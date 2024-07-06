Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».10 комментариев
Украина собралась увеличить импорт электроэнергии из ЕС
Шмыгаль сообщил о планах Украины увеличить импорт электроэнергии из ЕС с 1,7 ГВт до 2,2 ГВт
В рамках программы поддержки децентрализованной энергетики Украины планируется нарастить поставки электроэнергии из ЕС до 2,2 ГВт⋅ч, нынешний лимит – 1,7 ГВт⋅ч, сообщил глава правительства страны Денис Шмыгаль.
В сфере энергетики кабмин Украины намерен поддерживать использование альтернативных источников энергии домохозяйствами и бизнесом, усиливать защиту энергообъектов и наращивать средства ПВО, а также рассчитывает на «средства и оборудование от партнеров».
Государство обещало компенсировать совладельцам жилья 1 млн гривен (почти 25 тыс. долларов) на солнечные панели и 2 млн гривен (более 49 тыс. долларов) на тепловые насосы, а с 2026 года снять ввозную пошлину и НДС на энергооборудование, передает РИА «Новости».
Напомним, зимой на Украине могут ввести веерные отключения электричества, из-за чего жители страны могут оставаться без света до 12 часов в сутки.