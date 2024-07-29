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FT: ЕС разрабатывает торговую стратегию на случай прихода Трампа к власти в США
ЕС готовит новую стратегию в сфере торговли с США на случай прихода к власти экс-президента США Дональда Трампа, сообщила газета Financial Times (FT).
По данным газеты, ЕС хочет принять требования новой администрации, но готов ужесточить подход, если США продолжат повышать тарифы на разные товары, передает ТАСС.
В Европе полагают, что такой подход станет лучшим ответом на планы Трампа ввести минимальный тариф на уровне 10% на все товары из Евросоюза. Как пишет FT, ЕС свяжется с командой Трампа после президентских выборов, чтобы обсудить, какие американские товары Евросоюз мог бы закупать в большем объеме и таким образом сбалансировал торговое сальдо между ЕС и США.
В том случае, если Трамп все же решится на повышение пошлин, ЕК предоставит США список товаров, пошлины на которые сообщество может в ответ поднять до 50% и более.
«Мы должны показать, что мы партнеры для США, а не проблема. Мы будем стремиться к договоренностям, но готовы защищаться, если это будет необходимо», – указал неназванный европейский чиновник.
Издание напоминает, что во время первого срока Трампа на посту президента США торговля между США и ЕС значительно ухудшилась. Первый замглавы ЕК Валдис Домбровскис выразил надежду, что подобная ситуация не повторится. Газета отмечает, что нарастить объемы американского экспорта в ЕС будет в любом случае сложно, так как США в основном предоставляют европейским странам услуги, а не товары. Евросоюз же экспортирует в США автомобили, фармацевтику, дорогие продовольственные товары, включая алкоголь.
Ранее FT сообщала, что в Германии создали «кризисную группу» для обсуждения и подготовки к сценарию с возвращением бывшего американского президента Дональда Трампа в Белый дом.