Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.

Это наши евразийские товарищи, с которыми нам предстоит строить многополярный мир. Пора присмотреться к ним повнимательнее. Подумать, что мы можем дать этой маленькой и огромной стране, помимо АЭС, которую строят российские специалисты. Подумать, чем она может быть полезна нам.

С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.

Обвала рубля до 100 за доллар эксперты не ждут Рубль не сдает позиции и продолжает оставаться слишком крепким. Это невыгодно экспортерам и российскому бюджету, который теряет часть доходов. Крепость рубля объясняется в том числе проблемами с трансграничными торговыми операциями. Эксперты ждут, что как только найдутся новые пути обхода ограничений, рубль ослабнет естественным путем. Однако обвала до 100 рублей за доллар, как было в 2022-м, эксперты не ждут ни в этом, ни в следующем году. Подробности Перейти в раздел

Российские партии оживились в регионах В России начался решающий этап подготовки к Единому дню голосования. Партии выдвинули более 40 тыс. кандидатов различного уровня и определились со своими предложениями для избирателей. В чем заключаются особенности этих предложений и какой будет главная интрига ЕДГ-2024? Подробности Перейти в раздел

ВСУ дорого заплатят за вторжение в Курскую область Спустя трое суток атаки ВСУ на Курскую область можно говорить о контурах украинского плана на данном участке. В чем именно он заключался и почему итогом этой авантюры для ВСУ с высокой вероятностью окажется потеря двух ударных бригад, а может и части Сумской области Украины? Подробности Перейти в раздел

Провалы Олимпиады в Париже хотят спихнуть на «козни России» Зараженная вода в Сене, еда с червями и картонные кровати для спортсменов в Олимпийской деревне. Все это – неполный список претензий и насмешек, которые прямо сейчас звучат в адрес организаторов парижской Олимпиады. Однако, по мнению западных аналитиков, во всем этом виноваты не французские власти, а «российская дезинформация». Каким образом? Подробности Перейти в раздел

Напавшие на Дагестан террористы били по единству России В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности Перейти в раздел