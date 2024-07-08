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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немецкие политики воруют у немцев под фанфары «зеленого перехода»

    Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.

    6 комментариев
    Олег Царев Олег Царев Русский – это не про национальность, а про самоидентификацию

    Из новости о законопроекте развилась дискуссия о том, кто такие русские. Я акцентирую внимание на существующей сейчас разнице понятий «русский» и «россиянин», потому что не все русские – россияне и не все россияне – русские.

    48 комментариев
    8 июля 2024, 01:55 • Новости дня

    WSJ назвала Харрис единственной заменой Байдену для демократов

    The Wall Street Journal предположила, что Камала Харрис сможет заменить Байдена на выборах президента США

    Tекст: Максим Попов

    Демократы рассматривают Камалу Харрис как единственную замену Джо Байдену на посту президента США, сообщила The Wall Street Journal.

    По мнению издания, в Демократической партии уже сформировалось мнение, что единственным кандидатом от партии на выборах будет Камала Харрис. Однако есть опасения, что она также будет отставать от Трампа в опросах общественного мнения. Ей придется объяснять причины инфляции и других проблем, которые достались от Байдена, передает ТАСС.

    Тем не менее, демократы, которые поддерживают политику идентичности, побоятся отказать в выдвижении кандидатуры женщины, говорится в материале.

    По мнению авторов статьи, партийным лидерам стоит официально объявить о замене Байдена на Харрис на общенациональном съезде, чтобы привлечь внимание мировой общественности.

    Напомним, в субботу Байден назвал условие отказа от участия в выборах в США.


    5 июля 2024, 20:12 • Новости дня
    Трамп придумал прозвище для Харрис

    СМИ: Трамп приготовил прозвище для Харрис в случае ее выдвижения кандидатом в президенты

    Трамп придумал прозвище для Харрис
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Дональд Трамп серьезно рассматривает вице-президента Камалу Харрис как потенциального соперника на предстоящих президентских выборах.

    Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на источники из окружения Трампа. По их данным, он готовит «жесткий ответ» Харрис в случае ее возможного выдвижения от Демократической партии. Трамп уже прозвал вице-президента «хихикающей Камалой Харрис», что, по мнению портала, свидетельствует о серьезном отношении к его кандидатуре, передает ТАСС.

    Некоторые источники выразили беспокойство о том, что Харрис может представлять большую угрозу для Трампа, чем он предполагает. Она имеет значительную поддержку среди женщин, которые голосуют чаще мужчин, и может использовать это преимущество. Кроме того, возрастное преимущество Трампа становится менее актуальным, так как Харрис моложе его почти на двадцать лет. Советники Трампа признают, что его возможные нападки на Харрис во время предвыборной кампании могут отпугнуть некоторых избирателей.

    По данным газеты The Wall Street Journal, Камала Харрис считается наиболее вероятным кандидатом на замену президенту Джо Байдену в случае его выхода из предвыборной гонки. Она укрепляет свои позиции в администрации Байдена, в том числе в области национальной безопасности.

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    5 июля 2024, 04:57 • Новости дня
    Байден во время интервью назвал себя чернокожей женщиной

    Президент США Джо Байден допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной

    Байден во время интервью назвал себя чернокожей женщиной
    @ Yuri Gripas/Consolidated News/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Во время интервью на радиостанции президент США Джо Байден допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной.

    «Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первой чернокожей женщиной и служить вместе с чернокожим президентом», - сказал Байден в интервью радиостанции WURD, имея в виду свою работу вице-президентом в период администрации Барака Обамы, передает ТАСС.

    Напомним, накануне американский президент признался, что во время теледебатов с Дональдом Трампом «облажался».


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    6 июля 2024, 07:40 • Новости дня
    Байден назвал условие отказа от участия в выборах в США

    Байден согласился обдумать отказ от участия в выборах в США, если велит Господь

    Байден назвал условие отказа от участия в выборах в США
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден заявил, что может отказаться от участия в выборах в США, если так повелит Господь.

