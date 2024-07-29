Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.5 комментариев
Политологу Галлямову вынесли приговор по делу о фейках о ВС России
Политолога Галлямова приговорили к восьми годам по делу о фейках о ВС России
Басманный суд Москвы заочно приговорил политолога Аббаса Галлямова (признан в РФ иноагентом) и украинского журналиста Александра Преподобного к восьми годам лишения свободы по делу о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ во время спецоперации.
Как сообщил адвокат Алан Гамазов, суд признал обоих фигурантов виновными в публичном распространении заведомо ложной информации, повлекшей тяжкие последствия. По словам защитника, суд пришел к такому решению, посчитав, что высказывания Галлямова и Преподобного в социальных сетях и других публичных источниках содержали ложные сведения о ходе специальной военной операции, которые могли дестабилизировать ситуацию в России, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Галлямова заочно арестовали по делу о распространении недостоверной информации о Российской армии по решению Басманного суда Москвы.