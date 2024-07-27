Украина решила запретить Хаматовой участвовать в Венецианском кинофестивале

Журова объяснила ошибочность выбора Парижа как столицы Олимпиады

Журова: Олимпиаду следовало проводить в другом месте

Tекст: Татьяна Косолапова

«Я не хочу сильно критиковать Францию за то, что происходит в связи с Олимпиадой, потому что в условиях, когда наблюдается множество угроз, причем как угроз забастовками, так и террористических, организовать Игры действительно непросто. Но, вероятнее всего, этого можно было бы избежать при правильном выборе места проведения Олимпийских игр», – говорит Журова.

Она подчеркивает, что Международному олимпийскому комитету (МОК) следовало более настойчиво просить организаторов поменять концепцию проведения Игр. Депутат понимает, что здесь, скорее всего, было сильное давление со стороны бизнеса, ведь проведение такого масштабного мероприятия – это колоссальная прибыль. В действительности потерь может оказаться куда больше. На данный момент стоимость открывающихся во французской столице Игр оценивается в 11 млрд евро, что почти вдвое превышает предполагавшийся изначально бюджет.

«И хотя эта концепция – проведение Олимпиады во французской столице – красиво смотрелась на бумаге, когда они ее презентовали, было понятно, что по итогам в новых реалиях жизненных и политических, она наверняка требовала какой-то корректировки. И я не поверю, что это было не так. Понятно, что перенос соревнований в другое место – это существенная потеря прибыли, но целесообразнее оказалось так», – замечает собеседница.

Журова замечает, что для того, чтобы избежать проблем с инфраструктурой, Россия в 2014 году приняла решение сделать олимпийской столицей город Сочи. «Мы фактически на голой земле отстроили город-сад, сделали из Сочи целый спортивный кластер. С другой стороны, есть хороший опыт Пекина, который хоть и является китайской столицей, но не имел таких проблем. МОК нужно будет делать выводы, чтобы не совершать подобных ошибок в будущем», – заключила Журова.

Ранее сообщалось, что движение французских высокоскоростных поездов (TGV) сильно нарушено на ряде линий в день открытия Олимпийских игр после умышленных поджогов минувшей ночью. Также известно, что участвующие в открытии Олимпиады французские артисты пригрозили забастовкой. А персонал принимающего делегацию МОК на ОИ-2024 отеля уже объявил протест.

Работающая в Донбассе военкор из Франции, шеф-редактор агентства International Reporters Кристель Нэан сообщила, что Елисейский дворец ввел безумную цензуру на время Олимпиады, не допустив к их освещению часть российских журналистов. Пресс-конференция, которая традиционно проходит на Играх в преддверии церемонии открытия, была отменена руководством оргкомитета Олимпийских игр 2024. Причину такого решения не уточнили.

Напомним, старт Олимпиады в Париже начнется в 20:30 мск в пятницу, 26 июля, и пройдет на открытом воздухе – на набережной Сены и на самой реке. Закрытие Игр запланировано на 11 августа.