    По словам Байдена, если «Господь Всемогущий сойдет с небес» и велит ему прекратить предвыборную гонку, он, «возможно, так и сделает», передает ТАСС со ссылкой на ABC.

    Напомним, Байден заявил, что не считает себя немощным. Президент США не верит данным соцопросов, которые показывают, что поддержка Дональда Трампа среди американцев выше, чем у него.

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    6 июля 2024, 22:25 • Новости дня
    Байден назвал себя чернокожей женщиной в интервью с согласованными вопросами

    Байден допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной в интервью с заранее подготовленными вопросами

    Байден назвал себя чернокожей женщиной в интервью с согласованными вопросами
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Радиоведущая WURD Андреа Лоуфул-Сандерс сообщила, что вопросы для интервью, во время которого президент США Джо Байден в Филадельфии допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной, были заранее согласованы с Белым домом.

    Лоуфул-Сандерс рассказала, что ей «были отправлены вопросы на одобрение». «Я получила несколько вопросов – восемь, и четыре выбранных были мною одобрены», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Лоуфул-Сандерс подтвердила, что список вопросов получила от представителей администрации Байдена.

    Wall Street Journal пишет, что радиоведущий в Висконсине Эрл Ингрэм также получил для интервью с Байденом список вопросов. В штабе Байдена заверили, что «не ставят условия по использованию данных вопросов», передает ТАСС.

    Напомним, Байден дал интервью радиостанции WURD. Хотя вопросы и были согласованы заранее, он в очередной раз допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной: «Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первой чернокожей женщиной и служить вместе с чернокожим президентом».


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    6 июля 2024, 04:27 • Новости дня
    Байден дал интервью и отказался считать себя немощным

    Байден уклонился от вопроса о тесте на когнитивные способности и отказался считать себя немощным

    Байден дал интервью и отказался считать себя немощным
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден заявил, что не считает себя немощным. Он сказал, что не проходил тест на когнитивные способности, но уклонился от прямого ответа на вопрос о том, готов ли пройти тест и обнародовать результаты.

    Байден дал интервью телекомпании ABC. Комментируя свои ляпы и оговорки, он заверил, что «находится в хорошей форме». Байден сказал, что не считает себя более немощным, чем ранее, передает ТАСС.

    На вопрос, проходил ли он тест на когнитивные способности, Байден ответил: «Нет, и никто не говорил о том, что мне необходимо это сделать». Его несколько раз спросили, готов ли он пройти такой тест, но Байден вместо ответа заявил, что результаты работы «ежедневно» доказывают его профессиональную пригодность, передает РИА «Новости».

    Байден выразил уверенность, что его умственных и физических способностей вполне хватит, чтобы проработать еще один президентский срок. Он заявил: «Могу ли я пробежать сотню за десять секунд на одном дыхании? Нет, но я все еще в хорошей форме».

    При этом Байден заявил, что только он сам виноват в плохой подготовке к дебатам с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Он признал, что «это был плохой эпизод». По версии Байдена, он «был без сил и не слушал своих инстинктов в том, что касается подготовки», чувствовал себя «ужасно». Как заявил Байден, он не страдал от инфекции или вируса, но был простужен.

    Действующий глава государства полностью исключил возможность сняться с предвыборной гонки. Он выразил уверенность, что лидеры демократов в Конгрессе США не потребуют от него отказаться от участия в выборах. Байден полагает, что сенатор от Демократической партии Марк Уорнер является единственным, кто добивается этого.

    Байден утверждает, что не знает никого, кто был бы пригоднее к победе на выборах и следующему президентскому сроку, чем он сам. Президент США сообщил, что у него есть «планы преемственности», но он уверен в своих силах на второй президентский срок.

    По словам Байдена, он «парень, который сплотил НАТО» и «остановил [президента России Владимира] Путина». «Я управляю миром, <...> я противостою Путину, – заявил он. – Кто кроме меня может так сплотить НАТО? Кто сможет удерживать Тихоокеанский бассейн в таком виде, <...> Китай? Кто еще может это сделать?».

