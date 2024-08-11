Россия выбрала для себя тактику тоннелепроходческого комплекса: медленно, спокойно и безэмоционально идти к поставленной цели. В то же время Украина сделала выбор в пользу возмущения спокойствия и выталкивание из зоны комфорта. Рейд ВСУ в Курскую область – попытка перевернуть шахматную доску и вновь обеспечить себе праздничный победный настрой. Но Москва сохраняет «русскую холодность».0 комментариев
Мирные жители и военные в Курской области получили гуманитарную помощь «Единой России»
В пункты временного размещения и в расположения военнослужащих в Курской области пришла гуманитарная помощь от «Единой России» и МГЕР, сообщили в партии.
Жителям региона привезли гуманитарные наборы, а для военных – генератор, говорится в Telegram-канале «Единой России».
«От одного из пунктов временного размещения поступил запрос на продукты и кухонную утварь. Оперативно доставили все необходимое. Помимо этого, ребята работают сейчас на кухне, чтобы помочь обеспечить жителей горячей едой. Кроме этого, волонтеры помогают в организации работы пункта выдачи гуманитарной помощи», – сказал председатель МГЕР Антон Демидов.