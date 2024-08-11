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    Вера Павловна делала куколок-мотанок. Маленькие куклы, которые мотаются из ткани и нитей, не шьются. Продавала их на ярмарках и деньги от продаж передавала на помощь людям в Донбассе. А еще сделала несколько десятков кукол специально для наших бабушек. Чтобы они знали, что они не одни.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Прогрессивная повестка несовместима с олимпийским движением

    Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.

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    11 августа 2024, 19:15 • Новости дня

    Мирные жители и военные в Курской области получили гуманитарную помощь «Единой России»

    В пункты временного размещения и в расположения военнослужащих в Курской области пришла гуманитарная помощь от «Единой России» и МГЕР, сообщили в партии.

    Жителям региона привезли гуманитарные наборы, а для военных – генератор, говорится в Telegram-канале «Единой России».

    «От одного из пунктов временного размещения поступил запрос на продукты и кухонную утварь. Оперативно доставили все необходимое. Помимо этого, ребята работают сейчас на кухне, чтобы помочь обеспечить жителей горячей едой. Кроме этого, волонтеры помогают в организации работы пункта выдачи гуманитарной помощи», – сказал председатель МГЕР Антон Демидов.

    10 августа 2024, 20:19 • Новости дня
    В Госдуме назвали способ предотвратить новые атаки на территорию России

    Депутат Чепа: России следует создать буферную зону для безопасности территории

    В Госдуме назвали способ предотвратить новые атаки на территорию России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия должна работать над упреждающими ударами, чтобы не допустить атак на свою территорию, создать буферную зону, перекрыть снабжение ВСУ по Днепру, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

    Чепа считает, что ВСУ надо лишить возможности перевозить грузы по переходам через Днепр, чтобы лишить их снабжения. Он также предположил, что у украинских войск рядом с российской границей есть подготовленные базы, откуда запускают беспилотники по территории России. По словам депутата, их надо уничтожить, а также работать над упреждающим ударом и созданием буферной зоны для обеспечения безопасности России, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России вытесняет ВСУ из Курской области.

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    11 августа 2024, 09:31 • Новости дня
    ВС России уничтожили украинский танк в Курской области
    ВС России уничтожили украинский танк в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили танк ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, разведка обнаружила движение танка Т-80 ВСУ в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили движение танка Т-80 ВСУ, в результате прямого попадания барражирующего боеприпаса «Ланцет» танк был полностью уничтожен, передает ТАСС.

    Ранее в воскресенье в Минобороны сообщали, что ВС России уничтожили колонну бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

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    11 августа 2024, 11:21 • Новости дня
    Смирнов: В Беловском и Обоянском районах Курской области нет боестолкновений

    В Курской области рассказали о заходе украинских диверсантов

    Смирнов: В Беловском и Обоянском районах Курской области нет боестолкновений
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о проникновении украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Беловского района, однако подчеркнул, что ситуация уже стабилизирована и активных боевых действий в районе не ведется.

    Смирнов в своем Telegram-канале уточнил, что российские военные успешно отразили попытку проникновения украинской ДРГ и в настоящее время ситуация находится под контролем. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, однако предоставил возможность добровольной эвакуации для тех, кто желает покинуть район.

    «Наши защитники успешно стабилизировали ситуацию. Пограничники и военные надежно охраняют границу, наши войска делают все необходимое для защиты мирного населения», – заявил Смирнов. Он также отметил, что в Беловском и Обоянском районах отсутствуют какие-либо боевые столкновения.

    Врио губернатора подчеркнул, что все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан принимаются, и призвал жителей обращаться за дополнительной информацией в местные администрации или по телефону экстренных служб.

    Ранее глава Беловского района Курской области Николай Волобуев сообщил о напряженной обстановке в районе и предложил жителям, желающим покинуть свои дома, воспользоваться организованной эвакуацией.

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    11 августа 2024, 10:52 • Новости дня
    Глава Беловского района Курской области заявил о напряженной ситуации
    Глава Беловского района Курской области заявил о напряженной ситуации
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев сообщил о напряженной обстановке в районе и предложил жителям, желающим покинуть свои дома, воспользоваться организованной эвакуацией.

    Он в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение с центральной площади районного центра. Судя по кадрам, обстановка там спокойная. По словам Волобуева, ночью в районе распространялись многочисленные слухи, вызвавшие панику среди населения. Он призвал не поддаваться панике, и отметил, что в настоящее время в регионе ситуация стабильная, но очень напряженная.

    Глава Беловской райадминистрации подчеркнул, что жители, желающие покинуть район, могут обратиться в администрацию, к главам сельсоветов или позвонить по номеру 112. Для эвакуации будут предоставлены автобусы. Он также призвал жителей сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.

