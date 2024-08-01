Эксперты: Честным блогерам не нужно бояться деанонимизации

Эксперты объяснили цель деанонимизации блогеров

Tекст: Олег Исайченко

«Цифровая среда должна быть максимально безопасной. Для этого необходимо, чтобы все участники процесса были понятны и открыты. Нормы о добровольной регистрации блогеров направлены на деанонимизацию в интернете», – пояснил Александр Хинштейн председатель думского комитета по информационной политике.

По его словам, речь идет о владельцах каналов и сообществ, чья аудитория составляет 10 тыс. и более человек на конкретном ресурсе – это точка отсечения для социально значимых популярных каналов и страниц, которые имеют общественное влияние и пользуются доверием.

«Ключевое понятие здесь – «репутация». У блогеров возникнет понимание «цены слова» в прямом и переносном смысле: каждый, кто размещает информацию в интернете, должен нести ответственность за ее достоверность», – добавил депутат.

«При этом главная задача законодателей заключается не в том, чтобы что-то зарегулировать или запретить. Наша цель – борьба с пропагандой насилия, деструктива и негативными явлениями, которые угрожают жизни и безопасности граждан», – напомнил Олег Матвейчев, зампред думского комитета по информационной политике.

Он также отметил, что одним из главных признаков манипуляции в интернете является «сокрытие личности, тогда как честному человеку бояться нечего». Также в сети недопустимы пропаганда нетрадиционных ценностей и сотрудничество с экстремистскими организациями, которые нередко финансируются из бюджетов недружественных стран.

«Поэтому рекламодателям запретят размещать рекламу у неверифицируемых пользователей, что лишит таких людей возможности зарабатывать. Это поможет ограничить поток нежелательного контента из недружественных стран и организаций. Для защиты граждан необходимо снизить распространение негативного контента», – заключил Матвейчев.

Блогерам, которые работают «в белую», действительно опасаться нечего, согласился Максим Перлин, сооснователь Ассоциации блогеров и агентств (АБА). По его словам, «честным лидерам мнений и авторам Telegram-каналов скрывать нечего, и они пройдут верификацию». А у рекламодателей есть возможно работать как с юрлицами, так и с самозанятыми или «ИПшниками».

Также новая инициатива позволит эффективнее бороться с деструктивом, который направлен на молодежную и подростковую аудиторию. «Успешный опыт предупреждения деструктивного контента, такого как «синий кит», показал значительное снижение самоубийств среди детей», – напомнила Сидоренко Элина, член СПЧ, глава АНО «Белый интернет».

Иными словами, системное регулирование этой отрасли позволяет предотвращать детские суициды, защищать психику детей и снизить количество преступлений в 2,5-3 раза. «Ограничение трэш-контента также приносит результаты, создавая четкие критерии для определения легального и нелегального контента», – добавила она.

Отдельного внимания заслуживает и борьба с серыми SIM-картами. Например, только с ноября 2023 года обнаружено 73 млн случаев выдачи «симок» с нарушениями, поэтому новая система позволит лучше идентифицировать пользователей и снизить количество мошеннических действий. Так, накануне Госдума одобрила лимит в 20 SIM-карт на каждого гражданина, хотя в других странах это число ограничено до 5-10 карт, напомнила Сидоренко.