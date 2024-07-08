При обстреле ВСУ Белгородского района погиб мирный житель

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Гладков в своем Telegram-канале, в селе Никольское в результате прямого попадания снаряда в коммерческий объект погиб один мирный житель. По его словам, от полученных ран мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Он выразил соболезнования семье погибшего.

Двое из троих пострадавших находятся без сознания, их доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода, уточнил губернатор. «По предварительным данным, возможно, есть еще раненые. Всю информацию уточняем», – добавил он.

Ранее Гладков сообщил, что украинские военные в последние сутки выпустили по территории Белгородской области свыше 50 снарядов.