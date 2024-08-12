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В очереди на Крымский мост встали более 1 тыс. машин со стороны Тамани
Образовалась многокилометровая пробка на Крымском мосту со стороны Тамани, порядка 1 025 автомобилей ожидают своей очереди для проезда на полуостров, сообщает оперштаб о ситуации на мосту.
В информационном Telegram-канале указано, что за несколько часов ситуация на подходах к мосту существенно изменилась. Так, в 5.00 мск количество машин в очереди со стороны Тамани составляло 700, а в 4.00 мск – 370. Таким образом, за три часа количество автомобилей в пробке увеличилось более чем в два раза.
Причиной значительного увеличения очереди могли стать несколько факторов, включая увеличение туристического потока, проведение ремонтных работ на мосту или усиление мер безопасности.
Несколькими днями ранее в очереди на автоподходах к Крымскому мосту собралось более 650 машин.