    Ранее сообщалось, что в слободе Белая (Беловский район Курской области) сохраняется спокойная ситуация, боевых действий нет, заявления о присутствии вооруженных сил Украины в населенном пункте являются фейком.

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    11 августа 2024, 03:23 • Новости дня
    Опубликованы видео с места падения обломков украинской ракеты на дом в Курске
    Опубликованы видео с места падения обломков украинской ракеты на дом в Курске
    @ кадр из видео Kotsnews/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В интернете опубликованы видеозаписи с места падения обломков украинской ракеты на многоэтажный дом в Курске.

    Одну из видеозаписей опубликовал РЕН ТВ. Указывается, что пожар, который начался после падения обломков, «распространился частично на здание, частично – на прилегающую территорию». Огнем поврежден «как минимум один легковой автомобиль». Также канал отмечает «серьезные повреждения фасада дома и балконов».

    Кроме того, видеозапись опубликовал в Telegram военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Напомним, в результате падения обломков сбитой украинской ракеты на многоэтажный дом в Курске произошел пожар, он уже ликвидирован. Пострадали 13 человек, несущие конструкции здания не повреждены.

    Коментарии (11)
    11 августа 2024, 13:13 • Новости дня
    Коц: ВСУ пытаются показать свое присутствие в Курской области малыми группами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военкор Александр Коц рассказал, что информация о проникновении ДРГ ВСУ в Беловский район Курской области связана с действиями малых маневренных групп.

    Как написал Коц в своем Telegram-канале, речь идет о малых маневренных группах, которыми ВСУ обозначают свое присутствие в российских тылах, после чего появляются «новости» о взятых населенных пунктах. Он добавил, что как только такие группы сталкиваются с сопротивлением, они отходят на исходные позиции.

    Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о проникновении украинской ДРГ на территорию Беловского района, отметив, что ситуация уже стабилизирована и активных боевых действий в районе не ведется.

    Коментарии (3)
    11 августа 2024, 00:24 • Новости дня
    Украинская ракета повредила жилой дом в Курске
    Украинская ракета повредила жилой дом в Курске
    @ Мэр Курска Игорь Куцак/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    После объявления в Курской области ракетной опасности временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов сообщил о работе ПВО в Курске.

    Смирнов сообщил в Telegram, что «сбитая украинская ракета упала на жилой дом», начался пожар.

    Мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что также повреждено несколько машин. «Жителям пострадавшего дома и автовладельцам будет оказана помощь», – сообщил он в Telegram.

    Напомним, ВСУ предприняли масштабную атаку на Курскую область. На территории Курской, Белгородской и Брянской областях с пятницы введен режим контртеррористической операции.

    Коментарии (3)
    11 августа 2024, 07:45 • Новости дня
    Смирнов обратился к жителям после падения обломков украинской ракеты в Курске

    Глава Курской области Смирнов подтвердил, что в результате падения обломков украинской ракеты никто не погиб

    Смирнов обратился к жителям после падения обломков украинской ракеты в Курске
    @ Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки вооруженных сил Украины есть пострадавшие, но никто не погиб, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

    Смирнов заявил в Telegram, что ВСУ совершили «очередную вероломную атаку по мирному населению». «К счастью, погибших нет», – подтвердил он. Смирнов отметил, что пострадавшие получают медицинскую помощь.

    Также он рассказал, что проводится «работа совместно с силовыми структурами». «Держу ситуацию на контроле», – заявил врио губернатора Курской области.

    Мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что жильцы поврежденного дома будут эвакуированы в пункт временного размещения в загородном лагере, передает РИА «Новости».

    Напомним, обломки сбитой украинской ракеты упали на многоэтажный дом в Курске, несущие конструкции целы. Произошел пожар, он ликвидирован. Пострадали 13 человек.

    Коментарии (3)
    11 августа 2024, 03:56 • Новости дня
    Опровергнут фейк о присутствии ВСУ в слободе Белая в Курской области
    Опровергнут фейк о присутствии ВСУ в слободе Белая в Курской области
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    В слободе Белая (Беловский район Курской области) сохраняется спокойная ситуация, боевых действий нет, заявления о присутствии вооруженных сил Украины в населенном пункте являются фейком, сообщают информационные агентства.

    Как сообщил корреспондент РИА «Новости», объехавший слободу по окружной дороге, стрельба не слышна, противника не видно, боев нет. Местные жители подтвердили эту информацию.

    Напомним, ВСУ вторглись на территорию Курской области в начале недели. События развивались в основном в Суджанском и Кореневском районах. Российские войска не допустили прорыва ВСУ вглубь территории страны.