    Президент США не верит данным соцопросов, которые показывают, что поддержка Трампа среди американцев выше, чем у него. По его словам, эти данные являются неверными, Байден назвал их «вбросами».

    Тем временем член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Майк Куигли призвал Байдена выйти из предвыборной гонки, чтобы предотвратить надвигающуюся «катастрофу». Washington Post со ссылкой на источники сообщает, что сенатор Уорнер пытается сформировать группу однопартийцев в верхней палате Конгресса США с намерением призвать Байдена к выходу из предвыборной гонки.

    Напомним, на дебатах Байден постоянно путался в ответах, бессвязно говорил и выглядел крайне плохо. В Демократической партии США, а также ее спонсоры начали обсуждать возможность замены Байдена в качестве кандидата в президенты США.

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    5 июля 2024, 15:48 • Новости дня
    Столтенберг не смог оценить способность Байдена управлять США

    Столтенберг отказался оценивать способность Байдена управлять США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг уклонился от ответа на вопрос о способности действующего американского президента Джо Байдена физически и психически управлять ядерной державой.

    НАТО развило свой успех, поскольку держалось в стороне от внутренних проблем стран-членов, заявил Столтенберг, передает ТАСС.

    Оценочные высказывания, которые могут быть использованы для внутренних политических дебатов в странах НАТО, лишь ослабят альянс, добавил генсек.

    Он подчеркнул, что у него самого сохраняются «очень хорошие рабочие отношения» с Байденом, и пояснил, что работал с ним много лет. По его оценке, этот политик «хорошо разбирается в НАТО».

    «Я встречался с ним пару недель назад, это была очень хорошая встреча в его офисе, мы достигли хорошего прогресса в подготовке предстоящего саммита НАТО по Украине, обороне и сдерживанию», – сказал глава военного блока.

    Ранее американский президент признал, что «облажался» в ходе дебатов с Трампом. После этого в одном из интервью он оговорился и назвал себя чернокожей женщиной.

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    5 июля 2024, 20:30 • Новости дня
    Нейрохирург призвал Байдена пройти тест на когнитивные способности

    Tекст: Кристина Цыцура

    Главный медицинский корреспондент телекомпании CNN и нейрохирург Санжай Гупта призвал президента США Джо Байдена пройти проверку когнитивных способностей после неудачного выступления на дебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом.

    В своей авторской статье Гупта отметил неврологические аспекты, вызвавшие беспокойство, такие как сбивчивая и бессвязная речь, внезапная потеря концентрации, заторможенная речь и отсутствие мимики, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что это лишь наблюдения, они не являются диагнозом, однако медики, обратившиеся к нему, согласились, что Байдену стоит пройти тщательное тестирование на когнитивные и двигательные расстройства, результаты которого должны быть общедоступны.

    Предвыборный штаб Дональда Трампа заявил о том, что демократы и СМИ скрывали правду о состоянии президента Байдена, в то время как в Белом доме отметили, что не видят необходимости раскрывать дополнительные данные о его здоровье или прохождении теста на умственные способности.

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    7 июля 2024, 02:24 • Новости дня
    Слабость Байдена встревожила НАТО

    Politico сообщила об обеспокоенности НАТО слабостью Байдена

    Tекст: Антон Антонов

    Союзники США по НАТО опасаются, что действующий президент страны Джо Байден может быть слишком слабым, чтобы победить Дональда Трампа на выборах и «возглавлять мировую сверхдержаву», сообщила Politico.

    Как заявила Politico после бесед с 20 чиновниками, связанными с НАТО, дипломаты и мировые лидеры в частном порядке говорят о своей обеспокоенности в связи с состоянием Байдена. Они хотели бы его победы на выборах в США, но опасаются, что Байден окажется слишком слаб и Трамп вернется в Белый дом. По мнению чиновников, победа Трампа создаст угрозу для НАТО и усилий по поддержке Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, покидающий пост генсекретаря альянса Йенс Столтенберг выразил уверенность, что интерес Соединенных Штатов к НАТО не снизится в случае победы Трампа на выборах президента США в ноябре.

