Миршаймер: Украинские войска не могут набрать новые бригады из-за огромных потерь

Политолог напомнил, что в Киеве заявили, что намерены создать десять новых бригад в ВСУ, что предусматривалось новым планом мобилизации, но оказалось, что существующие батальоны несут огромные потери, и пополнение очень затруднено, передает РИА «Новости».

Миршаймер отметил, что с точки зрения живой силы украинцы находятся в совершенно ужасающем состоянии, потому что на передовую отправляют людей без достаточной подготовки.

Ранее офицер ВСУ рассказал о гибели командования рот под Прогрессом в ДНР.

Позже стало известно, что командование бригады ВСУ привлекли к ответственности после заявлений о потерях.