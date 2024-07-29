Американские военные начали переброску танков и БМП из Германии в Польшу

Radio Zet: США перебрасывают тяжелую технику в Польшу

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает радиостанция Radio Zet, американские военные перебрасывают в Польшу значительное количество тяжелой бронетехники. В частности, речь идет о 87 танках и 150 боевых машинах пехоты. Вся техника будет сосредоточена на складах в городе Повидз, расположенном на северо-востоке Польши, пишут «Известия».

По данным СМИ, эта операция является частью заранее запланированных мероприятий по усилению восточного фланга НАТО. Выбор Польши в качестве места дислокации дополнительной военной техники обусловлен ее географическим положением и непосредственной близостью к границам России.

Ранее сообщалось, что США не планируют перебрасывать дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot из Польши на Украину.