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    7 июля 2024, 04:55 • Новости дня
    Захарова обобщила «эпитеты американских экспертов» в отношении Байдена

    Захарова посоветовала США «разобраться со своей выборной катастрофой» вместо рассуждений о выборах в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Поскольку эпитеты американских экспертов в отношении главы Белого дома Джо Байдена находятся где-то между «ментально нездоровый» и «в принципе неадекватный», США стоит разобраться со своей «выборной катастрофой», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя критику выборов в Иране со стороны США.

    «А сразу после мы заслушаем их мнение об электоральной ситуации в мире», – заявила Захарова в Telegram.

    Захарова отметила, что американские СМИ цитируют «заготовку» об иранских выборах – 1 июля США заявили, что президентские выборы в Иране «несвободные или несправедливые».

    Официальный представитель МИД России подчеркнула, что выборы в Иране критикуют люди, которые после дебатов кандидатов в президенты США «неделю не могут понять, как ими руководит «справедливо и свободно» выбранный Байден».

    Захарова подчеркнула, что половина страны осознавала проблему еще в 2020 году, но голоса этих американцев были подавлены «пропагандистскими СМИ». Другая половина жителей США все это время отказывалась признавать сложившуюся ситуацию, но теперь «столкнулась с реальностью захватившей Америку либеральной диктатуры».

    Напомним, внеочередные президентские выборы проводились в Иране в связи с гибелью в авиакатастрофе в середине мая Эбрахима Раиси. Победу на выборах одержал экс-министр здравоохранения и депутат меджлиса Масуд Пезешкиян.

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    6 июля 2024, 01:46 • Новости дня
    Анонсирована встреча Байдена с Зеленским

    Белый дом анонсировал встречу Байдена и Зеленского на полях саммита НАТО в Вашингтоне

    Tекст: Антон Антонов

    На полях саммита НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден намерен провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщил высокопоставленный чиновник администрации США.

    На онлайн-брифинге, посвященном саммиту, чиновник указал, что у Байдена «будет плотный график», но Белый дом работает над организацией двусторонних встреч, в том числе с Зеленским, передает ТАСС.

    Однако чиновник не стал утверждать, что в декларации саммита заявят о необратимости вступления Украины в НАТО. Он сказал, что «не хочет забегать вперед». При этом в Белом доме заверили: вопрос состоит «не в том, должна ли» Украина войти в НАТО, «а в том, когда» она сможет это сделать. На саммите планируется послать «очень сильные сигналы поддержки Украины на пути к атлантической интеграции».

    США на саммите объявят о новых шагах по укреплению системы ПВО Украины и ее военного потенциала на перспективу. Кроме того, США могут на следующей неделе озвучить новую информацию о предоставлении Украине истребителей F-16.

    Также чиновник заявил, что взаимодействие Пекина с Москвой, по мнению Белого дома, представляет собой долгосрочный вызов безопасности Европы. Он сообщил, что «текст проекта коммюнике по Китаю очень твердый».

    Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главной темой саммита НАТО в Вашингтоне 9–11 июля станут поставки оружия и подготовка военных для Украины.

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    5 июля 2024, 22:52 • Новости дня
    Байден выразил намерение продолжить борьбу за пост президента США

    Байден заявил о намерении одержать победу на выборах президента США

    Tекст: Антон Антонов

    Действующий президент США Джо Байден заявил, что собирается продолжить борьбу за пост главы государства и одержать победу.

    Выступление Байдена в Висконсине должно было начаться в 14.15 по местному времени (21.15 мск). Через полчаса после указанного времени зрителям объявили о приветствии президента, но Байден к аудитории не вышел, передает РИА «Новости».

