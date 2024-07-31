Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.10 комментариев
В Словении допустили обмен осужденных за шпионаж россиян
Двое граждан России, приговоренных в Словении к тюремному заключению за шпионаж, могут стать частью масштабного обмена заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией, пишет Словенское агентство печати (STA).
По данным STA, суд приговорил двух россиян, задержанных в Словении в декабре 2022 года по подозрению в шпионаже, к одному году и семи месяцам лишения свободы каждого, передает РИА «Новости».
«Сообщается, что они, предположительно, станут частью обмена заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией», – говорится в публикации.
В январе прошлого года сообщалось, что разведка Словении задержала иностранцев по подозрению в шпионаже «в пользу России».