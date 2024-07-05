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    НАТО заходит к границам России с другой стороны
    СМИ сообщили о бегстве друга Зеленского с Украины
    Байден признал, что «облажался» в ходе дебатов с Трампом
    Чехия выдвинула новые требования к паспортам россиян
    Путин рассказал о просьбе Запада прекратить огонь на Украине
    В Дагестане арестованы трое подозреваемых в подготовке теракта
    Набиуллина высказалась о повышении лимита бесплатных переводов через СБП
    Датчан призвали воздержаться от поездок в Израиль
    Россия увеличила экспорт агропродукции до 43,5 млрд долларов
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что Россия получает от участия в ШОС

    ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.

    0 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Зачем Европа пугает людей Россией

    Западная пропаганда только кажется нелепой. На деле же градус нервозности повышается не самими чрезвычайными происшествиями, а механизмом управляемой истерии, в который давно превратились ранее уважаемые западные СМИ.

    3 комментария
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Как заваривался котел ненависти

    У нас слишком долго внушали обществу, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. По сути, это было отправной точкой, с которой начинался любой разговор. Следующая догма состояла в том, что счастье – получить доступ в цивилизованный мир.

    17 комментариев
    5 июля 2024, 06:15 • Новости дня

    Рособрнадзор установил причину досмотра старшеклассниц перед ЕГЭ в Воронеже

    Причиной инцидента с личным досмотром на ЕГЭ в Воронеже стал неисправный металлоискатель

    Tекст: Максим Попов

    Причиной инцидента перед ЕГЭ в Воронеже стал неисправный металлоискатель, который реагировал на малейшие металлические элементы в одежде школьников, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

    Одновременно с этим прокуратура не подтвердила факты неэтичного досмотра девочек, передает ТАСС.

    Напомним, в конце мая в Воронеже перед сдачей ЕГЭ у старшеклассниц  проверяли нижнее белье. Руководитель ведомства Анзор Музаев заявил, что факт нарушений в организации ЕГЭ в этой школе подтвердился лишь частично.


    4 июля 2024, 10:50 • Новости дня
    Михалков указал на нерукопожатных деятелей культуры в России
    Михалков указал на нерукопожатных деятелей культуры в России
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил о существовании в стране «нерукопожатных» деятелей культуры.

    По его словам, к этой категории относятся те, кто работает в стране, но не поддерживает проводимую государством спецоперацию, передает ТАСС.

    «Это люди более опасные, чем те, кто уехал. Они остаются здесь, чтобы не терять заработок, но при этом думают и действуют против страны», – подчеркнул Михалков.

    Режиссер подчеркнул, что критика власти и спецоперации недопустима, если она основана на «нелюбви к России» и «желании понравиться кому-то другому».

    В апреле режиссер высказался о деятелях культуры, покинувших Россию в 2022 году, отметив, что им безразлична судьба мирных жителей Донбасса.

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    4 июля 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин рассказал о просьбе Запада прекратить огонь на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад попросил Москву прекратить огонь для заключения мирного соглашения, когда российская армия была у Киева в 2022 году, Россия согласилась и в итоге была обманута, заявил президент России Владимир Путин.

    «Когда наши войска стояли под Киевом, мы получили предложение и даже просьбу настойчивую со стороны западных партнеров прекратить огонь, прекратить боевые действия, чтобы были предприняты определенные вещи с украинской стороны, и мы это сделали», – сказал российский лидер журналистам, передает РИА «Новости».

    В итоге российская сторона в очередной раз была обманута, заявил Путин. «Нас просили отвести с целью создания условий для окончательного заключения мирного соглашения войска от Киева, мы сделали это. И опять столкнулись с обманом. Договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку, так было неоднократно», – сказал он.

    Ранее Путин назвал условие для прекращения огня на Украине.

