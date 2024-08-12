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В сети появилась новая версия хита Shaman «Я курский»
Врио главы Курской области выложил клип «Я курский» на песню Shaman
В сети появилась новая версия хита «Я русский» певца Shaman (Ярослав Дронов) в связи с событиями в Курской области. Вариант песни – «Я курский» – опубликовал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
«Я – Курский! Спасибо всем, кто молится за Курскую область и помогает нам чем только можно!» – заявил в Telegram Смирнов.
Он опубликовал клип на песню, который состоит из кадров выступления Shaman, а также кадров из Курской области и других регионов, выразивших ей поддержку.
Также Смирнов отметил, что неделя оказалась «сложной» – регион «столкнулся с невероятным испытанием и болью потерь». Он призвал «держаться вместе, верить в наши силовые структуры и армию, помогать» друг другу и общему делу. Смирнов выразил уверенность, что Курская область «все преодолеет», у нее «есть помощь и поддержка всей страны» и «уверенность в победе». «Держимся, куряне! С нами вся Россия!» – заявил он.