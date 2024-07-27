Участников разделили на две группы – «получатели дохода» и «контрольная». Получателям давали тысячу долларов в месяц в течение трех лет. Контрольная группа жила своей жизнью. И смотрели за разницей в социальном поведении и адаптации.4 комментария
На островах Днепра сдались в плен 17 морпехов ВСУ
Минобороны сообщило о сдаче в плен 17 морпехов ВСУ на островах Днепра
На островах в дельте реки Днепр в Херсонской области 17 военнослужащих бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Министерство обороны России.
В сообщении в Telegram-канале Минобороны отмечается, что в плен сдались 17 военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.
Пленные морпехи рассказали о плохом планировании боевых действий командованием ВСУ, отсутствии снабжения. По их словам, воду пили из болота, они сдались в плен после того, как их командование отказалось проводить эвакуацию.
Ранее украинский пленный рассказал, что под Часовым Яром по вине нетрезвых командиров уничтожен батальон ВСУ.