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    4 июля 2024, 21:17 • Новости дня
    СМИ сообщили о бегстве друга Зеленского с Украины

    СМИ сообщили о бегстве друга Зеленского актера Ханумака с Украины

    СМИ сообщили о бегстве друга Зеленского с Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер из студии «Квартал 95» и близкий друг украинского лидера Владимира Зеленского Руслан Ханумак сбежал с Украины в США, пишут украинские СМИ.

    По данным журналистов, Ханумак покинул Украину, будучи военнообязанным, и отправился к сыну в США, передает «Московский комсомолец».

    Актер заявил, что согласен быть «предателем в глазах многих» ради того, чтобы «сын рос с отцом».

    Аналитики считают, что отъезду Ханумака с Украины мог поспособствовать лично Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак, чтобы «старый друг мог устроить себе нормальную жизнь».

    Ранее сообщалось, что родственники украинских чиновников сбежали из страны с помощью детей-сирот.

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    4 июля 2024, 20:36 • Новости дня
    Генерал морской пехоты США в отставке умер после поездки на Украину
    Генерал морской пехоты США в отставке умер после поездки на Украину
    @ James Guillory/U.S. Marine Corps

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генерал морской пехоты США в отставке Уильям Маллен скоропостижно скончался в учебном центре Twentynine Palms, штат Калифорния, после поездки на Украину, сообщили СМИ.

    Как пишет Military Times, генерал Маллен ушел в отставку в 2020 году с должности командующего по подготовке кадров и образованию. Недавно он посетил Украину, где консультировал украинских военных по вопросам подготовки, передает «Московский комсомолец».

    Маллен обладал богатым военным опытом. Он командовал батальоном в Ираке с 2005 по 2007 год.

    В ходе своей последней командировки на Украину генерал Маллен встречался с представителями министерства обороны Украины и делился опытом в области разработки учебных программ для военных. Он также участвовал в пересмотре и оптимизации программ обучения для украинских офицеров.

    Ранее сообщалось, что в Киеве при невыясненных обстоятельствах погиб наемник из Швеции Даниэль Нистрем.

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    4 июля 2024, 17:34 • Новости дня
    Путин назвал условие для прекращения огня на Украине

    Путин: Прекращение огня на Украине возможно лишь при наличии необратимых договоренностей

    Путин назвал условие для прекращения огня на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прекращение огня на Украине не представляется возможным, пока не достигнуты четкие необратимые договоренности, заявил президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

    «Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были приемлемыми для Российской Федерации», – сказал Путин, подчеркнув, что без этого прекращение огня невозможно, передает ТАСС.

    Если Россия объявит о прекращении огня, обратная сторона может воспользоваться этим, чтобы подготовиться к продолжению конфликта, добавил российский лидер.

    «Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта», – сказал он, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Он напомнил, что в 2022 году Москва и Киев договорились об отводе российских войск от украинской столицы, однако ответных шагов со стороны Украины не последовало.

    Ранее Путин заявил, что Украина отказалась от переговоров по указке США.

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    4 июля 2024, 11:10 • Новости дня
    Путин: План России по урегулированию на Украине сразу прекратит боевые действия
    Путин: План России по урегулированию на Украине сразу прекратит боевые действия
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский план действий по урегулированию украинского кризиса в случае согласия Киева и Запада даст возможность сразу же прекратить ведение огня и начать переговоры, заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС.

    «В середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования [конфликта на Украине], который в случае готовности украинской стороны, а главное – ее западных спонсоров принять его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры», – цитирует Путина ТАСС.

    Он отметил, что Россия всегда выступала за мирное политико-дипломатическое разрешение этого кризиса, он возник в результате «абсолютно бесцеремонной политики США» и их сателлитов.

    Глава Российского государства в июне перечислял условия для начала мирных переговоров с киевским режимом. Украинские власти для этого должны вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

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    4 июля 2024, 16:12 • Новости дня
    Защита генерала Попова попросила возбудить дело о госизмене

    Защита генерала Попова попросила возбудить дело о госизмене из-за утечки данных

    Защита генерала Попова попросила возбудить дело о госизмене
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Защита экс-командующего 58-й армией ВС России генерала Ивана Попова подала заявление в СК России о возбуждении дела о госизмене в отношении неустановленных лиц в связи с возбуждением дела на Попова на Украине, рассказал его адвокат Сергей Буйновский.

