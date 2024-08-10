В очереди на автоподходах к Крымскому мосту собралось более 650 машин

ВСУ начали строить укрепления в Курской области

«Рыбарь»: ВСУ начали окапываться и выстраивать укрепления в Курской области

Tекст: Вера Басилая

ВСУ начали инженерное оборудование местности на так называемой линии Суровикина, выстраивая там укрепрайон, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Рыбарь».

Авторы канала пишут, что стоит ожидать ввода второго и третьего эшелонов ВСУ в Курскую область, существует опасность и для других участков на этом направлении.

Сообщается, что ликвидацией прорвавшихся на территорию России украинских частей занимаются подразделения специального назначения, а также группы сил специальных операций. «Рыбарь» указывает, что боях могут быть использованы и части «Африканского корпуса» из Краснодарского края.

Ранее военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что Вооруженные силы Украины задействовали в Курской области пять бригад и психологический спецназ.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ВСУ атаковали Курскую область.