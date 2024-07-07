Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин интриговал, но все чаще сам остается в дураках.17 комментариев
В Турции заявили об отсутствии механизма для разрешения кризиса на Украине
Мировое сообщество пока не выработало механизм для урегулирования конфликта на Украине, заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.
По его словам, в мире существует множество проблем и конфликтных зон. Причины их возникновения разнообразны, но главная из них – отсутствие справедливой мировой системы, передает ТАСС.
«Вы говорите о кризисе между Украиной и Россией. Он длится уже три года, десятки тысяч людей погибли на глазах всего мира. Но вы не можете это предотвратить, потому что мировая система не обладает соответствующим механизмом», – подчеркнул он во время своего выступления в Вашингтоне.
Напомним, в конце мая президент Турции Реджеп Эрдоган назвал ООН «мертвой духом» организацией.