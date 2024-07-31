В Словении допустили обмен осужденных за шпионаж россиян

Добровинский: 100 детей Дурова не смогут претендовать на его богатство

Адвокат Добровинский призвал Дурова не рассекречивать свой ДНК-код

Tекст: Татьяна Косолапова

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что более 15 лет назад был донором спермы, и недавно он узнал, что благодаря этому число его биологических детей переваливает за сотню и находятся они в 12 странах. Предприниматель также заявил о намерении раскрыть свой ДНК-код, чтобы помочь его биологическим детям найти друг друга.



«Первое, не относящиеся к делу, – это количество биоматериала, которое, по словам господина Дурова, он сдал – это довольно большой материал. Радует такая производительность человека. Второе – обычно в договоре между донором и клиникой, так же, как между клиникой и обратившейся к ней женщиной, есть пункт о конфиденциальности и том, что пациентка никогда не будет претендовать на что-либо и судиться с донором об установлении отцовства», – говорит Добровинский.

По его словам, это является основополагающей темой договора. И если Павел Дуров решил рассекретить свою ДНК, то он ничем не рискует, поскольку с юридической точки зрения никто без установления отцовства не может претендовать на его имущество. Таким образом финансовый риск для донора отсутствует на 100%.

«Но вот с моральной точки зрения «Клуб детей» меня смущает, потому что дети узнают, что они из пробирки, и это может вызвать у них моральные осложнения. Не говоря уже о том, что они будут знать, что у них есть биологический отец, который имеет неплохие материальные возможности, но не хочет принимать участие в их жизни. Я бы предостерег господина Дурова от этого шага, если он «любит» детей, которых он вообще-то не знает», – заключил Добровинский.

Ранее американский миллиардер Илон Маск в ответ на информацию о том, что у Дурова более сотни биологических детей, пошутил, что это «уровень новичка». Он также сравнил предпринимателя с основателем Монгольской империи Чингисханом, у которого, согласно легендам, было около 600 детей.