Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.8 комментариев
Яшину напомнили о его отказе участвовать в обмене заключенными
Осужденный за фейки про ВС России и обменянный на российских граждан иностранный агент Илья Яшин* еще несколько месяцев назад публично заявлял, что не приемлет идею обмена.
«Обмен для меня неприемлем... Речи, произнесенные из парижского кафе и из российской тюрьмы, имеют разный политический вес», – отвечал Яшин в письме каналу «Дождь» (признан иноагентом). Видео с его заявлением начало распространяться по соцсетям вскоре после сообщений об обмене Яшина.
В апреле Мосгорсуд признал законным решение Мещанского суда приговорить Яшина 8,5 годам колонии общего режима по делу о распространении заведомо ложной информации о российской армии.
Президент Владимир Путин помиловал Яшина в числе прочих, участвовавших в обмене с американской стороной.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом