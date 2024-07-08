В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.5 комментариев
При обстреле ВСУ Белгородского района погиб мирный житель
В результате воздушного удара ВСУ по Белгородскому району погиб один человек, еще трое получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как указал Гладков в своем Telegram-канале, в селе Никольское в результате прямого попадания снаряда в коммерческий объект погиб один мирный житель. По его словам, от полученных ран мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Он выразил соболезнования семье погибшего.
Двое из троих пострадавших находятся без сознания, их доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода, уточнил губернатор. «По предварительным данным, возможно, есть еще раненые. Всю информацию уточняем», – добавил он.
Ранее Гладков сообщил, что украинские военные в последние сутки выпустили по территории Белгородской области свыше 50 снарядов.