Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.11 комментариев
Блинкен обвинил «Хезболлу» в ударе по Голанским высотам
Все указывает на то, что ракетный удар по друзскому поселку Мадждаль-Шамс на Голанах нанесло шиитское движение «Хезболла», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции после встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и США в формате «2+2» в Токио.
Как указал Блинкен, все имеющиеся у американской разведки данные указывают на причастность этой организации к этому инциденту. Он также подчеркнул, что США поддерживают право Израиля на самооборону и осуждают любые попытки подорвать безопасность региона, передает ТАСС.
Ранее «Хезболла» сообщила ООН, что на Голанах упала израильская противоракета.
Напомним, в Армии обороны Израиля заявили, что удар по Голанам нанесли иранской ракетой из арсенала «Хезболлы».