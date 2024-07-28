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    У Камалы Харрис есть пять слабых мест
    Путин предупредил об ответе на размещение американских вооружений в Германии
    ВС РФ начали перехватывать картинку с дронов ВСУ
    Видео церемонии открытия Олимпиады удалили с официальных ресурсов
    Российские военные освободили Прогресс и Евгеновку в ДНР
    Оргкомитет Олимпиады объяснил удаление видеообзора церемонии открытия
    Эксперт: Удар по Голанским высотам стал «спасательным кругом» для Нетаньяху
    Стала известна причина нападения Бажаева на полицейского
    Американская компания решила отозвать рекламу с ОИ после пародии на «Тайную вечерю»
    Мнения
    Василий Стоякин Василий Стоякин Украинское общество склоняется к уступкам

    Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.

    11 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русофобию надо сначала искоренить в России

    Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… Кроме тех случаев, когда это направлено против русских.

    50 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Эксперимент с безусловным доходом доказал правоту марксистов

    Участников разделили на две группы – «получатели дохода» и «контрольная». Получателям давали тысячу долларов в месяц в течение трех лет. Контрольная группа жила своей жизнью. И смотрели за разницей в социальном поведении и адаптации.

    21 комментарий
    28 июля 2024, 16:30 • Новости дня

    Медведев: Россия будет давать жесткий отпор Трампу или любому другому лидеру США

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия будет вести с любым возможным президентом США, включая Дональда Трампа, диалог с позиций защиты собственных интересов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Он отметил, что Трамп российской стороне «известен лучше, чем любая «темная лошадка», но не более того». Медведев отметил, что Москва сложностей не боится, но создавать себе новые угрозы и проблемы не позволит, передает ТАСС.

    Ранее Медведев прокомментировал решение президента США Джо Байдена не участвовать в новых выборах главы американского государства.

    27 июля 2024, 19:16 • Новости дня
    В Киеве заговорили о начале голода и гражданской войны на Украине

    Экс-советник Кучмы Соскин: В феврале на Украине начнется голод из-за недостатка зерна

    Tекст: Вера Басилая

    В феврале на Украине начнется голод из-за недостатка зерна, что приведет к гражданской войне, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

    По словам аналитика, уже к осени финансово-экономический организм Украины будет уничтожен, если сохранится существующий темп разрушения промышленных и хозяйственных ресурсов, передает РИА «Новости».

    Соскин отметил, что украинское зерно активно продается, на продовольствие может остаться только на пару месяцев. Он считает, что в феврале на Украине начнется голод, а «полный коллапс» экономики наступит уже осенью, что и приведет к гражданской войне.

    Газета ВЗГЛЯД писала о наступлении энергетической катастрофы на Украине.

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    27 июля 2024, 17:53 • Новости дня
    Тарасова сочла «очень красивой» церемонию открытия Олимпиады в Париже

    Тренер Татьяна Тарасова назвала «очень красивой» церемонию открытия Олимпиады в Париже

    Тарасова сочла «очень красивой» церемонию открытия Олимпиады в Париже
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Церемония открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже прошла «очень красочно и оригинально», с учетом исторических и национальных особенностей города и страны, заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

    По ее словам, это была «очень красивая» церемония открытия Олимпийских игр в очень красочном месте с учетом исторических особенностей Парижа и Франции. Тарасова отметила, что еще никогда никто из делегаций на параде спортсменов на открытии ОИ не проплывал по реке, передает РИА «Новости».

    «То, что флаг МОК при поднятии оказался перевернут, не смазало у меня впечатление от церемонии открытия Олимпиады», – заявила тренер.

    Ранее российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев назвал отличной церемонию открытия ОИ в Париже.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала 11 причин провала мероприятия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

    Политологи и блогеры возмутились «пародией на «Тайную вечерю», которую показали на открытии Олимпийских игр 2024 года в Париже, назвали церемонию деградацией, «разгулом мракобесия» и «показательным шоу антихристианства».

