В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.2 комментария
В Кремле оценили предложение Турции о создании платформы для урегулирования на Украине
Песков: Россия одобряет предложение Турции о создании платформы для урегулирования на Украине
Россия согласна с заявлением главы МИД Турции Хакана Фидана, что в интересах урегулирования украинского конфликта нужно создать международную мирную платформу с широким участием в ней стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, президент России Владимир Путин является убежденным сторонником предпочтительности политики дипломатических усилий по поиску развязки в украинском конфликтеи Россия никогда не отказывались от переговоров, передает ТАСС.
«Пока такой платформы нет, здесь можно с господином Фиданом только согласиться», – сказал представитель Кремля.
Ранее спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Мировое сообщество пока не выработало механизм для урегулирования конфликта на Украине.