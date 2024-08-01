Яшину напомнили о его отказе участвовать в обмене заключенными

Tекст: Алексей Дегтярев

«Обмен для меня неприемлем... Речи, произнесенные из парижского кафе и из российской тюрьмы, имеют разный политический вес», – отвечал Яшин в письме каналу «Дождь» (признан иноагентом). Видео с его заявлением начало распространяться по соцсетям вскоре после сообщений об обмене Яшина.

В апреле Мосгорсуд признал законным решение Мещанского суда приговорить Яшина 8,5 годам колонии общего режима по делу о распространении заведомо ложной информации о российской армии.

Президент Владимир Путин помиловал Яшина в числе прочих, участвовавших в обмене с американской стороной.