Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… кроме тех случаев, когда это направлено против русских.12 комментариев
В США назвали причину провала мобилизации на Украине
Миршаймер: Украинские войска не могут набрать новые бригады из-за огромных потерь
Украинские войска несут огромные потери на передовой, из-за чего не могут собрать новые бригады, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
Политолог напомнил, что в Киеве заявили, что намерены создать десять новых бригад в ВСУ, что предусматривалось новым планом мобилизации, но оказалось, что существующие батальоны несут огромные потери, и пополнение очень затруднено, передает РИА «Новости».
Миршаймер отметил, что с точки зрения живой силы украинцы находятся в совершенно ужасающем состоянии, потому что на передовую отправляют людей без достаточной подготовки.
Ранее офицер ВСУ рассказал о гибели командования рот под Прогрессом в ДНР.
Позже стало известно, что командование бригады ВСУ привлекли к ответственности после заявлений о потерях.