Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.11 комментариев
Медведев: Россия будет давать жесткий отпор Трампу или любому другому лидеру США
Россия будет вести с любым возможным президентом США, включая Дональда Трампа, диалог с позиций защиты собственных интересов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что Трамп российской стороне «известен лучше, чем любая «темная лошадка», но не более того». Медведев отметил, что Москва сложностей не боится, но создавать себе новые угрозы и проблемы не позволит, передает ТАСС.
Ранее Медведев прокомментировал решение президента США Джо Байдена не участвовать в новых выборах главы американского государства.