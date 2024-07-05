Эксперт предложил альтернативу чаю из растущих на даче растений и трав

Травник Юровский предложил дачникам альтернативу магазинному чаю из растущих на огороде растений

Tекст: Татьяна Косолапова

«Говоря о замене магазинного чая, в первую очередь хочется вспомнить о малиновых листьях. Вообще, традиционно использовали для напитков малиновые листья жители Карелии: отрезали целые ветви малинового куста, преимущественно те, которые растению мешали, складывали их в корзину, где они немного бродили и в то же время подсушивались. В результате такого способа получается черный, ферментированный малиновый лист. Благодаря такой процедуре напиток из таких листьев приобретает приятный аромат, фруктовые нотки и терпкий вкус», – говорит Юровский.



Дачники, по словам собеседника, легко могут повторить данный напиток либо приготовить из малиновых листьев другой, более слабый. Для него обрезанные листья малины необходимо промыть и высушить в темном месте. Листья приобретут насыщенный темно-зеленый цвет. Заваривается из таких листьев приятный, некрепкий напиток.

«За городом очень легко найти различные виды мяты, которые чудесно между собой сочетаются при заваривании – такой напиток тоже можно использовать вместо чая. Некоторые ценители мяты специально высаживают у себя на даче пряные грядки. Многие любят ментоловый сорт мяты, но есть и шоколадный, и барбарисовый. Также нередко высаживают мелису, но и на ближайших опушках леса ее найти можно, поскольку она растет как сорняк», – делится травник.

Тем, у кого дача на севере, доступны такие травы, как кошачий котовник и котовник Фассена, продолжает специалист. Эти травы нередко используются на приусадебных участках для озеленения, для создания ландшафтного дизайна, но мало кто знает, что их можно использовать как пряные композиции в чайных напитках. Они обладают седативным (успокаивающим) эффектом, помогают устранить чувство тревоги, нервного напряжения. Кроме того, к травам с успокаивающим эффектом, которые можно найти поблизости, относится змееголовник.

«А если все соединить, то получается достаточно вкусный чай. За основу можно взять ферментированный лист малины, добавить по вкусу мяту, мелиссу и котовник. Если нам нужно, чтобы чай был просто успокаивающим, не навевал сон, тогда берем просто мяту, а если наоборот хотим поскорее уснуть, то добавляем котовник и змееголовник», – рассказывает Юровский.

А если необходимо, чтобы чай положительно воздействовал на желудочно-кишечный тракт, то медик рекомендует добавить в чай из листьев малины семена пряных трав фенхеля, кориандр, тмин или высушенные семена укропа с огорода – получится ветрогонное средство для устранения метеоризма. Также вкусный и полезный чай получается из высушенной лекарственной ромашки, которая часто растет как сорняк.

«Если к ромашке добавить цветы календулы, то получится не просто оздоравливающий напиток, но и хороший лечебный желчегонный сбор. Его полезно использовать людям весной, осенью и летом, а также при застаивании желчи. Такие сборы часто рекомендуются людям с нарушениями протоков желчевыведения в качестве альтернативы желчегонному средству», – говорит эксперт.

Завариваются такие травы, по словам специалиста, в пропорции одна столовая ложка сухого продукта на стакан кипятка. Настаивается напиток 20 минут. Как правило, все эти растения не имеют каких-либо побочных эффектов. Однако, предупреждает травник, они могут повышать кислотность, поэтому людям с повышенной кислотностью употреблять их нежелательно.

«Есть и ядовитые растения, которые мы не используем ввиду их чрезвычайной токсичности. Это, например, часто встречающиеся на дачных участках акониты (борец), живокость, наперстянка, лютики – собирать и сушить их в качестве замены магазинному чаю не стоит. Ну и сушить травы необходимо правильно: в сухом темном месте в веничках либо россыпью, но нельзя сушить на газетах или бумаге с типографской краской. Краска эта токсичная, и когда растения будут размачивать бумагу, токсины будут испаряться и могут попасть в конечный продукт», – заключил Юровский.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал, что вместо обычного чая пьет заваренные, облитые кипятком травы с Алтая.