Итальянец обезглавил брата и выбросил голову с балкона

Tекст: Кристина Цыцура

Инцидент произошел в городке Паннарано, где проживали два брата в возрасте 57 и 70 лет. По предварительной информации, к убийству привела ссора, произошедшая ранее, после которой младший брат вечером 3 июля убил старшего кухонным ножом, когда тот спал. После обезглавливания тела и выброса головы на улицу, убийца спустился вниз, чтобы установить ее на забор дома, передает РИА «Новости».

Убийца сам вызвал карабинеров на место происшествия, затем закрылся в доме до их прибытия. Без сопротивления он сдался правоохранителям, после чего был арестован и помещен в тюрьму под обвинением в убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Братья проживали вместе несколько лет. После потери жены и сына, старший брат вернулся в семейный дом из Рима в Беневенто в центральной части Италии. По словам соседей, совместная жизнь братьев была трудной, а проблемы младшего брата с алкоголем часто приводили к ссорам.