В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.7 комментариев
Москалькова наградила лауреатов конкурса «Права человека глазами детей»
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова вручила награды победителям третьего всероссийского конкурса «Права человека глазами детей», церемония состоялась в День семьи, любви и верности.
«Я потрясена талантами и глубиной наших молодых участников, которые поделились с нами своим пониманием прав семьи и любви между близкими. Среди них есть те, кто столкнулся с невероятными трудностями. Например, ребята из новых регионов – Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей. Страшно представить, что им пришлось пережить, но они смогли перенести свои чувства в творчество и наполнили работы особенной пронзительностью», – отметила Москалькова, ее слова приводит сайт российского омбудсмена.
Конкурс проводится в третий раз при поддержке уполномоченного по правам человека в России в рамках ежегодных конкурсных программ международной премии «Золотой шар» фонда «Возрождение и Надежда». За три года победителями стали более 200 участников. В 2024 году в рамках конкурса на выставке в Доме прав человека представлены 31 рисунок и работы прикладного творчества.
«Нам пришло огромное количество работ, каждый из которых показывает, насколько у нас духовное, любящее общество, насколько велик творческий потенциал наших юных художников, как сплочены их семьи», – прокомментировала Москалькова.
В 2024 году в конкурсе приняли участие более 1300 детей и подростков из 69 регионов России. «Я желаю каждому из вас сохранить семью. И знайте, что уполномоченный по правам человека тоже член вашей семьи, а Дом прав человека – ваш дом», – сказала Москалькова.