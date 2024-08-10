С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.14 комментариев
В очереди на автоподходах к Крымскому мосту собралось более 650 машин
Перед Крымским мостом утром 10 августа в очереди собралось свыше 650 машин.
Так, со стороны Тамани ожидают 540 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 113 транспортных средств.
«Ожидание – около двух часов», – сообщили в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.
Ранее 6 августа после нескольких часов перекрытия движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили.