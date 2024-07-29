FT: ЕС разрабатывает торговую стратегию на случай прихода Трампа к власти в США

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным газеты, ЕС хочет принять требования новой администрации, но готов ужесточить подход, если США продолжат повышать тарифы на разные товары, передает ТАСС.

В Европе полагают, что такой подход станет лучшим ответом на планы Трампа ввести минимальный тариф на уровне 10% на все товары из Евросоюза. Как пишет FT, ЕС свяжется с командой Трампа после президентских выборов, чтобы обсудить, какие американские товары Евросоюз мог бы закупать в большем объеме и таким образом сбалансировал торговое сальдо между ЕС и США.

В том случае, если Трамп все же решится на повышение пошлин, ЕК предоставит США список товаров, пошлины на которые сообщество может в ответ поднять до 50% и более.

«Мы должны показать, что мы партнеры для США, а не проблема. Мы будем стремиться к договоренностям, но готовы защищаться, если это будет необходимо», – указал неназванный европейский чиновник.

Издание напоминает, что во время первого срока Трампа на посту президента США торговля между США и ЕС значительно ухудшилась. Первый замглавы ЕК Валдис Домбровскис выразил надежду, что подобная ситуация не повторится. Газета отмечает, что нарастить объемы американского экспорта в ЕС будет в любом случае сложно, так как США в основном предоставляют европейским странам услуги, а не товары. Евросоюз же экспортирует в США автомобили, фармацевтику, дорогие продовольственные товары, включая алкоголь.

Ранее FT сообщала, что в Германии создали «кризисную группу» для обсуждения и подготовки к сценарию с возвращением бывшего американского президента Дональда Трампа в Белый дом.