Блинкен обвинил «Хезболлу» в ударе по Голанским высотам

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Блинкен, все имеющиеся у американской разведки данные указывают на причастность этой организации к этому инциденту. Он также подчеркнул, что США поддерживают право Израиля на самооборону и осуждают любые попытки подорвать безопасность региона, передает ТАСС.

Ранее «Хезболла» сообщила ООН, что на Голанах упала израильская противоракета.

Напомним, в Армии обороны Израиля заявили, что удар по Голанам нанесли иранской ракетой из арсенала «Хезболлы».