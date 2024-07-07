Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, все храброе войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин много интриговал, но все чаще сам остается в дураках; русский много раз был обманут, но постепенно умнеет.9 комментариев
Новый глава МО Британии заявил о планах поставки Киеву новой партии вооружений
Правительство Британии опубликовало релиз, согласно которому новый министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о планах поставки Украине нового пакета помощи.
В релизе говорится, что в новый пакет войдут 250 тыс. боеприпасов 50-го калибра, 90 ракет Brimstone, 50 малых катеров, 40 машин для разминирования, 10 артиллерийских орудий AS-90, 61 бульдозер для строительства оборонительных позиций, передает РИА «Новости».
Ранее глава британского правительства Кир Стармер заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, что новые власти Великобритании сохранят приверженность оказанию поддержки Украины.