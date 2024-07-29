Венгрия обвинила Польшу в лицемерии из-за покупки российской нефти

Эксперт: Удар по Голанским высотам стал «спасательным кругом» для Нетаньяху

Tекст: Евгений Поздняков

«Поездка Биньямина Нетаньяху в США, вероятно, была продиктована необходимостью получить «зеленый свет» на войну в Ливане. При этом Вашингтон настаивал именно на прекращении конфликта в Секторе Газа. С точки зрения Штатов, это потенциально разные конфликты», – сказал политолог Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

«Таким образом, ракетный удар по территории Голанских высот, унесший жизнь многих друзских детей, может стать фактором, объясняющим необходимость активизации конфликта с «Хезболлой». Это значительно укрепляет позиции Израиля в преддверии нарастания текущих противоречий с данным движением», – уточняет он.

«Для Нетаньяху сложившееся положение представляет собой своеобразный спасательный круг, с помощью которого он может сместить акценты с военных действий в Секторе Газа в пользу противостояния с «Хезболлой». Вполне возможно, что задачей, которую продекларирует ЦАХАЛ уже в ближайшее время, станет оттеснение формирования за реку Литани», – убежден собеседник.

«При этом и Иран, и исламское сопротивление Ирака постараются поддержать «Хезболлу», однако напрямую втягиваться в конфликт они не будут. Тем не менее, предстоящие военные действия представляются достаточно масштабными. В них могут быть вовлечены многие региональные игроки», – заключил Семенов.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что страна не оставит без ответа удар по деревне на Голанских высотах. В соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован на территории России) он подчеркнул, что виновное в трагедии движение «Хезболлах» должно заплатить «высокую цену.

Решительный настрой главы правительства еврейского государства поддерживают и другие чиновники. Так, министр национальной безопасности страны Итамар Бен Гвир и вовсе заявил, что республике необходимо начать войну против «Хезболлах». Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Армия страны уже провела атаку по объектам ливанской организации. По сообщению официального Telegram-канала ЦАХАЛ, ВВС страны за ночь нанесли удары по нескольким целям, находящимся как в глубине территории соседнего государства, так и на его юге. В ходе военных действий также были поражены тайники с оружием.

Несмотря на решимость, которую проявляет Тель-Авив, сотрудники американской разведки до сих пор сомневаются в том, что удар по городу Мадждаль-Шамс был нанесен намеренно. Однако, как сообщает Associated Press, спецслужбы США не отрицают причастности «Хезболлах» к обстрелу данной территории. Однако Вашингтон все же осудил действия движения и выразил «непоколебимую поддержку еврейскому государству в защите от будущей агрессии.

Напомним, часть Голанских высот, контролируемая Израилем, подверглась массированному обстрелу со стороны Ливана. Один из снарядов упал на футбольную площадку, в результате чего погибло 12 человек. Убитым было от 10 до 20 лет, сообщал представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. В региональных больницах находится около 40 пострадавших.

До этого газета ВЗГЛЯД писала о том, что из-за давления со стороны США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет вынужден пойти на окончание конфликта в Секторе Газа.