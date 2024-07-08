В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.5 комментариев
МИД призвал Латинскую Америку не поддаваться прессингу США по поставкам оружия Киеву
Латинской Америке нужно не поддаваться на давление Соединенных Штатов, которые пытаются вынудить другие страны поставлять киевскому режиму оружие, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
«Мы предостерегаем латиноамериканских коллег от того, чтобы поддаваться американскому прессингу, особенно в части поставок вооружений на Украину, к примеру», – сказал Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», передает ТАСС.
Такие поставки – крайне деструктивный подход, их наличие станет ударом по отношениям с Россией, заключил он.
Ранее британские власти объявили об очередных поставках вооружений Украине. Ей планируется передать 250 тыс. боеприпасов 50-го калибра, 90 ракет Brimstone, 50 малых катеров, 40 машин для разминирования, 10 артиллерийских орудий AS-90 и 61 бульдозер для строительства оборонительных позиций.