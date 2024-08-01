Не затем мы осваивали самую большую в мире страну, чтобы потом всем собраться в столице. Поручение президента о переезде головных структур госкорпораций из Москвы «на места» вызывает как надежды, так и вопросы. Первые ответы мы получим уже осенью.0 комментариев
Задержанный за госизмену сотрудник парламента Молдавии отстранен от должности
Задержанный по обвинению в госизмене сотрудник парламента Молдавии отстранен от должности
Задержанный после обысков и подозреваемый в госизмене сотрудник парламента Молдавии Ион Крянгэ отстранен от должности, сообщили в молдавском парламенте.
Отмечается, что Крянгэ работает в парламенте с 1992 года, а с 1999 года он также является представителем парламента в Конституционном суде Молдавии. Сообщалось, что Крянгэ якобы передавал секретные сведения сотрудникам посольства России в Молдавии, передает ТАСС.
Между тем, посол России Олег Васнецов после посещения МИД Молдавии выразил недоумение тем, что решение о высылке российского дипломата принято еще до завершения следствия по делу о «шпионаже».
Он также напомнил, что две трети посольства России год назад были высланы из страны без доказательств обвинений, под надуманным предлогом.
Ранее Васнецов вызвали в молдавский МИД в связи с обысками в парламенте, один из сотрудников российского посольства был объявлен персоной нон грата.
Один из задержанных после обыска в парламенте, глава юридического отдела парламента Ион Крянгэ якобы передавал секретные сведения сотрудникам посольства России в Молдавии.
МИД пообещал ответ Молдавии на высылку российского дипломата.