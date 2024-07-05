Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».9 комментариев
Эксперт предложил альтернативу чаю из растущих на даче растений и трав
Травник Юровский предложил дачникам альтернативу магазинному чаю из растущих на огороде растений
За основу для травяного чая можно взять ферментированный лист малины, добавить по вкусу мяту, мелиссу, котовник либо змееголовник, которые растут вблизи большинства российских дач, сказал газете ВЗГЛЯД травник с медицинским образованием, телеведущий Дмитрий Юровский. Он также рассказал, как сделать из растущих на даче трав успокаивающий отвар и снадобье для желудочно-кишечного тракта.
«Говоря о замене магазинного чая, в первую очередь хочется вспомнить о малиновых листьях. Вообще, традиционно использовали для напитков малиновые листья жители Карелии: отрезали целые ветви малинового куста, преимущественно те, которые растению мешали, складывали их в корзину, где они немного бродили и в то же время подсушивались. В результате такого способа получается черный, ферментированный малиновый лист. Благодаря такой процедуре напиток из таких листьев приобретает приятный аромат, фруктовые нотки и терпкий вкус», – говорит Юровский.
Дачники, по словам собеседника, легко могут повторить данный напиток либо приготовить из малиновых листьев другой, более слабый. Для него обрезанные листья малины необходимо промыть и высушить в темном месте. Листья приобретут насыщенный темно-зеленый цвет. Заваривается из таких листьев приятный, некрепкий напиток.
«За городом очень легко найти различные виды мяты, которые чудесно между собой сочетаются при заваривании – такой напиток тоже можно использовать вместо чая. Некоторые ценители мяты специально высаживают у себя на даче пряные грядки. Многие любят ментоловый сорт мяты, но есть и шоколадный, и барбарисовый. Также нередко высаживают мелису, но и на ближайших опушках леса ее найти можно, поскольку она растет как сорняк», – делится травник.
Тем, у кого дача на севере, доступны такие травы, как кошачий котовник и котовник Фассена, продолжает специалист. Эти травы нередко используются на приусадебных участках для озеленения, для создания ландшафтного дизайна, но мало кто знает, что их можно использовать как пряные композиции в чайных напитках. Они обладают седативным (успокаивающим) эффектом, помогают устранить чувство тревоги, нервного напряжения. Кроме того, к травам с успокаивающим эффектом, которые можно найти поблизости, относится змееголовник.
«А если все соединить, то получается достаточно вкусный чай. За основу можно взять ферментированный лист малины, добавить по вкусу мяту, мелиссу и котовник. Если нам нужно, чтобы чай был просто успокаивающим, не навевал сон, тогда берем просто мяту, а если наоборот хотим поскорее уснуть, то добавляем котовник и змееголовник», – рассказывает Юровский.
А если необходимо, чтобы чай положительно воздействовал на желудочно-кишечный тракт, то медик рекомендует добавить в чай из листьев малины семена пряных трав фенхеля, кориандр, тмин или высушенные семена укропа с огорода – получится ветрогонное средство для устранения метеоризма. Также вкусный и полезный чай получается из высушенной лекарственной ромашки, которая часто растет как сорняк.
«Если к ромашке добавить цветы календулы, то получится не просто оздоравливающий напиток, но и хороший лечебный желчегонный сбор. Его полезно использовать людям весной, осенью и летом, а также при застаивании желчи. Такие сборы часто рекомендуются людям с нарушениями протоков желчевыведения в качестве альтернативы желчегонному средству», – говорит эксперт.
Завариваются такие травы, по словам специалиста, в пропорции одна столовая ложка сухого продукта на стакан кипятка. Настаивается напиток 20 минут. Как правило, все эти растения не имеют каких-либо побочных эффектов. Однако, предупреждает травник, они могут повышать кислотность, поэтому людям с повышенной кислотностью употреблять их нежелательно.
«Есть и ядовитые растения, которые мы не используем ввиду их чрезвычайной токсичности. Это, например, часто встречающиеся на дачных участках акониты (борец), живокость, наперстянка, лютики – собирать и сушить их в качестве замены магазинному чаю не стоит. Ну и сушить травы необходимо правильно: в сухом темном месте в веничках либо россыпью, но нельзя сушить на газетах или бумаге с типографской краской. Краска эта токсичная, и когда растения будут размачивать бумагу, токсины будут испаряться и могут попасть в конечный продукт», – заключил Юровский.
Ранее российский президент Владимир Путин рассказал, что вместо обычного чая пьет заваренные, облитые кипятком травы с Алтая.