Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.12 комментариев
Медведчук: У Зеленского есть план мобилизовать мужчин старше 60 лет
Украинский президент Владимир Зеленский намеревается мобилизовать украинцев старше 60 лет, заявил глава движения «Другая Украина» и экс-лидер «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.
Вопрос о призыве мужчин старше 60 лет у Зеленского находится «на стадии решения», заявил Медведчук в интервью ТАСС.
Он добавил, что этот политик «вступил в войну не только с собственным народом, но и со здравым смыслом».
Ранее американский политолог Джон Миршаймер заявлял, что ВСУ несут огромные потери, из-за чего не могут собрать новые бригады.