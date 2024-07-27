На островах Днепра сдались в плен 17 морпехов ВСУ

Минобороны сообщило о сдаче в плен 17 морпехов ВСУ на островах Днепра

Tекст: Вера Басилая

В сообщении в Telegram-канале Минобороны отмечается, что в плен сдались 17 военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

Пленные морпехи рассказали о плохом планировании боевых действий командованием ВСУ, отсутствии снабжения. По их словам, воду пили из болота, они сдались в плен после того, как их командование отказалось проводить эвакуацию.

Ранее украинский пленный рассказал, что под Часовым Яром по вине нетрезвых командиров уничтожен батальон ВСУ.