Ученые расшифровали смертоносные знамения в древних вавилонских табличках

Arkeonews: Ученые обнаружили смертоносные знамения в древних вавилонских табличках

Tекст: Вера Басилая

Таблички были найдены в Ираке более ста лет назад и хранились в Британском музее. Издание пишет, что в табличках были указаны одни из самых ранних знамений, связанных с лунными затмениями, передает РИА «Новости».

Читаемый текст на четырех табличках перевести полностью было сложно из-за того, что записи были на древнем языке. Отмечается, что судя по записям, жители Вавилонии считали лунные затмения не только красивым зрелищем, они предполагали, что эти явления предупреждали о смертельных угрозах.

Вавилоняне также устраивали различные защитные ритуалы, чтобы изменить будущее.

Ранее ученые расшифровали древнеегипетский папирус о загробной жизни.