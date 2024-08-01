Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.5 комментариев
Маск поддержал идею Трампа запретить спортсменам-трансгендерам соревноваться с женщинами
Маск поддержал идею Трампа запретить трансгендерам участвовать в женском спорте
Американский предприниматель Илон Маск поддержал мнение кандидата на пост президента США Дональда Трампа, пообещавшего не допускать трансгендерных спортсменов в женский спорт в случае победы на выборах.
«Хорошо», – прокомментировал Маск в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) новость о планах Трампа запретить трансгендерам соревноваться с женщинами в случае избрания президентом США.
Ранее телеканал Fox News сообщал, что Трамп на Национальном съезде Республиканской партии в Милуоки заявил, что намерен прекратить практику, когда мужчины соревнуются с женщинами. Он пообещал не допускать трансгендерных спортсменов в женский спорт. Трамп заявил, что попросит Конгресс принять законопроект, устанавливающий, что есть только два пола, определяемых по рождению.
На Олимпиаде в Париже итальянская боксерша Анджела Карини снялась с боя против алжирского трансгендера. Она была вынуждена отказаться от продолжения поединка уже на первой минуте после того, как получила сильный удар в нос.