В Кремле оценили предложение Турции о создании платформы для урегулирования на Украине

В Раде обвинили генералов ВСУ в «утилизации» самолетов и систем ПВО

В Раде обвинили украинских генералов в «утилизации» самолетов и систем ПВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как отметила Безуглая, только за 5 июля на Полтавщине спокойно летали российские разведывательные дроны, а украинские системы ПВО и авиация были уничтожены прямой наводкой, как в компьютерной игре, передает «Страна».

Безуглая добавила, что первая из уничтоженных систем ЗРК Patriot была приведена в негодность, потому что ее «вообще не перемещали». Второй ЗРК Patriot уничтожили, потому что его перемещали редко и не маскировали. Кроме того, по ее словам, «способов противодействия российским дронам, которые сейчас залетают почти на сто километров, не разработано вообще и никто этим не занимается.

Безуглая также обвинила командующего ВС ВСУ Николая Олещука в «накручивании» потерь со стороны ВС России. Еще одно обвинение – коррупция в ВС ВСУ. По ее словам, «превалирование россиян в воздухе нарастает, это новейшие подходы, с дронами, разведкой, которые они развили в придачу к своим классическим ресурсам с самолетами, ПВО и спутниками».

«За определенную доплату можно пристроиться в подразделения ПВО, доплатить еще деньги, чтобы тебя вписывали в наряд, а на самом деле там и не появляться. В то же время реальных, не «мазаных» специалистов массово переводят в пехоту, что не только приводит к бессмысленным смертям», – сообщила нардеп. Безуглая призывает руководство ВС ВСУ уйти в отставку.

Ранее в США назвали потерю пяти Су-27 в Миргороде недопустимой для ВСУ.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, уничтожение пяти украинских Су-27 и повреждение еще двух аналогичных машин на аэродроме в Миргороде стало самой серьезной потерей для украинских воздушных сил за весь период спецоперации.

Групповой ракетный удар был нанесен комплексами «Искандер». В экспертной среде говорят о возросших возможностях российской разведки. Также этот удар стал предупреждением Киеву и Западу перед размещением на Украине истребителей F-16.