    Ранее адвокат сообщил, что СБУ объявила генерала в международный розыск. Попова обвинили в «ведении агрессивных военных действий» (часть 2 статьи 28, часть 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины), передает РИА «Новости».

    Буйновский сообщил, что подал заявление на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина «с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту госизмены в связи с возбуждением дела в отношении генерала и розыском его на Украине, поскольку попали секретные документы в открытый доступ, либо же это шпионаж».

    Напомним, в середине июня адвокаты арестованного генерала Попова попросили отправить его в зону СВО.

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    4 июля 2024, 14:38 • Новости дня
    Захарова спрогнозировала будущее ПА ОБСЕ без участия России

    Спикер МИД Захарова: ПА ОБСЕ рискует стать политическим рудиментом из-за приостановки участия России

    Tекст: Александра Юдина

    Парламентская ассамблея ОБСЕ уходит от своего настоящего предназначения, а с приостановкой участия российской делегации она может стать политическим рудиментом, следует из комментария спикера МИД Марии Захаровой.

    «Очевидно, что ПА ОБСЕ все в большей степени уходит от своего основного предназначения – платформы для межпарламентского диалога», – передает ТАСС ее слова.

    Дипломат отметила, что с приостановкой участия делегации из России организация рискует стать политическим рудиментом.

    Накануне Госдума приняла заявление о приостановке участия в работе ПА ОБСЕ.

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    4 июля 2024, 18:59 • Новости дня
    Россиянин в одиночку развернул полевой госпиталь и спас 80 человек в зоне СВО
    Россиянин в одиночку развернул полевой госпиталь и спас 80 человек в зоне СВО
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель Кировской области, участвующий в специальной военной операции (СВО) на Украине, в одиночку смог развернуть полевой госпиталь и спасти жизни 80 раненых бойцов.

    «В апреле наш земляк выполнял боевые задачи в районе Очеретино в ДНР. В один из дней он смог в одиночку развернуть полевой госпиталь», – сообщило правительство Кировской области, передает «Газета.Ru».

    Отмечается, что боец работал в условиях непрерывных обстрелов и атак беспилотников, благодаря его действиям удалось наладить своевременное оказание медпомощи военнослужащим. Санитарная группа под его командованием эвакуировала с поля боя 80 раненых солдат.

    Кроме того, военнослужащий вместе с сослуживцем спас танк, подбитый украинским дроном-камикадзе под Авдеевкой. Бойцы потушили возгорание и перегнали танк в безопасное место, где боевую машину удалось восстановить.

    В прошлом году боец СВО закрыл сослуживцев собой от взрыва гранаты и выжил.

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    4 июля 2024, 19:23 • Новости дня
    Чехия выдвинула новые требования к паспортам россиян

    Чехия решила больше не признавать небиометрические паспорта граждан РФ

    Чехия выдвинула новые требования к паспортам россиян
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Чехия с 3 июля перестала признавать небиометрические паспорта граждан Российской Федерации, и владельцам таких паспортов запрещено находиться на территории республики, передает издание Ceske noviny со ссылкой на распоряжение руководства МИД.

    В ходе заседания компетентного органа Европейского союза МИД Чехии также обратился к другим государствам с призывом действовать по аналогичному принципу, отмечает издание, передает РИА «Новости».

    Представитель МИД Чехии Мариана Вернерова отметила, что распоряжение по данному вопросу все еще находится в стадии доработки. Она также добавила, что небиометрические паспорта легче подделывать, что послужило причиной введения новых мер.

    Биометрический паспорт, как уточняет издание, содержит машиночитаемые данные и биометрические данные в целях повышения защиты от подделок.