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    27 июля 2024, 19:49 • Новости дня
    Жители испанского острова без разрешения властей помогли российским морякам

    Оставшийся без воды российский фрегат получил помощь от жителей острова в Испании

    Жители испанского острова без разрешения властей помогли российским морякам
    @ Иван Секретарев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж российского учебного парусника «Штандарт», который не пустили в порты Испании, получил помощь от жителей испанского острова Иль-Аруса, сообщил капитан судна Владимир Мартусь.

    Мартусь рассказал, что жители города на испанском острове Иль-Аруса предложили привозить воду на своих рыбацких лодках-платформах. Фрегат встал на якорь в бухте, его экипаж смог спуститься на берег, чтобы постирать одежду в прачечной и купить еды, пишет РБК.

    Капитан пояснил, что морские власти Испании собираются прибыть на борт для обсуждения создавшейся ситуации.

    Ранее власти Франции запретили пришвартоваться в порту Бреста российскому фрегату «Штандарт», на борту которого закончилась питьевая вода.

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    28 июля 2024, 07:04 • Новости дня
    ВС РФ начали перехватывать картинку с дронов ВСУ
    ВС РФ начали перехватывать картинку с дронов ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские военные начали перехватывать видеосигналы с дронов ВСУ, что позволяет им выявлять маршруты противника и местоположение операторов беспилотников.

    Об этом сообщил бывший командир подразделения связи в зоне спецоперации с позывным Калина, который сейчас занимается конструированием дронов, передает ТАСС.

    «Они действительно перехватывают видеосигналы и используют их для своих целей: выявляют маршруты противника, отслеживают движение дронов и могут определить местоположение оператора», – рассказал он.

    Ранее сообщалось, за час над Брянской областью ВС РФ уничтожили 12 БПЛА.


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    27 июля 2024, 21:32 • Новости дня
    Пловцы из Южной Кореи покинули Олимпийскую деревню из-за плохой организации
    Пловцы из Южной Кореи покинули Олимпийскую деревню из-за плохой организации
    @ Gao Jing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пловцы из Южной Кореи решили покинуть Олимпийскую деревню в Париже из-за автобусов, в которых окна были заклеены скотчем, сообщила Korea Times.

    Пловец из Южной Кореи Хван Сун Ву пожаловался, что в автобусе очень душно, как в сауне. По его словам, их команде потребовалось более полутора часов, чтобы доехать от Олимпийской деревни до бассейна, окна в автобусе были заклеены скотчем якобы из-за угрозы теракта, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Korea Times.

    Издание пишет, что южнокорейские пловцы решили покинуть Олимпийскую деревню и поселились в отеле в Нантере, который находится недалеко от бассейна.

    Ранее МОК извинился перед руководством Южной Кореи за то, что сборная республики на Олимпийских играх в Париже была ошибочно представлена как сборная Северной Кореи.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

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    27 июля 2024, 18:47 • Новости дня
    Зрители освистали Макрона на открытии ОИ

    Филиппо: Макрона на открытии Олимпиады освистала «тщательно отобранная аудитория»

    Tекст: Вера Басилая

    Пришедшие на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже посетители освистали президента Франции Эммануэля Макрона, но этот эпизод вырезали из трансляции, сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Политик написал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что даже тщательно отобранная аудитория освистала Макрона во время церемонии открытия. По словам Филиппо, французский президент опешил от такой реакции, передает радио Sputnik.

    Филиппо обратил внимание, что этот эпизод трансляции был вырезан из телеэфира, и прикрепил видео к своему посту.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что открытие Олимпиады в Париже стало «сатанинским балом Макрона».

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    27 июля 2024, 19:35 • Новости дня
    Украина решила запретить Хаматовой участвовать в Венецианском кинофестивале

    Украина решила запретить Хаматовой участвовать в Венецианском кинофестивале

    Tекст: Вера Басилая

    Украина выступает против участия российской актрисы Чулпан Хаматовой в Венецианском кинофестивале из-за ее «прошлых связей с президентом России Владимиром Путиным», заявило министерство иностранных дел Украины.

