Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.18 комментариев
Избирательный штаб Трампа заявил об атаке иностранных хакеров
Politico сообщила о подозрениях в адрес Ирана в связи с атакой иностранных хакеров на избирательный штаб Трампа
Иностранные хакеры получили несанкционированный доступ к внутренней корреспонденции избирательного штаба кандидата в президенты США от Республиканской парии Дональда Трампа, сообщил официальный представитель штаба.
Как пишет Politico, в штабе заявили о «враждебно настроенных по отношению к США» хакерах. Сообщается, что в кибератаке подозревают Иран. Издание рассказало, что в июле стало получать от неизвестных документы, связанные с предвыборной кампанией Трампа. Источники Politico подтвердили их подлинность, передает ТАСС.
Напомним, рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Трампа.