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    4 июля 2024, 21:34 • Новости дня
    Экс-вратарь Малафеев счел себя виновным в гибели жены
    Экс-вратарь Малафеев счел себя виновным в гибели жены
    @ Дмитрий Кощеев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Экс-вратарь ФК «Зенит» Вячеслав Малафеев признался в том, что до сих пор считает себя виноватым в гибели своей жены в марте 2011 года.

    По информации портала «СтарХит», Марина Малафеева погибла в автокатастрофе в Петербурге, у пары остались двое детей – дочь Ксению и сына Максима.

    «Я не стесняюсь. Да, я плакал. Это был сильнейший эмоциональный удар. Моя жизнь изменилась после этой трагедии. <…> Если бы я не был на игре, она бы не поехала», – рассказал спортсмен.

    Журналисты отметили, что в мае 2016 года Малафеев завершил свою спортивную карьеру. Он сыграл 442 матча за «Зенит», что является вторым результатом в истории клуба. В настоящее время он занимается бизнесом.


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    4 июля 2024, 14:23 • Новости дня
    «Южная» группировка войск нанесла поражение десяти бригадам ВСУ
    «Южная» группировка войск нанесла поражение десяти бригадам ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные «Южной» группировки войск за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю и поразили десять бригад вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны.

    Поражены живая сила и техника 30-й, 54-й, 72-й механизированных, 143-й пехотной, 46-й, 81-й аэромобильных, 5-й, 80-й штурмовых бригад ВСУ, 109-й и 119-й бригад теробороны в районах Георгиевки, Серебрянки, Миньковки, Спорного, Красногоровки, Катериновки и Часова Яра ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, российские войска отразили пять контратак формирований 10-й горно-штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

    Украинская сторона потеряла до 630 военнослужащих, четыре бронемашины и 12 автомобилей.

    Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М198 и гаубица М777 производства США, орудие М119 производства США и L-119 британского производства, а также две станции РЭБ. Уничтожено 11 полевых складов боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Север» поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 125-й, 127-й бригад теробороны, 13-й и 17-й бригад нацгвардии в районах Волчанска, Веселого, Русской Лозовой, Нескучного и Циркунов Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, пикап, РСЗО «Град», установку «Пион», гаубицу М198, орудие Д-20 и установку «Гвоздика».

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение формированиям 14-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах Макеевки, Стельмаховки, Червоной Дибровы ЛНР, Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Торского ДНР. Кроме того, группировка отразила контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны.

    Потери ВСУ составили до 600 военнослужащих, бронемашина и два автомобиля.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М777, гаубица «Мста-Б», установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и орудие L-119. Уничтожены три полевых склада, где ВСУ хранили боеприпасы.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение, поразила формирования 24-й, 41-й механизированных бригад ВСУ, 109-й, 129-й бригад теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах Михайловки, Новгородского и Торецка ДНР.

    Отражены шесть контратак штурмовых групп 31-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» МВД Украины.

    Противник потерял 490 военнослужащих, три танка, два автомобиля, три гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    Военнослужащие подразделений Восточной группировки поразили живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады, 116-й, 120-й и 123-й бригад теробороны в районах Константинополя, Богатыря, Нескучного, Сторожевого ДНР и Новоселовки Запорожской области. Они также отразили три контратаки формирований 108-й и 129-й бригад теробороны.

    Потери украинской стороны составили до 140 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубица М777 и две гаубицы FH-70.

    Группировка войск «Днепр» нанесла поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах Жеребянок, Нестерянки Запорожской области и Токаревки Херсонской области.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, бронемашину, четыре автомобиля, четыре гаубицы М777, установку «Акация», орудия Д-20 и «Гиацинт-Б».

    Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России уничтожили украинский самолет МиГ-29 и поразили два предприятия ВПК, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, снабжавшие воинские части ВСУ, цех производства и склад хранения ударных беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.