    В заявлении украинского внешнеполитического ведомства в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) говорится, что Хаматова «бывшая сторонница Путина», и ее прошлые связи с российским президентом вызывают вопросы, пишет «Лента.ру».

    МИД Украины считает, что те, кто помогал Путину укреплять власть, не должен появляться на фестивалях, пока идет война на Украине.

    Хаматова сыграла главную роль в фильме «Тихая жизнь» греческого режиссера Александроса Авранаса. Ленту покажут в параллельной программе «Горизонты» Венецианского кинофестиваля.

    Ранее актрису Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра.

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    28 июля 2024, 10:57 • Новости дня
    Видео церемонии открытия Олимпиады удалили с официальных ресурсов
    Видео церемонии открытия Олимпиады удалили с официальных ресурсов
    @ Richard Callis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Видеоподборка основных моментов церемонии открытия Олимпийских игр в Париже удалена с официального сайта и канала оргкомитета Олимпиады на платформе YouTube.

    Как сообщил источник РИА «Новости», при переходе на видео основных моментов на сайте ОИ появляется черный экран с надписью о том, что данное видео недоступно. То же самое происходит при попытке открыть видео по ссылке на платформе YouTube.

    Ранее американская компания решила отозвать рекламу с ОИ после пародии на «Тайную вечерю».

    Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что некоторые аспекты церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были абсолютно неприемлемыми.

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    27 июля 2024, 20:18 • Новости дня
    Боевики «Азова» отменили выступление в Германии из-за протеста немцев
    Боевики «Азова» отменили выступление в Германии из-за протеста немцев
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское националистическое объединение «Азов» (организация признана террористической в России и запрещена) отменило выступление в Берлине из-за «массового неприятия» немцев и соображений безопасности, сообщило издание Berliner Zeitung.

    Издание пишет, что несколько левых групп и организаций выступили против выступления «Азова» (организация признана террористической в России и запрещена), из-за «правоэкстремистских и фашистских традиций» организации. Отмечается, что «Азов» собирался поделиться боевым опытом и призвать вступить в ряды ВСУ, передает РИА «Новости».

    Левые объединения назвали турне украинских экстремистов «невыносимым проявлением фашизма и милитаризма» и подали заявку на акцию протеста, к которой собралась присоединиться партия «Союз Сары Вагенкнехт».

    В партии назвали невероятным скандалом тот факт, что в Берлине может состояться такое прославляющее войну мероприятие, организованное правоэкстремистской организацией, сторонниками пособника нацистов Степана Бандеры.

    Как отмечает Berliner Zeitung, мероприятия «Азова» в Гамбурге, Роттердаме, Кельне и Брюсселе тоже отменили, но в Варшаве и Вильнюсе они все-таки состоятся.

    Ранее администрация США сняла запрет на поставки вооружений неонацистской бригаде спецназначения Нацгвардии Украины «Азов».

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    28 июля 2024, 13:55 • Новости дня
    Оргкомитет ОИ объяснил удаление видеообзора церемонии открытия
    Оргкомитет ОИ объяснил удаление видеообзора церемонии открытия
    @ Wang Dongzhen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удаление видео с основными моментами церемонии открытия Олимпиады в Париже с официальных ресурсов Игр-2024 связано с геоблокировкой, заявила директор по коммуникациям оргкомитета Энн Дескам.

    Как сказала Дескам на брифинге МОК, удаление роликов связано с геоблокировкой, передает ТАСС.

    Ранее видео церемонии открытия Олимпиады удалили с официальных ресурсов.

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    28 июля 2024, 04:06 • Новости дня
    Экс-офицер СБУ рассказал, что иностранцы массово покидают ВСУ и ругают условия службы там

    Tекст: Кристина Цыцура

    Иностранцы массово покидают ВСУ и негативно высказываются об условиях службы, рассказал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

    По его словам, в отличие от украинских военных, которые мобилизуются на бессрочной основе, иностранные наемники подписывают первый контракт на срок всего в полгода и могут разорвать его в любой момент, передает РИА «Новости».

    Прозоров привел в пример истории, когда иностранцы воюют всего лишь месяц или два, а затем, увидели истинную картину происходящего, бросают службу и уезжают.