    Начав с опозданием свое выступление, Байден отметил, что после его дебатов с Дональдом Трампом звучало «много спекуляций на тему того, что же будет делать Джо». «Продолжит ли он участие в гонке? Покинет ее? Что он намерен предпринять? Таков мой ответ: я остаюсь и я намерен одержать победу», – заявил Байден, признав при этом, что на дебатах «выступил не наилучшим образом».

    27 июня (утром 28 июня мск) в американской Атланте прошли так называемые нулевые дебаты кандидатов в президенты – то есть еще до того, как партийные съезды определят своих фаворитов. Байден выступил настолько плохо, что его однопартийцы и спонсоры стали обсуждать возможный выход действующего президента из гонки.

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    6 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Маск заявил, что в США уже давно нет настоящего президента

    Tекст: Александра Юдина

    В США уже какое-то время нет настоящего президента, заявил американский предприниматель Илон Маск после вышедшей в газете The New York Times статьи с заголовком «Нужен ли США президент?».

    По его словам, «очевидно, что в США президента давно нет», передает РИА «Новости».

    Ранее резидент США заявил в интервью американскому телеканалу ABC News, что может отказаться от участия в выборах, если «Господь Всемогущий сойдет с небес» и велит ему прекратить предвыборную гонку.

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    7 июля 2024, 06:22 • Новости дня
    В штабе Байдена обещали прекратить заранее выдавать вопросы для интервью с ним

    Tекст: Антон Антонов

    Предвыборный штаб президента США Джо Байдена решил, что прекратит заранее предлагать журналистам вопросы для интервью с главой американского государства, сообщает CNN.

    Источник CNN утверждает, что журналистам всегда было позволено «задавать любые вопросы, которые им нравятся». Однако штаб, по его словам, принял решение «воздерживаться» в будущем от «предложения рекомендуемых вопросов», передает РИА «Новости».

    Напомним, радиоведущие в Филадельфии и Висконсине сообщили, что получили от представителей администрации Байдена список вопросов перед интервью с ним. Однако это не уберегло Байдена от очередной оговорки. В одном из указанных интервью он назвал себя чернокожей женщиной.


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    6 июля 2024, 14:30 • Новости дня
    СМИ: Байден едва мог говорить накануне дебатов с Трампом

    Politico: Байден едва мог говорить накануне неудачных дебатов с Трампом

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Джо Байден с трудом мог говорить за два дня до дебатов со своим конкурентом на пост главы государства Дональдом Трампом, пишет газета Politico.

    По информации издания, за несколько дней до дебатов Байден проснулся с сильной простудой и едва мог говорить, передает РИА «Новости».

    Источники уверяют, что в тот же день Байден провел короткую репетицию дебатов с помощниками, а потом весь день отдыхал. Некоторые советники полагают, что усиленные репетиции сильно вымотали президента.

    Ранее резидент США заявил в интервью американскому телеканалу ABC News, что может отказаться от участия в выборах, если «Господь Всемогущий сойдет с небес» и велит ему прекратить предвыборную гонку.

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    7 июля 2024, 22:37 • Новости дня
    У супруга вице-президента США нашли новый коронавирус

    Супруг вице-президента США Камалы Харрис, Дуглас Эмхофф, заразился новым коронавирусом

    Tекст: Максим Попов

    Супруг вице-президента США Камалы Харрис, Дуглас Эмхофф, заразился новым коронавирусом, но в данный момент его заболевание протекает бессимптомно, говорится в заявлении Белого дома.

    «Вчера тест Эмхоффа на COVID-19 показал положительный результат после того, как у него проявились слабовыраженные симптомы», – процитировало ТАСС слова пресс-службы администрации.

    В заявлении также отмечается, что ранее Эмхофф был вакцинирован и позднее ему трижды провели ревакцинацию. У него болезнь протекает бессимптомно, и он работает в удаленном режиме.

    Отмечается, что Камала Харрис прошла тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

    Дональд Трамп серьезно рассматривает вице-президента Харрис как потенциального соперника на предстоящих президентских выборах.


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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

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      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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