    ПВО сбила 37 БПЛА, авиабомбу Hammer, ракету HARM и 14 снарядов РСЗО HIMARS.

    Всего с начала спецоперации уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 197 БПЛА, 537 ЗРК, 16 499 танков и других бронемашин, 1364 РСЗО, 11 326 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 318 единиц спецтехники.

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    4 июля 2024, 17:07 • Новости дня
    СМИ сообщили о первом применении ФАБ-3000 под Красным Лиманом
    СМИ сообщили о первом применении ФАБ-3000 под Красным Лиманом
    @ mil.ru

    Tекст: Кристина Цыцура

    На территории ВСУ под Красным Лиманом, находящейся под временным контролем украинской армии, произошел сильный взрыв.

    По информации Telegram-канала «Военная хроника», в этом районе возможно впервые был применен боеприпас ФАБ-3000, передает URA.ru.

    «По предварительным данным, возможно, в казармы, расположенные в этой зоне, впервые попал ФАБ-3000», – сообщают авторы канала.

    Уточняется, что приземление было настолько мощным, что фундамент соседних строений начал трескаться. По информации «Военной хроники», Красный Лиман является базой для нескольких украинских подразделений, защищающих Часов Яр и Тернов.

    Ранее в Сети появились кадры удара Су-34 по объекту ВСУ с помощью ФАБ-3000.

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    4 июля 2024, 16:50 • Новости дня
    Эксперт рассказал, как морозилка может заменить кондиционер в квартире

    Эксперт Духовников дал рекомендации по охлаждению помещения, если нет кондиционера

    Эксперт рассказал, как морозилка может заменить кондиционер в квартире
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Свою домашнюю одежду можно смачивать и охлаждать в холодильнике перед тем, как надеть, чтобы освежиться в жару, а помещение спасут от нагрева светоотражающие пленки, плотные шторы или обыкновенная фольга, а также распыление воды из пульверизатора, сказал газете ВЗГЛЯД инженер-строитель, предприниматель, руководитель рециклинг-оператора Дмитрий Духовников.

    «Нам, россиянам, следует обращать внимание на опыт спасения от жары в странах, где столбик термометра поднимается гораздо выше, чем в России», – говорит Духовников. И если в нашей стране, например, в Центральном федеральном округе, жара – явление периодическое, то в странах Африки, арабских странах, Израиле она продолжительная, а температура может достигать и 50 градусов.

    «Я работал в Израиле, и глядя на местных, мочил одежду и клал ее в морозилку, чтобы она там остывала. Как только одежда становилась холодной, я ее надевал на себя. Хватает такого охлаждения на полчаса или даже минут на 40. Как раз этого времени хватает, чтобы успела остыть одежда на замену. Поэтому, если в доме или квартире нет кондиционера, то такой способ может помочь перенести жару», – говорит собеседник.

    Также к полудню и до самого спада жары важно занавешивать окна шторами, желательно плотными. Окна, выходящие на восток, лучше зашторивать с вечера, чтобы с утра, пока встает солнце, помещение не нагревалось и не создавалась духота.

    Кроме того, специалист рекомендует наклеить на окна специальную светоотражающую пленку. В летний период лучше всего подойдет защита с максимальным уровнем отражения инфракрасного излучения. Но вместо пленки в домашних условиях можно использовать и обычную фольгу. Ее крепят на окнах скотчем так, чтобы фольга закрывала окно полностью или на три четверти.

    «Ну и хорошей заменой кондиционера, конечно, является вентилятор. Сейчас существуют самые разные, и даже с подачей воды: она распыляется, и в комнате становится свежее, ощущается прохлада. Можно также периодически увлажнять воздух вручную, используя пульверизатор. А перед вентилятором эффективно еще ставить емкость с водой и льдом, холодные пары будут распыляться по всей комнате», – советует Духовников.