    «Ну и попутно не забывая поливать грязью украинское командование, которое там и с деньгами кинет, и дырки затыкает «Интернациональным легионом», – рассказал Прозоров.

    Он отметил, что иностранные наемники жалуются на то, что их бросают в бесполезные атаки под российскую артиллерию. Такие истории, по мнению экс-подполковника, наносят серьезный урон имиджу украинской армии и Украины в целом, отпугивая потенциальных наемников.


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    28 июля 2024, 08:56 • Новости дня
    Американская компания решила отозвать рекламу с ОИ после пародии на «Тайную вечерю»
    Американская компания решила отозвать рекламу с ОИ после пародии на «Тайную вечерю»
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская компания C Spire отзовет свою рекламу с Олимпийских игр в Париже после скандальной пародии на «Тайную вечерю» на открытии игр, поскольку ее сотрудники были шокированы увиденным, сообщили в компании.

    Как говорится в заявлении, сотрудники компании были шокированы высмеиванием «Тайной вечери» во время открытия Олимпиады в Париже, в связи с чем C Spire отзовет свою рекламу с Олимпийских игр, передает РИА «Новости».

    Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль охарактеризовала открытие Олимпиады как «раздувание шумного уродства».

    Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что некоторые аспекты церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были абсолютно неприемлемыми.

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    27 июля 2024, 21:11 • Новости дня
    Российские штурмовики водрузили флаг на севере Красногоровки в ДНР

    Рогов: Бойцы ВС России водрузили российский флаг на севере Красногоровки в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие Вооруженных сил России установили государственный флаг на севере Красногоровки в ДНР, сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По его словам, русский флаг был водружен на севере Красногоровки.

    ВС России продолжили разгром ВСУ, под контролем украинских боевиков остаются небольшие территории в частном секторе Красногоровки, следует из сообщения Рогова в Telegram-канале.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Центр» освободили Лозоватское в ДНР.

    Коментарии (9)
    28 июля 2024, 11:53 • Новости дня
    Путин предупредил об ответе на размещение американских вооружений в Германии
    Путин предупредил об ответе на размещение американских вооружений в Германии
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих, заявил президент РФ Владимир Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге.

    Путин обратил внимание на заявления администрации США и правительства Германии о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности в Германии. «В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    «В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота», – отметил российский лидер.

    «Ситуация напоминает события времен холодной войны», – добавил он. По его словам, в зоне досягаемости окажутся важные российские объекты, а полетное время к целям на нашей территории составит порядка 10 минут, пишет ТАСС.

    Глава государства заявил, что разработка ряда систем РСМД находится на завершающейся стадии, Россия будет принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов.

    Ранее Путин поздравил моряков и всех граждан с Днем Военно-морского флота и отметил гордость за страну как за морскую державу.

    В воскресенье Путин прибыл на парад ВМФ России в Петербурге, глава государства находится в Петропавловской крепости.

    Коментарии (20)
    28 июля 2024, 13:13 • Новости дня
    Патрушев прокомментировал заявления Киева о переговорах

    Патрушев: Заявления о переговорах нужны Киеву для передышки на фронте

    Патрушев прокомментировал заявления Киева о переговорах
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Слова о возможности переговоров с Москвой являются тактической уловкой Киева и Запада для передышки, но на самом деле киевский режим ничего не делает для переговоров, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

    «Есть указ Зеленского, когда он еще был легитимным президентом, о том, что он сам себе запретил вести переговоры с Россией. Это раз», – уточнил Патрушев в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Россия сейчас имеет преимущество в спецоперации, поэтому Запад и Украина заинтересованы в том, чтобы восстановить свои силы и сделать передышку. По его словам, все эти заявления имеют именно тактический характер передышки, а на самом деле никаких действий для того, чтобы вести мирные переговоры, они не ведут.

    Напомним, накануне Владимир Зеленский заявил, что намерен составить план действий по достижению мира на Украине до конца ноября этого года.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что не слушает заявления Зеленского о готовности к переговорам с Москвой.

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