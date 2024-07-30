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Дефицит бюджета сочли угрозой нацбезопасности США
Американская комиссия по национальной оборонной стратегии назвала дефицит бюджета угрозой нацбезопасности США
Увеличивающийся дефицит бюджета США создает угрозу национальной безопасности страны, говорится в докладе комиссии по национальной оборонной стратегии, уполномоченной конгрессменами для анализа и рекомендаций в области обороны.
В докладе, который опубликовал аналитический центр RAND (его деятельность признана нежелательной в России), указывается, что дефицит создает риски для нацбезопасности, в связи с чем увеличение расходов на безопасность предлагается увязать с «дополнительными налогами и реформами обязательных расходов», передает РИА «Новости».
Комиссия указала на необходимость поддержки со стороны общества и Конгресса, а также посетовала на «битвы за потолок долга, государственное финансирование, потолки расходов и острые социальные проблемы». Подчеркивается, что все это мешает США регулировать «стратегическую конкуренцию с противниками».
Напомним, государственный долг США впервые в истории превысил отметку 35 трлн долларов. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева указывала, что США будет непросто сократить госдолг и бюджетный дефицит на фоне политической обстановки в стране, но сейчас самое подходящее время для начала этой работы.