    Также эксперт напомнил, что в жаркую погоду необходимо пить больше воды, по возможности носить дышащую одежду, желательно из натуральных тканей, а выходя на улицу, не пренебрегать головным убором.

    Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве за неделю дважды был побит рекорд температуры. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что жара в столице, согласно прогнозам, спадет к пятнице.

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    4 июля 2024, 13:12 • Новости дня
    Дробницкий объяснил призыв американских ученых к НАТО не принимать Украину в альянс

    Дробницкий: В США набирает обороты дискурс внешнеполитического реализма

    Дробницкий объяснил призыв американских ученых к НАТО не принимать Украину в альянс
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если спросить у представителей либерализма, насколько вступление Украины соответствует повышению безопасности стран НАТО, они отмахнутся от вопроса. На этом фоне набирает обороты идеология внешнеполитического реализма. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Politico опубликовала письмо экспертов против вступления Киева в НАТО.

    «Подписанты – это не идеологи либерального мирового порядка, как принято говорить, а представители внешнеполитического реализма. Ранее приверженцев этих идей клеймили и «путинскими пропагандистами», и просто «местными дурачками». Однако сейчас, в условиях беспрецедентного провала внешней политики США, дискурс набирает обороты», – рассказал американист Дмитрий Дробницкий.

    Спикер также обращает внимание на место публикации письма. По его словам, Politico приходит к выводу, что либеральная идеология за время работы администрации Байдена многое потеряла, поэтому публикация такого обращения и стала возможной.

    «В целом принятие Украины в НАТО – это изначально просто красивые слова», – добавляет он. Дробницкий также акцентирует: если спросить у представителей либерализма, насколько вступление Украины соответствует повышению безопасности стран НАТО, они отмахнутся от вопроса и снова заговорят о «порядке, построенном на правилах».

    Американист указал и на фразу в письме ученых, где говорится о том, что цель НАТО – не демонстрировать уважение к другим странам, а защищать территории альянса и укреплять безопасность членов блока. «Спросите у Столтенберга о задачах возглавляемой им организации. Что-то мне подсказывает, что он запнется на этом вопросе», – сыронизировал аналитик.

    Эксперт напоминает: сейчас у власти на Западе находятся ярые сторонники либерализма. «Они не интересуются, сколько стоят их действия, насколько они соответствуют интересам стран блока. Все это считается идеологически вредными рассуждениями», – подчеркнул американист.

    При этом реакция на письмо, по мнению собеседника, последует разношерстная. «Джо Байден, скорее всего, отмахнется. Энтони Блинкен наверняка прибегнет к традиционным нарративам. Но очевидно, что в Демпартии есть те, кто готов взять публикацию на вооружение», – заключил Дробницкий.

    Ранее американские ученые и аналитики составили открытое письмо с призывом к НАТО не обещать Украине членства в альянсе перед июльским саммитом в Вашингтоне. Текст письма опубликовала газета Politico.

    Под документом подписался в общей сложности 61 человек из различных университетов, изданий и американских аналитических центров. Они полагают, что вступление Украины в НАТО может привести к эскалации конфликта и затяжному противостоянию между двумя крупнейшими ядерными державами мира.

    Эксперты напомнили, что согласно традиционной интерпретации пятой статьи устава Североатлантического альянса, США будут обязаны вмешаться в конфликт между Украиной и Россией. Однако действия Москвы на Украине никак не затрагивают безопасность и процветание Америки и не будут затрагивать их в будущем.

    «Цель существования НАТО заключается не в демонстрации уважения к другим странам, а в защите территории альянса и повышении безопасности для ее членов. Вступление Украины негативно повлияет на безопасность США и их союзников по НАТО с большим риском для всех сторон», – заключили они.

    Напомним, саммит Североатлантического альянса пройдет 9–11 июля в Вашингтоне. По информации газеты The New York Times, альянс рассчитывает, что обещание выстроить для Киева «мост в НАТО» успокоит Зеленского и позволит предстоящему саммиту пройти более гладко, чем в 2023 году.

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