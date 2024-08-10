Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.15 комментариев
Ученые расшифровали смертоносные знамения в древних вавилонских табличках
Arkeonews: Ученые обнаружили смертоносные знамения в древних вавилонских табличках
Исследователи обнаружили и расшифровали смертоносные знамения в древних глиняных табличках с шумеро-аккадской клинописью времен Вавилонии, которые были обнаружены на территории современного Ирака, сообщил портал Arkeonews.
Таблички были найдены в Ираке более ста лет назад и хранились в Британском музее. Издание пишет, что в табличках были указаны одни из самых ранних знамений, связанных с лунными затмениями, передает РИА «Новости».
Читаемый текст на четырех табличках перевести полностью было сложно из-за того, что записи были на древнем языке. Отмечается, что судя по записям, жители Вавилонии считали лунные затмения не только красивым зрелищем, они предполагали, что эти явления предупреждали о смертельных угрозах.
Вавилоняне также устраивали различные защитные ритуалы, чтобы изменить будущее.
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