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    11 августа 2024, 01:56 • Новости дня
    При падении обломков украинской ракеты на дом в Курске пострадали 13 человек
    При падении обломков украинской ракеты на дом в Курске пострадали 13 человек
    @ кадр из видео Kotsnews/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения обломков сбитой украинской ракеты на многоэтажный дом в Курске пострадали 13 человек, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

    Смирнов сообщил в Telegram, что на месте «работают все оперативные службы», в том числе несколько бригад скорой помощи. Туда направились заместитель губернатора Андрей Белостоцкий, врио министра здравоохранения Екатерина Письменная и мэр Курска Игорь Куцак.

    «К несчастью, из-за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.

    Напомним, обломки сбитой украинской ракеты упали на девятиэтажный дом в Курске, начался пожар. Несущие конструкции здания не повреждены, пожар ликвидирован.


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    11 августа 2024, 01:44 • Новости дня
    Потушен пожар после падения обломков украинской ракеты в Курске

    Tекст: Антон Антонов

    Пожар в девятиэтажном доме в Курске потушили, несущие конструкции здания не повреждены, сообщил главк МЧС по Курской области.

    В доме выбиты окна, повреждены балконы. Также загорелись несколько машин. В МЧС сообщили, что «распространения огня не допущено». «15 человек спасено, 30 эвакуировано. На месте работают более 40 человек личного состава и десять единиц техники», – сообщил главк в соцсети «ВКонтакте».

    Временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов сообщил в Telegram, что в Курске сохраняется ракетная опасность. При этом «украинские спецслужбы распространяют слухи о панике в городе, но это не так», сообщил он, отметив, что «обстановка под контролем, работают оперативные службы».

    Напомним, пожар начался в результате падения обломков сбитой украинской ракеты на многоэтажный дом в Курскею

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    11 августа 2024, 15:39 • Новости дня
    Боец «Ахмата» рассказал об уничтожении техники ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецназ «Ахмат» перебросил БПЛА для уничтожения техники ВСУ в Курской области и приступил к работе, рассказал корреспонденту боец подразделения с позывным «Псих».

    По его словам, у ВСУ очень много бронетехники, которую необходимо уничтожить, и FPV-дроны помогают с этим справляться, передает РИА «Новости». «Псих» добавил, что целей, чтобы поработать, много – и Курская область будет освобождена.

    Бойцы «Ахмата» для этой задачи получили новые беспилотники «Борз» – и теперь испытывают их в боевых условиях.

    «Борз» – хорошая штука. Рекомендую. Летит везде – лесополки, не лесополки. Тянет нормально. Три килограмма, километров на 10», – добавил боец.

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что бои в Курской области являются «решающей битвой», после которой Украина падет.

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    11 августа 2024, 08:59 • Новости дня
    80 тонн помощи доставили в Курскую область

    МЧС: Около 80 тонн помощи доставлено в Курскую область

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Порядка 80 тонн гумпомощи доставлено в Курскую область со всей страны, сообщает МЧС России.

    Как говорится в сообщении, 80 тонн гумпомощи доставлено в Курскую область, в том числе одеяла и постельные принадлежности, палатки, средства гигиены, мебель, передвижные электростанции, продукты питания, питьевая вода и многое другое, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что грузы прибывают Курскую область со всей России, после чего оперштаб распределяет помощь населению.

    Ранее «Народный фронт» доставил гуманитарную помощь жителям Курской области.

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    11 августа 2024, 10:17 • Новости дня
    Бойцы Росгвардии уничтожили танк и два бронеавтомобиля ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы Росгвардии уничтожили танк и два бронеавтомобиля ВСУ в Курской области, сообщила пресс-служба ведомства.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства, сотрудники СОБР «Кмет» Управления Росгвардии по Курской области обнаружили в Суджанском районе скопление техники и личного состава ВСУ.

    С помощью ударного БПЛА росгвардейцы уничтожили танк Т-72, два бронеавтомобиля «Козак» и 12 человек личного состава противника. Позднее бойцы обнаружили в посадке позиции украинских боевиков. Расчетом ударного беспилотника было уничтожено еще до двух десятков боевиков.

    Ранее ВС России уничтожили колонну бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области.

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    11 августа 2024, 11:45 • Новости дня
    Мурашко сообщил о тяжелом состоянии 17 пострадавших в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Состояние 17 пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ Курской области оценивается как тяжелое, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

    По его словам, амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим, в том числе двум детям. Мурашко добавил, что восемь человек уже выписаны, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что 11 пострадавших при обстрелах в Курской области продолжают лечение в федеральных медицинских центрах и больницах Москвы.

    Мурашко пояснил, что на стационарном лечении находятся 69 человек, в том числе восемь детей.

    Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в результате атаки вооруженных сил Украины есть пострадавшие, но никто не погиб.

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