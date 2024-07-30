В аварии с грузовиками на Кубани погибло пять человек

Ветеран ФСБ: Сегодня «Альфа» обладает лучшим оружием в мире

Ветеран ФСБ Гончаров рассказал о новых вызовах для спецназа «Альфа»

Tекст: Олег Исайченко

«В мире в 1970-е, 1980-е годы проблемой был разгул терроризма, в том числе – воздушного, когда бандиты захватывая самолеты. Также мы помним теракт на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, взрыв Ту-104А в небе над Читой в 1973 году. Для борьбы с такими атаками и была создана «Альфа», – рассказал Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации «Альфа».

«Тем более к тому времени наши «оппоненты» – США, Великобритания, Франция – уже имели подобные подразделения. Поэтому решение председателя КГБ Юрия Андропова было своевременным. Сейчас же бойцы «Альфы» защищают интересы нашего государства в том числе в зоне СВО», – отметил собеседник.

«Впрочем, несмотря на то что приоритет сейчас – это линия фронта, все прежние задачи борьбы с терроризмом актуальны. У нас по-прежнему есть группы, возглавляемые опытными офицерами, которые находятся в минутной готовности вылететь в любое место для выполнения любой задачи», – заметил он.

«Если говорить об истории, то когда мы начинали, у нас было свое советское вооружение – автомат Калашникова, штык-нож, тяжелые бронежилеты, которые весили по 30 кг. И мы старались заиметь что-то особенное, просили это у первого Главного управления КГБ. Они через свои каналы старались помочь и доставали то вооружение, которое нам было необходимо для выполнения операций», – вспоминает ветеран.

«Сейчас же «Альфа» не испытывает никаких трудностей ни по вооружению, ни по технике. Я думаю, что на сегодняшний день они имеют лучшее вооружение, которое вообще есть в мире, и лучшие защитные средства», – подчеркнул Гончаров.

«При этом сейчас активно развиваются искусственный интеллект, компьютеризация, цифровизация, важным элементом борьбы становятся ИТ-шники. Нынешнее поколение живет в совершенно другом техническом измерении. Но главными для бойцов «Альфы» все равно остаются физико-психологическая подготовка и патриотизм, готовность жертвовать собой ради Родины. Это сохранит нынешний ореол подразделения «Альфа» и в будущем», – резюмировал он.

В понедельник президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Управления «А» Центра специального назначения ФСБ России с 50-летием со дня образования подразделения. «Вы по праву гордитесь героической историей подразделения, равняетесь на ветеранов и старших боевых товарищей – профессионалов высочайшего класса», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Важно, что нынешнее поколение альфовцев достойно продолжает закаленные в испытаниях традиции своих предшественников, свято хранит память о погибших друзьях и верность воинскому братству, вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом, обеспечение безопасности и национальных интересов России», – отметил Путин.