереса к контрактной службе обусловлен не только материальными мотивами, но и чувством патриотизма. «Люди видят, что происходит, и понимают, что защита Родины – это долг каждого гражданина», – подчеркнул телеведущий, передает РИА «Новости».

    Соловьев подчеркнул, что деньги не становятся главной мотивацией для тех, кто решается подписать контракт с Минобороны. По его словам, настоящая мотивация – это любовь к Родине.

    На ваш взгляд
    Какая мотивация побудила ваших знакомых заключить контракт с Минобороны или отправиться добровольцем на СВО?





    Результаты


    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные в последние сутки пресекли попытки прорыва украинских боевиков у Толпино, Журавлей и Общего Колодезя в Курской области.

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    11 августа 2024, 17:25 • Новости дня
    Байден забыл свой возраст
    Байден забыл свой возраст
    @ Aaron Schwartz/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Джозеф Байден заявил, что решил выйти из президентской гонки, чтобы не помешать интересам Демократической партии на предстоящих выборах в Конгресс, он отметил, что уже и не помнит, сколько полных лет ему сейчас.

    Несколько демократов в Палате представителей и Сенате предположили, что фигура действующего главы Белого дома могла навредить им на выборах, это обеспокоило и самого президента, признался Байден в интервью CBS, передает РИА «Новости».

    По его словам, в ходе первой предвыборной кампании он считал себя «президентом переходного периода».

    «Я не могу даже сказать, сколько мне лет, мне тяжело говорить об этом», – заключил политик.

    Ранее Байден заявлял, что «самое важное» для него – добиться поражения кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

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    11 августа 2024, 16:35 • Новости дня
    Поддубный рассказал об обстоятельствах ранения

    Поддубный заявил, что отчаянно хотел жить в момент удара по его машине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военный корреспондент Евгений Поддубный в ходе своего первого после ранения интервью заявил, что отчаянно хотел жить в момент удара по его автомобилю.

    Часть беседы с военкором опубликовал журналист Евгений Попов в своем Telegram-канале. Корреспондент вспомнил, что когда по автомобилю выстрелили, «в ней загорелся огонь», он признался, что «отчаянно хотел жить», передает РИА «Новости».

    Попов отметил, что Поддубный уже идет на поправку.

    До этого сообщалось, что состояние журналиста все еще тяжелое, однако он стабилизировался и пойдет на поправку.

    В пятницу телеведущая Ольга Скабеева публиковала видео с Поддубным сразу после попадания беспилотника.

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      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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